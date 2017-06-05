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Казалось, никому не надо объяснять, что такое кумыс, как его пить, как оценивать. Тем более в нашей республике, производящей почти половину годового объема напитка в стране. Ан, нет. Как выяснилось, дело это, мягко говоря, сложное. Хорошо, что наши эксперты оказались людьми профессиональными. И даже анонимная подача к столу напитка не смутила их — эксперты «по почерку» узнавали, где производен кумыс.
Главная трудность при подготовке круглого стола по проблемам коневодства оказалась в сборе «расходного материала». Журналисты договорились для чистоты эксперимента приобрести кумыс в свободной продаже. Однако длительные походы по магазинам в окрестностях Дома печати показали, что купить в них можно напиток лишь от двух-трех производителей. С трудом, но мы довели число участников эксперимента до пяти. А ведь в республике 151 кумысная ферма. Где же их продукция? И это тоже стало одной из тем нашего разговора.
Химическая атака
Кстати
Хранят кумыс в холодильнике при температуре до 4 — 5 градусов.
Опубликовано: 09.06.17 (09:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Казалось, никому не надо объяснять, что такое кумыс, как его пить, как оценивать. Тем более в нашей республике, производящей почти половину годового объема напитка в стране. Ан, нет. Как выяснилось, дело это, мягко говоря, сложное. Хорошо, что наши эксперты оказались людьми профессиональными. И даже анонимная подача к столу напитка не смутила их — эксперты «по почерку» узнавали, где производен кумыс.
Главная трудность при подготовке круглого стола по проблемам коневодства оказалась в сборе «расходного материала». Журналисты договорились для чистоты эксперимента приобрести кумыс в свободной продаже. Однако длительные походы по магазинам в окрестностях Дома печати показали, что купить в них можно напиток лишь от двух-трех производителей. С трудом, но мы довели число участников эксперимента до пяти. А ведь в республике 151 кумысная ферма. Где же их продукция? И это тоже стало одной из тем нашего разговора.
Химическая атака
Кстати
Хранят кумыс в холодильнике при температуре до 4 — 5 градусов.
Опубликовано: 09.06.17 (09:57) Республика Башкортостан
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09.06.17 12:20
В Башкирии прокуратура обязала теплоснабжающее предприятие рассчитаться с долгами по зарплате
|
AHOHC
AHOHC
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
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прохожий 2017-04-28 12:00:52
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Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35