Зал оперного театра еще не успел остыть от горячих аплодисментов зрителей, пришедших на гала-концерт Нуреевского фестиваля, как на сцене блеснули талантами не менее даровитые артисты. Правда, возрастом чуть помладше — от семи до четырнадцати лет.

Двадцать шесть вокалистов, инструменталистов и танцевальных коллективов, выступивших на гала-концерте, — он же финал первого телевизионного республиканского конкурса одаренных детей «Аленький цветочек» — уже стали победителями: их номера были признаны лучшими из более чем двух тысяч заявленных. Так что конкуренция оказалась совсем недетская!





По словам организаторов — ГТРК «Башкортостан» — уникальность творческого состязания в том, что на одной площадке встретились талантливые исполнители самых разных жанров. Позволю себе небольшое уточнение: талантливые дети есть всюду, они рождаются независимо от страны, расовой принадлежности или материальных возможностей. Но чтобы талант проявил себя в полной мере, его необходимо сначала заметить, а потом помочь.



Ребятишкам, вышедшим на сцену оперного, повезло на неравнодушных людей. На родителей, например, не затыкавших уши, если чадо горланит во всю силу легких, наскребавших деньги на вожделенный саксофон, коль скоро наследник прельстился звуками этого инструмента. Свою лепту наверняка внесли и учителя, увидевшие в радостном пролете по коридору засидевшейся на уроке ученицы легкость Анны Павловой или Галины Улановой.



Безусловным плюсом форума стало то, что на сцену вышли не пародии на наших засидевшихся в звездах представителей эстрады, которые работают без отрыва от микрофонов и усилителей и вызывают справедливые сомнения в своем даровании. Тщательно подобранный репертуар и внешний вид — сообразно возрасту, способностям и наклонностям юных артистов — стали основой действительно яркого детского праздника.



Одним из самых запоминающихся стало выступление семиклассницы Ренаты Кагармановой из Туймазов. Она выбрала для исполнения неслабое произведение — знаменитую народную песню «Буранбай». Семиклассница она в обычной школе, а в детской музыкальной — уже выпускница. Причем, выпускница, овладевшая умением игры на таком привычно мужском инструменте, как курай.



— В группе практически одни мальчики, — подтверждает Рената, — но особая сила для игры не требуется, как можно было бы подумать. Самое страшное — зашипеть во время выступления. Звук ведь не весь идет в инструмент, иногда вырывается со стороны.



Собственно, имея такого музыкального папу, как Олег Кагарманов, играющего на курае, трубе и гитаре, грех было не «подцепить бациллу» творчества. А на выбор столь сложного произведения, как «Буранбай», Ренату сподвиг не кто иной, как Роберт Юлдашев, недавно приезжавший с концертом в Туймазы и впечатливший юную поклонницу курая исполнением народной песни. В душе Ренаты соперничают любовь к музыке и биологии. «Одно другому не мешает, — мудро считает мама Алия, — будет врачом, лечащим музыкотерапией».



Итоги конкурса подведены, и если организаторы и члены жюри заслуженно отдыхают, убедившись в том, что есть-таки кому передать лиру, курай, саксофон, то для юных артистов все только начинается. Для кого-то «Цветочек» укажет, быть может, путь к будущей профессии, для кого-то творчество станет тем самым спутником, который никогда не обманет, даст отдых усталой душе. Время, самый строгий судья и беспристрастный свидетель, все расставит по своим местам.

Кстати