Без прошлого нет будущего — эта истина близка Лене Хатмуллиной, ученице девятого класса школы № 1 села Караидель, как никому другому. Казалось бы, возраст у нее еще не тот, чтобы углубляться в историю, однако она умудряется раскапывать и возвращать людям такие моменты прошлого, о которых забывать нельзя.

Жила-была «Ёлочка»



Сорок лет назад, еще в советские времена, была в районе любительская киностудия, которая называлась «Елочка». Основал ее сотрудник телестанции, а в прошлом школьный учитель Зуфар Максютов. Подростки под его руководством снимали на пленку малометражки, запечатлевая события, происходившие тогда в районе.



Мелькающие на экране черно-белые кадры неважного качества мгновенно погружают в те далекие годы. Лыжная эстафета школьников, праздник хлеборобов, строительство домов для сельчан, чествование ветеранов — в общем, жизнь целого поколения, которое трудилось, растило детей и было уверено в завтрашнем дне.



Лена отыскала не только старые ленты, но и руководителя киноклуба, которому сейчас уже за 70 лет. Семиминутный фильм «Снимает и показывает «Елочка» получился настолько достоверным и трогательным, что был отмечен как один из лучших на республиканском конкурсе исследовательских работ учащихся «Дорогами Отечества» в апреле нынешнего года. В номинации «Культурное наследие» работа Лены заняла заслуженное первое место.



И этот фильм у девочки далеко не единственный. К 70-летию Победы, например, по предложению отдела молодежи районной администрации Лена сделала ролик о ветеране Великой Отечественной войны Гибате Давлетбакове. Его показывали школьникам на классных часах, а специальный экземпляр фильма подарили самому фронтовику.



Другая нашумевшая работа, отмеченная третьим местом на аналогичном конкурсе исследовательских работ, только в 2016-м, — «Поэт земли караидельской». Посвящена она Танзиле Якуповой, учителю башкирского языка школы, где учится Лена, и одновременно поэтессе, уже выпустившей книгу.



Свой канал на YouTube



Перечислять победы школьницы на различных конкурсах можно долго. Самое же важное — то, что фильмы девочки могут увидеть все желающие. У Лены свой канал на YouTube, куда она и выкладывает снятые сюжеты. Просмотры измеряются десятками тысяч.



Это не только истории далеких лет. Лена сама пишет современность.



— Больше всего я люблю снимать природу, — рассказывает она. — Недавно, например, снимала майскую красоту: цветущие на нашем участке яблони, сирень, окружающий Караидель лес. Положила все это на музыку, и вроде бы нормально получилось.



Наибольшим успехом, по словам девочки, пользуются на канале развлекательные видео и отчеты из путешествий. Собираются, например, три девчонки и ставят эксперимент, смогут ли за сто шагов съесть шоколадку. Смешно? А людям нравится, причем смотрят не только подростки, и не только местные жители. Рассказывала Лена, и как она ездила в лагерь в Крым. Но самое большое число просмотров набрало этакое практичное видео, где школьница демонстрирует, какие вещи купила к новому учебному году. Второй по популярности — забавный ролик про пионерское детство родителей, снятый к последнему звонку заканчивавшей школу старшей сестры.



Намерена ли девочка сделать журналистику своей профессией?



— Я пока до конца не определилась, — отвечает Лена. — Скорее всего, заниматься журналистикой буду параллельно с основной работой. Поступать же планирую на нанотехнологии или информатику.



Выбор у девочки есть: учится она на «отлично». Успевает и спортом заниматься — входит в сборную команду школы по волейболу, любит бегать. В прошлом году получила бронзовый значок ГТО, однако к выпуску надеется обменять его на золотой.



Вырастить Милашку



— Начинать заниматься исследовательской работой нужно в младших классах, — уверена руководитель научного общества учащихся «Эрудит» школы № 1 Файруза Шакирова. — Пусть тема для начала будет несложной, но работа над ней научит излагать мысли, составлять текст, выступать на публике.



