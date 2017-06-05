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«В каждом, кто выйдет на сцену после меня, будет жить частичка меня» — эти слова Рудольфа Нуреева стали началом гала-концерта и — завершением XXI Международного фестиваля балетного искусства. Пожалуй, одного из самых запоминающихся творческих форумов за всю историю фестиваля.
Двадцать первый — это обновленная версия «Лебединого озера» башкирской сцены — балета «Журавлиная песнь». Это открытие памятника великой Зайтуне Насретдиновой, в 32 года ставшей народной артисткой СССР. Это дважды лауреат «Золотой маски» екатеринбургский спектакль «Ромео и Джульетта» (одной из «Масок» постановка обязана выпускнику нашего колледжа Игорю Булыцину). Это приглашение большого числа балетных критиков, в том числе из-за рубежа. А еще — фееричный гала-концерт, программа которого была составлена так, чтобы потрафить вкусам как сторонников вечной классики, так и тех, «кто любит поострее». Впервые в современных номерах ставку делали не на приезжих артистов, а на своих — и не прогадали. Изюминкой гала-концерта были пять (!) мировых премьер, что, несомненно, стало своеобразным рекордом Нуреевского фестиваля.
Прямая речь
Ильмар АЛЬМУХАМЕТОВ,
— Фестиваль завершен, и можно уже делать какие-то выводы. Мне как менеджеру, наверное, стоит подумать над тем, чтобы расширить к следующему форуму палитру названий, звезд. Хотя репертуар нынешнего фестиваля был ограничен темой посвящения Юрию Григоровичу. Гала-концерт планируем проводить дважды — по просьбе зрителей. Думается, нужно более тщательно продумывать политику взаимоотношений со зрителем, организовывать акции. Мы уже работаем над следующим форумом, но это пока секрет. Скажу одно: будет интересно.
Ангелина КАРПОВА,
солистка Большого театра, исполнительница главной роли в балете «Корсар»:
— Несмотря на то, что выступала на чужой сцене, меньшей, конечно, по размеру, танцевать было комфортно. Очень помогали ваши ребята, поддерживали, подсказывали. Кстати, у вас очень удобное покрытие сцены, нежесткое, нескользкое. Сам театр очень красив, я рада тому, что у нас проводятся такие фестивали — с прекрасной организацией, радушно принимающей публикой.
Леонора КУВАТОВА,
главный балетмейстер театра:
— Каждый фестиваль имеет свое лицо, и этот не исключение. А главным для подобных форумов является внимание к искусству танца. Был такой случай: мы с хореографическим колледжем выезжали в Белебей. После спектакля сидевший в зале православный батюшка вышел на сцену и сказал: «Вы делаете большое дело, вы воспитываете молодежь на хорошей музыке, на эстетике, классике».
Александр КУЗЬМЕНКО,
народный артист РБ:
— Самые важные для меня моменты, которые я смог «ухватить», — это прежде всего то, что он открылся визитной карточкой башкирской хореографии — легендарной «Журавлиной песнью», очень нуждавшейся в обновлении. Замечательно, что в рамках форума был открыт памятник Зайтуне Насретдиновой. И поработали над ним, уже понятно, люди неравнодушные, понимающие, профессиональные.
Опубликовано: 09.06.17 (09:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
«В каждом, кто выйдет на сцену после меня, будет жить частичка меня» — эти слова Рудольфа Нуреева стали началом гала-концерта и — завершением XXI Международного фестиваля балетного искусства. Пожалуй, одного из самых запоминающихся творческих форумов за всю историю фестиваля.
Двадцать первый — это обновленная версия «Лебединого озера» башкирской сцены — балета «Журавлиная песнь». Это открытие памятника великой Зайтуне Насретдиновой, в 32 года ставшей народной артисткой СССР. Это дважды лауреат «Золотой маски» екатеринбургский спектакль «Ромео и Джульетта» (одной из «Масок» постановка обязана выпускнику нашего колледжа Игорю Булыцину). Это приглашение большого числа балетных критиков, в том числе из-за рубежа. А еще — фееричный гала-концерт, программа которого была составлена так, чтобы потрафить вкусам как сторонников вечной классики, так и тех, «кто любит поострее». Впервые в современных номерах ставку делали не на приезжих артистов, а на своих — и не прогадали. Изюминкой гала-концерта были пять (!) мировых премьер, что, несомненно, стало своеобразным рекордом Нуреевского фестиваля.
Прямая речь
Ильмар АЛЬМУХАМЕТОВ,
— Фестиваль завершен, и можно уже делать какие-то выводы. Мне как менеджеру, наверное, стоит подумать над тем, чтобы расширить к следующему форуму палитру названий, звезд. Хотя репертуар нынешнего фестиваля был ограничен темой посвящения Юрию Григоровичу. Гала-концерт планируем проводить дважды — по просьбе зрителей. Думается, нужно более тщательно продумывать политику взаимоотношений со зрителем, организовывать акции. Мы уже работаем над следующим форумом, но это пока секрет. Скажу одно: будет интересно.
Ангелина КАРПОВА,
солистка Большого театра, исполнительница главной роли в балете «Корсар»:
— Несмотря на то, что выступала на чужой сцене, меньшей, конечно, по размеру, танцевать было комфортно. Очень помогали ваши ребята, поддерживали, подсказывали. Кстати, у вас очень удобное покрытие сцены, нежесткое, нескользкое. Сам театр очень красив, я рада тому, что у нас проводятся такие фестивали — с прекрасной организацией, радушно принимающей публикой.
Леонора КУВАТОВА,
главный балетмейстер театра:
— Каждый фестиваль имеет свое лицо, и этот не исключение. А главным для подобных форумов является внимание к искусству танца. Был такой случай: мы с хореографическим колледжем выезжали в Белебей. После спектакля сидевший в зале православный батюшка вышел на сцену и сказал: «Вы делаете большое дело, вы воспитываете молодежь на хорошей музыке, на эстетике, классике».
Александр КУЗЬМЕНКО,
народный артист РБ:
— Самые важные для меня моменты, которые я смог «ухватить», — это прежде всего то, что он открылся визитной карточкой башкирской хореографии — легендарной «Журавлиной песнью», очень нуждавшейся в обновлении. Замечательно, что в рамках форума был открыт памятник Зайтуне Насретдиновой. И поработали над ним, уже понятно, люди неравнодушные, понимающие, профессиональные.
Опубликовано: 09.06.17 (09:57) Республика Башкортостан
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AHOHC
AHOHC
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
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