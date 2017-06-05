Казалось, никому не надо объяснять, что такое кумыс, как его пить, как оценивать. Тем более в нашей республике, производящей почти половину годового объема напитка в стране. Ан, нет. Как выяснилось, дело это, мягко говоря, сложное. Хорошо, что наши эксперты оказались людьми профессиональными. И даже анонимная подача к столу напитка не смутила их — эксперты «по почерку» узнавали, где производен кумыс.

Главная трудность при подготовке круглого стола по проблемам коневодства оказалась в сборе «расходного материала». Журналисты договорились для чистоты эксперимента приобрести кумыс в свободной продаже. Однако длительные походы по магазинам в окрестностях Дома печати показали, что купить в них можно напиток лишь от двух-трех производителей. С трудом, но мы довели число участников эксперимента до пяти. А ведь в республике 151 кумысная ферма. Где же их продукция? И это тоже стало одной из тем нашего разговора.



К нему мы пригласили директора госконюшни «Уфимская» Рустема Саитова, доктора сельскохозяйственных наук профессора Ираиду Ахатову, вице-президента Ассоциации производителей и переработчиков продукции коневодства Рушана Набиуллина, народного артиста Башкортостана и Татарстана, заслуженного артиста России Идриса Газиева, актрису русского драмтеатра Айгуль Шакирову и в качестве народного эксперта — ветерана республиканской энергетики Шамиля Абдурашитова. Состав жюри получился разношерстным, но к этому мы и стремились — наряду с профессионалами оценивать качество кумыса должны были и обычные покупатели. Ну ладно, не совсем обычные, и даже известные, но мало разбирающиеся в нюансах приготовления древнейшего напитка.



В Башкирии на 151 ферме доятся восемь тысяч кобылиц. В прошлом году в продажу поступили три тысячи тонн продукта. При этом потенциал отрасли позволяет увеличить производство уже сейчас если не в разы, то на десятки процентов точно.

Химическая атака



Потенциал у кумысоделов огромный, а увеличения производства нет. Почему? Есть трудности с реализацией, говорят специалисты.



— Ко мне обращались из Баймакского района, — рассказывает Рустем Саитов. — Просили помочь продать кумыс. Они были готовы поставлять в сети по 600 литров ежедневно. Однако это предложение ни у кого не нашло отклика — нет такого спроса, чтобы в день продавать по полтонны кумыса только одного производителя.



Специалисты отрасли утверждают, что культура потребления кумыса в регионе может быть утрачена, если не принять срочных мер. Подрастает новое поколение, которое о продукте ничего не знает. Если в дореволюционные времена на лечение кумысом в Башкирию приезжали со всей Российской империи, то теперь даже жители республики толком не знают о пользе живительного напитка.



— Классики русской литературы Толстой, Чехов, Аксаков и другие приезжали сюда подлечиться степным воздухом, молоком кобылиц, — говорит актриса Айгуль Шакирова. — А теперь даже в санаториях не предлагают кумыс. Почему?



— Дело в том, что минздрав страны лишил кумыс лечебного статуса, — поясняет профессор Ираида Ахатова. — На него не предусмотрены средства. На таблетки, физиотерапию предусмотрены, а на кумыс — нет. Поэтому лечебные учреждения могут покупать его только на средства, выделяемые на питание. Сейчас в республике кумысом лечат лишь в одном-двух санаториях. Еще в нескольких могут предложить в качестве напитка. Этого явно мало.



— Действительно, из трех тысяч тонн кумыса, произведенного в прошлом году, только восемь процентов употребили в санаториях, — подтверждает Рустем Саитов. — Более половины продано в маленьких магазинах, еще около 40 процентов — в торговых сетях. По существу люди по старой памяти продолжают пить кумыс для укрепления иммунитета, в массе же своей они перешли на лечение таблетками.



Между тем полезные свойства кумыса поистине уникальны и позволяют использовать его при лечении серьезных заболеваний, утверждают специалисты. Уникальное по составу молоко кобылицы содержит больше витаминов, чем коровье и козье, незаменимые жирные кислоты. В процессе сквашивания молочный белок превращается в легкоусвояемые формы, и это помогает организму перерабатывать более 95 процентов питательных веществ. Полезные свойства кумыса позволяют быстро реабилитироваться после болезни, улучшить пищеварение, укрепить иммунитет.



— Из-за этих качеств кобыльим молоком заинтересовались спортивные медики, — рассказывает Рушан Набиуллин. — Если допинг дает временный прилив сил, то кумыс воздействует на организм постепенно, повышает иммунитет, дает силы на длительный период. Американцы доказывают, что он еще и на лечение онкозаболеваний влияет положительно.



— А норвежцы приезжали к нам изучать содержание табунов и приготовление кумыса, потому что считают: он может излечить наркоманию и СПИД, — добавляет Ираида Ахатова.



Так что нет пророков в своем отечестве. И даже пример русских классиков и аристократов нынешних эскулапов не вдохновляет.



Экспортный напиток



Одним из основных препятствий для экспорта кумыса из республики является его недолгая жизнь. По ГОСТу он должен быть выпит в течение 120 часов. Если простоит дольше, ничего страшного — на любителя, но напиток уже приобретет «степень риска», говорит Рушан Набиуллин.



