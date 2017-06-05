В нескольких районах из-за непогоды решили перенести народные праздники окончания сева на другие дни, а в некоторых отменили ряд состязаний. Но радикальнее поступили в соседнем Татарстане, говорили дюртюлинцы: там вовсе отменили сабантуй из-за совпадения по срокам с мусульманской уразой. Поэтому на праздник в Дюртюлинский район приехало немало жителей соседней республики.

Дюртюлинцы и их гости подъезжали к комплексу «Аргамак» на специально выделенных автобусах, на своих автомобилях и приходили пешком. Журналисты «РБ» наблюдали картину: пожилой мужчина, опираясь на клюшки, медленно брел к гостевой трибуне. «Десятилетиями ходил на праздник, — пояснил нам Сагит-агай свое стремление быть в гуще событий. — Думаете, теперь меня сырая трава остановит?»



Нет, не такие дюртюлинцы, чтобы хмурое небо заставило и их хмуриться. Семьями, с друзьями и поодиночке, но обязательно с хорошим настроением они собирались задолго до начала официальных празднеств. «Нынче не так много людей пришло», — сказали нам работники местной администрации. «Это сколько же приходило в другие годы, — удивились мы, — если и сейчас на сабантуйном поле яблоку негде упасть».



Опыт проведения массовых праздников у дюртюлинцев богатый. Накануне в районе прошел большой праздник местных марийцев, они пригласили много гостей, даже из-за пределов республики. А какие устраивают сельскохозяйственные форумы — это отдельная песня. Собирались здесь и на республиканский праздник родословных — шежере. Приобретенный на нем опыт решили применить и на сабантуе: юрты, представляющие сельские муниципалитеты и предприятия, объединили в одну небольшую деревушку. Даже обнесли ее вязанным из веток заборчиком. Получилось стильно, привлекательно.



Между тем работники администрации выявили здесь и «культурный шпионаж»: обнаружили замглавы одного из районов, снимающего на фотоаппарат расположение юрт и убранство праздника. Подошли, поздоровались, пригласили на главную трибуну. «Ничего страшного, если наши наработки кому-то понравятся, и они будут применять их на своих праздниках», — объяснили нам подобную толерантность.



И сами дюртюлинцы без помощи не обходятся. К примеру, нефтяники вложили в местные объекты социально-культурного строительства около двух сотен миллионов. Глава администрации района Ринат Хайруллин благодарил их от всей души.

— Мы одними из первых в республике с хорошим качеством провели весенние полевые работы, — говорит он. — И в этом большую роль сыграла господдержка. В прошлом году аграрный сектор получил 166 млн рублей, а в этом — 32 млн рублей. Но все же говорю спасибо каждому жителю района, труженикам земли дюртюлинской за стремление работать на результат, потому что славу району приносят они — механизаторы и животноводы, рабочие и руководители, учителя и врачи.



На сабантуе наградили столько лучших работников, что список не умещается на нескольких страницах. Интересно, что в некоторых юртах висели портреты лучших механизаторов, доярок, людей, прославивших эти края. Словно члены политбюро смотрели они на входящих с улицы.



— У нас культ успешности, — объясняет главный библиотекарь из Семилетки Зульфия Миргазова. — А еще сельсовет отличается от других своей многонациональностью. У нас и адыги (народ Северного Кавказа) есть. А еще … еще… В общем, забыла, как национальность называется. Во время переписи удивлялись, что есть такая национальность.



За плетеной ивовой изгородью во дворе семилетовских юрт ощерился волк. Но это лишь чучело, которому никак не меньше 30 — 40 лет. «Вот еще кабан, а там филин, поймавший зайца, — проводит для нас экскурсию Зульфия Миргазова. — Все они водятся в наших краях. И вообще, у нас красиво, народ работящий, так что чаще в гости приезжайте, еще и не то увидите».



На сцене отдыхающих развлекал известный певец Радик Нугуманов. «Обычно до подведения итогов все уже расходятся, вот мы и включили «тяжелую артиллерию», пригласили известного артиста. До оглашения победителей он будет удерживать внимание», — поделились хитростью организаторы сабантуя. Но вообще-то и без приглашенных артистов дюртюлинцы находили развлечения по душе. Сотни людей наблюдали за скачками, не меньше — за народной борьбой, другие бились подушками…



Хлебосольные дюртюлинцы праздновали от всей души. Так могут отдыхать только люди, которые уверены в хорошем урожае. Да и вообще в завтрашнем дне.



Дюртюлинский район.



Праздник с размахом



Аграрии Стерлитамакского района, по сути, на севе поработали больше всех. Потому как именно здесь находятся самые большие посевные площади. Яровой сев в районе почти 90 тыс. гектаров, ни у кого столько нет. И праздник плуга поэтому проходит с большим, чем у других, размахом, шутят местные жители.



Настроение мог подпортить дождь, зарядивший с утра, но и он стерлитамакским аграриям только в радость.



— Как может дождь помешать, если семена уже в земле? — говорят специалисты. — Это же к богатому урожаю. А попраздновать мы можем и под зонтиками.



Глава района Рустам Багаутдинов отметил: жителям Стерлитамакского района есть чем гордиться — благодаря опыту, знаниям и мастерству механизаторов, специалистов и руководителей хозяйств вовремя, качественно и дружно были проведены весенние полевые работы и заложена прочная основа для будущего урожая.



Кстати, эту «основу» проверили накануне праздника. Провели взаимопроверку посевов среди хозяйств района. Лучших наградили на сабантуе. Первое место было присуждено агропредприятию имени Калинина, на втором — совхоз «Рощинский», на третьем — хозяйство «Авангард».



Много разных конкурсов и состязаний прошло на празднике плуга. И никакой дождь не мог помешать веселью.



