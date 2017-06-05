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Без прошлого нет будущего — эта истина близка Лене Хатмуллиной, ученице девятого класса школы № 1 села Караидель, как никому другому. Казалось бы, возраст у нее еще не тот, чтобы углубляться в историю, однако она умудряется раскапывать и возвращать людям такие моменты прошлого, о которых забывать нельзя.
Жила-была «Ёлочка»
Караидельский район
Расположен на севере республики в лесостепной зоне. Площадь района — 3,7 тыс. квадратных километров. 60 процентов площади занимают леса — хвойные и широколиственные. На территории расположено Павловское водохранилище, протекают реки Уфа (Караидель), Юрюзань, Байки, Урюш, Тюй, Бердяш и другие.
Опубликовано: 09.06.17 (09:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Без прошлого нет будущего — эта истина близка Лене Хатмуллиной, ученице девятого класса школы № 1 села Караидель, как никому другому. Казалось бы, возраст у нее еще не тот, чтобы углубляться в историю, однако она умудряется раскапывать и возвращать людям такие моменты прошлого, о которых забывать нельзя.
Жила-была «Ёлочка»
Караидельский район
Расположен на севере республики в лесостепной зоне. Площадь района — 3,7 тыс. квадратных километров. 60 процентов площади занимают леса — хвойные и широколиственные. На территории расположено Павловское водохранилище, протекают реки Уфа (Караидель), Юрюзань, Байки, Урюш, Тюй, Бердяш и другие.
Опубликовано: 09.06.17 (09:57) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
09.06.17 12:20
В Башкирии прокуратура обязала теплоснабжающее предприятие рассчитаться с долгами по зарплате
|
AHOHC
AHOHC
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35