Файруза Наздатовна — учитель технологии, и в отдельном школьном корпусе, где она проводит уроки, стоят не только швейные машинки, но и ящики с луковицами цветов, рассадой для пришкольного участка. Максимальные приземленность и практичность сказываются и на темах, которые разрабатывают в научном обществе ее воспитанники.



Десятиклассник Марсель Хабибов, например, известен тем, что в январе нынешнего года представил проект развития туристического кластера на обсуждении Стратегии-2030 в Уфе. А начинал он когда-то с проращивания лука, фасоли и других культур. В напоминание об этом в его палисаднике сейчас растут роскошные кедры. Для тех, кто не знает, поясним: прорастают семена этого дерева очень плохо. Но Марсель кедры вырастить смог. Когда в райцентре обустроят сквер имени Героя Соц­труда Василия Дульцева, их пересадят туда.



— Я сначала прощупываю, что детям интересно, а потом мы вместе выбираем тему и обсуждаем, как ее раскрыть, — поясняет Ф. Шакирова. — Пятиклассница Ариана Акузина, например, задалась вопросом, выгодно ли жить в деревне, и провела целое исследование по этому вопросу. Выпускница Алсу Айзатуллова изучала прошлое и будущее войлока, а также совместимость на огороде овощей и цветов. Пока еще детскими, но не менее интересными делами заняты младшеклассники. Назиля Галинурова выясняла, что собой представляет мороженое, а Мария Кузнецова изучала, как растет ее котенок, — что ест, как играет и проказничает, а потом изложила свои наблюдения в научной работе «Моя Милашка».



Поддержка обеспечена



В Караидельском районе одаренных детей очень ценят и всемерно поддерживают. Каждый год весной во Дворце культуры проходит слет, собирающий лучших ребят со всех сельсоветов: отличников учебы, победителей олимпиад, научных и творческих конкурсов, творческие таланты, спортсменов, завоевавших медали.



Десять самых отличившихся получают стипендию главы администрации района, которая составляет, между прочим, тысячу рублей в месяц. Еще десять школьников ежегодно награждают именной премией Героя России военного летчика Владимира Алимова. К слову сказать, в нынешнем году и ту и другую награду получила уже известная нам Лена Хатмуллина.



— С одаренными детьми отдельно работают учителя, они занимаются в кружках и студиях Центра детского и юношеского творчества, Дворца культуры, — отметил глава администрации района Ильдар Гарифуллин. — Действует и детско-юношеская спортивная школа. Всех, кто добился побед на республиканском уровне, обязательно поощряем, чтобы у детей был стимул.

Караидельский район

Расположен на севере республики в лесостепной зоне. Площадь района — 3,7 тыс. квадратных километров. 60 процентов площади занимают леса — хвойные и широколиственные. На территории расположено Павловское водохранилище, протекают реки Уфа (Караидель), Юрюзань, Байки, Урюш, Тюй, Бердяш и другие.



Районный центр — село Караидель находится в 217 километрах от Уфы. В 99 населенных пунктах района живут 26 тысяч человек.



В районе развит лесопромышленный комплекс, специализирующийся на заготовке и переработке древесины. Действует Караидельский союз лесопромышленников, в состав которого входят около 30 предприятий. Производится готовая продукция: пиломатериалы, срубы, мебель, оконные конструкции, из отходов делают уголь. Есть свой питомник, где выращивают саженцы для лесовосстановления.



Другая важная отрасль — сельское хозяйство. В районе 16 крупных сельхозпредприятий и более 70 индивидуальных предпринимателей и фермеров. Развито мясное и молочное скотоводство, разводят овец и лошадей. Выращиваются зерновые, кормовые и технические культуры. Продукция Караидельского молокозавода поставляется даже в Уфу.



Живописная природа позволяет развивать водный, оздоровительный и событийный туризм. В районе более 15 туробъектов, строится несколько новых. Ежегодно в район приезжают на отдых 100 с лишним тысяч человек.