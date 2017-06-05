Экс-наставник уфимцев Борис Гребенников покинул команду, что называется, по-английски. Возможно, на это повлияло то, что французский подданный с советским прошлым не выполнил задачу на сезон: не попал в «финал шести». Новость о том, что тренерский мостик башкирского клуба теперь пуст, особо нигде не афишировалась. Тем временем отработавший два года в Уфе Гребенников, всегда идущий на контакт с прессой, вернулся на свою вторую родину. Сейчас он активен в социальных сетях, выкладывая фото своего летнего отдыха, а также успехов сына — лидера сборной Франции Жени Гребенникова.

Перевернув очередную страницу истории, уфимский клуб не стал затягивать с назначением нового наставника. Им опять стал иностранец, которых в «Урале» за последние десять лет было уже несколько: от амбициозного Зорана Гайча до пока самого успешного тренера-легионера в Уфе Анджиолино Фригони; от сбежавшего из Башкирии, испугавшись финансовых трудностей, Флавио Гулинелли до того же Гребенникова. И вот теперь — Даниэле Баньоли.



63-летний итальянец — один из самых титулованных волейбольных специалистов в мире, а его тренерская карьера длится уже почти 40 сезонов. Наибольших успехов Баньоли добился, работая в Италии, где он собрал с различными командами россыпь трофеев национального и европейского уровней.



Новый наставник «Урала» уже трудился в России, а также в странах Ближнего Востока, где регулярно пополнял свою коллекцию победных кубков. В московском «Динамо» Баньоли с ходу удалось выиграть все три внутренних трофея, но второй сезон в суперлиге выдался неудачным. К тому времени итальянец уже одной ногой находился в нашей национальной сборной. Кстати, взаимоотношения «Урала» и «Динамо» в годы работы в нем Баньоли прошли на паритете: в рамках регулярных чемпионатов каждая из команд одержала по две победы в очных встречах.



При этом в сборных итальянский специалист был задействован лишь раз. И опыт оказался не самым лучшим. С Россией Баньоли завоевывал медали Мировой лиги, но провалился на планетарном и европейском чемпионате. О его отставке никто не жалел. А пришедший на смену итальянцу Владимир Алекно впоследствии привел нашу сборную к триумфу на лондонской Олимпиаде-2012.



В Уфе Баньоли досталась в наследство достаточно молодая команда. При этом ее лидерами являются действующие сборники Дмитрий Ковалев и Егор Феоктистов, в настоящее время штурмующие вершины розыгрыша Мировой лиги. Нет сомнений, что новоявленный наставник «Урала» попросит заполнить две легионерские вакансии качественными исполнителями. Хотя, как показывает практика, именитый игрок-иностранец не всегда приживается в России. В Уфе, к примеру, пребывание соотечественника Баньоли — Михала Ласко стало неудачным. Впрочем, перед приходом в новую команду почти каждый специалист имеет определенный карт-бланш. Так что приветствуем, и удачи, мистер Баньоли.

Прямая речь



Даниэле БАНЬОЛИ,

главный тренер ВК «Урал»:

— Приглашение в Уфу для меня большой вызов, потому что предстоит работать с молодыми игроками и с командой, у которой большие планы. Я трудился в России, имеющей богатые традиции в волейболе, четыре года и знаю многих игроков. Необходимо сохранить все лучшее и постараться привнести некоторые новшества, которые есть в других странах. Моя цель сейчас — подтянуть русский язык. Что касается состава, то мы будем исходить из рынка. Для нас очень важно иметь поддержку правительства республики. Благодаря ей мы будем достигать хороших результатов.