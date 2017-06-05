Около 40 процентов россиян, по данным СМИ, до сих пор не знают, что 12 июня отмечается День России. Они по-прежнему считают, что праздник называется Днем независимости России или Днем принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. Так торжество нарекли в 1992 году, но 12 лет назад формулировку изменили на нынешнюю. Потому что прежняя у многих сразу же вызвала стойкую неприязнь. Причем такую, что часть населения по сей день относится к празднику прохладно или откровенно скептически.

Навели тень на день



— Действительно, целых десять лет праздник назывался некорректно, — согласен профессор БашГУ социолог Сергей Семенов. — Словосочетание «День независимости России» сразу же вызывало вопрос: независимости от кого? Или от чего?



Освободившись более 600 лет назад от татаро-монгольского ига, наша страна с тех пор остается самостоятельной державой, поэтому подобная «вольность» в наименовании даты по большому счету как бы перечеркивала всю историю государства. Особенно унизительно оно звучало на фоне того, что еще за год до введения праздника ее граждане жили в сверхдержаве и поэтому имели все права на недовольство.



Как поясняет ученый, подвох в таком названии почуяли и власти на местах. Поэтому поступили довольно просто и рационально. В ряде регионов День независимости России одновременно объявили и Днем их столиц.



Так сделали в Уфе, Великом Новгороде, Ижевске, Кемерове, Кирове, Красноярске, Пензе, Перми, Саранске, Тамбове, Ульяновске. Двенадцатое июня является «своим днем» почти для 30 российских городов. «Правда, критиканы тут же заявили, что этот шаг «принижает значение общероссийского праздника в угоду местным», и региональные власти пошли на него якобы специально. Однако никакой политической подоплеки здесь нет. Просто так было выгодно экономически — сразу два торжества в одном, следовательно, вдвое меньше расходов. Да и недовольство по поводу «независимости России» эта мера отчасти сгладила», — поясняет С. Семенов.



«Хаумыхыгыз» — значит дома



А вот словосочетание «День России», как показал опрос нашей газеты, жители республики воспринимают исключительно с гордостью.



«Ну а как же иначе, — говорит уфимец Вячеслав Мохов. — У нас замечательная страна, но это понятие лично я никогда не отождествлял с государством. Я далеко не всегда разделяю политику наших власть имущих, но всегда готов постоять за Россию хоть словом, хоть делом. Я часто бываю в загранкомандировках и не раз видел, что в Европе нам другой роли, кроме как сырьевого придатка, не отводят. И любой наш успех даже рядовые граждане там воспринимают очень болезненно. Но они не понимают, что этим-то как раз и укрепляют наш патриотизм. Честно говоря, перед своими знакомыми-иностранцами я даже иногда его специально подчеркиваю. Например, цитирую фразу Суворова: «Горжусь тем, что я россиянин». А то, что День России одновременно сделали и днем Уфы, только приветствую. Я здесь родился, это мой город, и у него должен быть свой праздник. Тем более, 12 июня его, получается, вся страна отмечает. Кстати, в командировках очень скучаю по башкирской речи, а когда приезжаю, первым делом включаю местный телеканал. Как только «хаумыхыгыз» услышу, значит — все. Теперь-то я уж точно дома».



И носки в придачу



Как и Вячеслав, практически все опрошенные назвали День города необходимым праздником. Прежде всего они отводят ему роль «великого объединителя» народов и классов. «Люди сейчас разобщились, — считает уфимец Марсель Аткаев. — Одних испортили деньги, других — их отсутствие, менее обеспеченные завидуют тем, кто позажиточнее, а те нередко бахвалятся своим «умением жить». И только в Новый год, в День города и в День Республики видно, что мы все равно едины. Все радостны, довольны, желают удачи друг другу, и хотелось бы таких всеобщих торжеств побольше. Считаю, что День города особенно нужен молодежи»



По мнению опрошенных, молодежи День города необходим, чтобы усилить чувство патриотизма по отношению к своей малой родине. Ведь многие сетовали на то, что младшее поколение массово уезжает в «центр» за лучшей долей, хотя в Уфе ничуть не хуже.



При этом многие попутно критиковали местные власти за то, что историческая часть города подвергается точечным застройкам, и та теряет свой исконный облик. А в качестве главного повода для гордости большинство уфимцев назвали обилие зелени на улицах, что выгодно отличает Уфу от большинства российских городов.



Также упоминались ФК «Уфа», хоккейный клуб «Салават Юлаев», саммиты ШОС и БРИКС и скульптурная композиция «Семь девушек». Несмотря на то, что памятник появился совсем недавно, он сразу же завоевал симпатию уфимцев.



Подводя итог, можно сказать, что жители республики очень ценят и любят и Уфу, и страну, и свой регион. При этом подчеркивают его экономическую значимость для всей России.



«Этой зимой я вернулся из армии, служил на Дальнем Востоке в Уссурийске и только там понял, насколько стратегически важен наш регион, — рассказывает уфимец Евгений Никаноров. — Поехали мы на склады за продуктами, а там — все, что ни возьми, произведено у нас. Сгущенка из Карламана, тушенка — из Уфы и Раевского, подсолнечное масло — из Чишмов, рафинад из Мелеуза, даже носки из Ишимбая. Правда, на их упаковках была указана дата выпуска — 2002 год. Тем не менее для всех «башкир», так в части называли тех, кто призвался из нашей республики, этот факт дал повод немного погордиться перед другими. А на День города обязательно пойду на горсовет. Пока служил — соскучился по этому празднику».