Стерлитамакский район.



Коня на скаку остановит...



Школьный преподаватель физкультуры Гульсина Нуретдинова гиревым спортом занимается меньше года. Тем не менее на нынешнем сабантуе в весовой категории свыше 70 кг туймазинка уверенно заняла первое место, толкнув пудовую гирю 47 раз. Ей не было равных и в армрестлинге.



Муж и сын Нуретдиновой — тоже преподаватели физкультуры. А потому к увлечениям жены и мамы относятся спокойно. Тем более что они много лет подряд ходят в многокилометровые походы, сплавляются по рекам, изучают пещеры... Единственное, к чему долго не могли привыкнуть — к ее прыжкам с парашютом. Но когда их набралось полсотни, родные немного успокоились.



Сейчас Нуретдинова планирует участвовать в чемпионате республики по зимнему плаванию. Благо, «моржует» она уже не первый год. Вполне возможно, что и здесь станет победителем. А как иначе, если в качестве приза на сабантуе ей вручили ультразвуковой прибор для чистки золотых изделий. Подарок-то — с намеком на новые победы...



Туймазинский район.



Брат за сестру



Четырехлетние татышлинцы Алина и Искандер Аюповы этот праздник знают едва ли не с рождения. Дома у них немало наград, завоеванных папой на борцовском ковре. Пришла пора и брату с сестрой пополнять призовую коллекцию. Оба боролись за победу сразу в нескольких номинациях.



Достижения в метании теннисного мячика на дальность и беге в мешках пришлось отложить до следующего сабантуя. Совсем чуть-чуть не добежала Алина до пьедестала, держа в зубах ложку с яйцом. Зато Искандер в этом виде стал третьим среди детворы и получил первую в жизни награду — надувную игрушку, которую тут же передал сестре, слегка расстроенной таким поворотом событий.



Татышлинцы, успешно завершившие весенние полевые работы, провели праздник от души, раскрыв множество талантов в искусстве и спорте.



Татышлинский район.



Звёзды светят всем одинаково



Открытие планетария при Сибайском институте БГУ совпало со студенческим сабантуем. Купольный театр звезд, как заверили в институте, восполнит пробел знаний о космосе и галактике после отмены в школах уроков астрономии.



Сибайский институт БГУ уже в четырнадцатый раз дает старт зауральским сабантуям. На прошлогоднем в студенческом городке расцвело «Дерево счастья» — символ семейных ценностей и единения любящих сердец.



г. Сибай.



Аксакалу гири подвластны



Заит-агай Шакиров немного расстроился — до пяти раз, как сам хотел, точно не дотянет, три раза бы поднять. Силы уже не те. Я успокаиваю 87-летнего аксакала из деревни Кулушево Учалинского района — гири-то 24-килограммовые. Не каждый даже с места их сдвинет. В соревнованиях он участвовать не стал, а вот вне конкурса попытал силу духа...



— Эх, дочка, я ведь с десяти лет пас скот, кто тогда десятилетнему мальцу коня доверит, на своих ногах топал. Чем не спорт! — улыбается ветеран. —Учиться возможности не было, времена тяжелые. Вот вы спрашиваете, сколько у меня трудового стажа, а я и ответить не могу. Вся жизнь, одним словом.



Секрет своего долголетия Заит-агай видит в первую очередь в здоровом образе жизни. Это, на его взгляд, куда важнее, чем просто заниматься спортом. Пятерых детей с женой воспитал. Один из его сыновей Фагим Шакиров — известный тренер по дзюдо.



— Сейчас майданы, конечно, не чета прежним. Все так хорошо организовано — красочно и масштабно, но и раньше никак не меньше веселились. Многих народных игр, что были на прежних праздниках, сейчас, конечно, нет и в помине. Например, была игра «шар хугыу» — битье шара. Есть такая игра у богатых, похожая на нашу, — надо закатить мячик в ямку на земле.



— ....Гольф, что ли?



— Может быть, не знаю.



Пока я переваривала информацию, дедушка заторопился к юртам — оценить и полюбоваться.



Из-под топота копыт...



Конные скачки, наряду с борьбой куреш, пожалуй, самые зрелищные соревнования любого сабантуя. В этом году на разные дистанции в пяти заездах вышли 24 лошади.

Как и раньше, не было равных скакунам Рифа Гильманова и Рустама Фазылова, КФХ «Султан» и агрофирмы «Байрамгул».



Самую сложную и одновременно захватывающую дистанцию — «Оло-Байга» на 10 тыс. метров выиграл грациозный жеребец Барон из хозяйства Рустама Фазылова (с. Комсомольск). Его победа вызвала восторг у зрителей. Готовил его к скачкам и прошел победную дистанцию Валерий Филипенко.



Так получилось, что рядом сидели гости из Турции.



— Сидим и такое ощущение, что у себя дома. Так много, оказывается, у нас общего. На сегодняшнем празднике в этом еще раз убедились. А скачки это особая изюминка, — говорит Кадир Озкай.



Второй год в Учалинском районе проводится национальная игра «ылак». Суть ее в том, что всадники борются за чучело, стилизованное под тушу козла. Надо сказать, этот вид национальной конной игры в республике только-только возрождается. Игра «кук буре», «козлодрание» или «ылак» — состязания, требующие от мужчин ловкости, отваги и силы. Необходимо не только завладеть тушей козла, но и удержать, забросить в «казан» (ворота) команды соперника. Либо, по другим правилам, добраться с тушей до оговоренного участка. Козлодрание — своеобразный конный футбол, в котором вместо мяча — «туша козла». В этом году игра проводилась на учалинском сабантуе во второй раз. Не побоялись участвовать в ней две команды из сел Ахуново и Сафарово. Победу одержали ахуновцы.

Учалинский район.