Ученые не прекращают попыток продлить срок годности кумыса, появляются новые технологии. Но это как только что надоенное коровье молоко и оно же — в пакете. И все же мысль не стоит на месте — есть способы сохранить все полезные свойства кумыса на долгое время, но такое оборудование стоит баснословно дорого. А это обязательно скажется на стоимости напитка.



Он же и сейчас недешев. Ираида Ахатова говорит: «Каждый пенсионер хотел бы ежедневно выпивать по бутылке-другой, но на это нужно минимум 100 — 120 рублей». Другие участники круглого стола отвечали: еще больше денег уходит на таблетки.

Другая проблема в таре. В идеале кумыс разливается в стеклянные бутылки. Но заводы в Башкирии отпускают их только крупными партиями. Многие производители вынуждены покупать тару в Удмуртии. Другие переходят на пластик. Эксперты же уверяют, что срок хранения напитка в пластиковой посуде еще меньше.



Как вариант, экспортировать надо не напиток, а башкирских лошадей. Так, впрочем, уже делают. Только для коневодов это рана в сердце. «Башкирские лошади там скрещиваются с другими породами и теряют уникальность, — говорит Рустем Саитов. — Проблем у коневодов много, и настало время нам объединиться, чтобы вместе их решать».



— С башкирской лошадью мы никогда не опозоримся, — считает Ираида Ахатова. — Качество кумыса от нее даже зимой высокое. Она способна добывать пропитание из-под снега. Поэтому не согласна с мнением, что зимой кумыс не настоящий. Он всегда настоящий. Может быть, витаминов незначительно меньше становится, а в остальном он всегда полезный. Лактозы в молоке кобылицы в полтора раза больше, чем в коровьем. И она усваивается даже диабетиками. Витамина С в шесть-семь раз больше. Кумыс — кладезь полезных для организма человека веществ. Недаром кобылье молоко сравнивают с женским — оно такое же полезное.



По словам экспертов, сейчас кумыс производят и в Европе. А в Германии даже проходит ежегодный кумыс-фест. Началась, говорят, там эта история после войны. Немецкий военнопленный Рудольф Шторк заболел туберкулезом в Казахстане. Считали, что он не выживет, но сердобольный казах отпоил немца кумысом. Вернувшись на родину, Шторк стал разводить лошадей и доить их. Сперва на него смотрели как на сумасшедшего, но, поняв пользу напитка, встали на его сторону. Теперь это дело продолжают дети, а фестиваль в Германии собирает несколько сотен любителей кумыса.



Секреты мастерства



Известный певец Идрис Газиев признается, что кумыс любит. Особенно предпочитает зауральский, из Учалинского района. «Еще отец мне говорил: «Пей кумыс, — рассказывает он. — В наших краях такого, как в Зауралье, нет. Поэтому будешь там, пей обязательно, ты певец, а кумыс поможет сохранить здоровье легких и голос».



Рушан Набиуллин считает, что у кумыса есть почерк. И доказал это на деле, назвав правильно каждого из пяти анонимных производителей.



— Спутать невозможно, — отвечает он удивленным журналистам. — Если кумыс сливается с другими по вкусу — это непрофессионализм. Каждый из 151 производителя считает, что его напиток лучший. И я с ними согласен. Потому что каждый кумыс уникален. К примеру, в Зауралье один дед готовит его по старинной технологии — в дубовой бочке, остужает в ручье. Когда открывает бочку, происходит хлопок, и по всей округе разливается ни с чем не сравнимый аромат. Это песня. Но в промышленных масштабах такого, конечно, не достичь. Не согласен с теми, кто говорит: нужно готовить только в деревянных чиляках (бочках — ред.). Сейчас применяется пищевая сталь, пищевой пластик, и это нормальный процесс.



Ветеран энергетики Шамиль Абдурашитов, наоборот, говорит, что для него весь кумыс одинаков. «Наверное, это связано с тем, что в детстве мама держала коз и кумыс у нас был козий, — вспоминает он. — С тех пор я привередливостью не отличаюсь — пью всякий напиток, и все мне нравится».



Несмотря на разные мнения, эксперты сошлись в оценке дегустируемых образцов: они единогласно назвали победителя. Им стал кумыс конезавода № 119. Мы договорились, что назовем только победителя, хотя и другие напитки были неплохими. Впрочем, два образца эксперты назвали кумысными напитками. Видео с отчетом о дегустации есть на нашем сайте, поэтому желающие могут и сами увидеть весь процесс.

Кстати



Кумыс бывает трех степеней спелости: слабый — суточный, средний — двухдневный, крепкий — от трех суток. Ираида Ахатова говорит, что раньше у башкир на свадьбах спиртное не употребляли — пили крепкий кумыс. И очень скоро все становились веселы и говорливы.



Кумыс усиливает аппетит, а еще он калорийный. Поэтому желающие похудеть должны иметь это в виду.

Хранят кумыс в холодильнике при температуре до 4 — 5 градусов.







