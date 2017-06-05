Дети, они и в Африке дети. В день подведения итогов республиканского конкурса «Конституция РБ глазами детей» им не мешали играть, бегать паровозиком ни дождь на улице, ни с серьезным видом регистрирующие участников праздника взрослые, ни гости «при галстуках», ни высокий статус инициатора и главного организатора конкурса — Конституционного суда Башкортостана.



Скорее, растерянными казались сами судьи, которые вдруг оказались в центре ими же организованного детского праздника и все беспокоились, как бы чего из запланированного не упустить.



А переживать было за что. Только участников впервые объявленного конкурса детского рисунка «Конституция РБ глазами детей» оказалось более тысячи шестисот! Поэтому, выбирая победителей в трех возрастных группах от пяти до пятнадцати лет, суровым служителям Фемиды пришлось попотеть — дети-то у нас талантливые…



Рисуя Конституцию, каждый рисовал свою жизнь. Алина Баширова из Стерлитамака изобразила мальчика и девочку на воздушном шаре, а под ними — целый мир. Конечно, выпускнице детского сада № 10 в статьях Основного закона разобраться непросто, ей помогали родители. Мама Лиля рассказывала о правах детей на отдых и на образование, что для малышки сейчас весьма актуально: после летних каникул она идет в первый класс. Папа Расим придумал идею рисунка, понятную дочери, для которой вместе с новой, школьной, вехой жизни открывается новый мир.

По мнению председателя Конституционного суда Зуфара Еникеева, правильно, что к конкурсу привлекли даже пятилетних ребят. «Люди должны знать, что такое Конституция с детского возраста, с молоком матери впитывать понимание, что есть Основной закон, — уверен он. — Мы хотим, чтобы дети знали свои права и обязанности, росли законопослушными и воспитанными. У нас пока некоторые, прежде чем делать, начинают думать, как бы обойти закон. Это станет недопустимым, если человек с малых лет будет знать его и понимать. А законы у нас справедливые — Конституционный суд за этим четко следит», — добавил Еникеев.



В разговоре с корреспондентом «РБ» глава КС напомнил, что суд проверяет на предмет соответствия Конституции принимаемые законы, а также указы и нормативно-правовые акты. «В случае если они противоречат Основному закону, мы имеем право признать их неконституционными и отменить», — отметил он.



А вот детям Зуфар Еникеев о Конституции рассказал на примере… правил дорожного движения. Без их соблюдения на дорогах будет хаос, согласились ребята с руководителем КС. «И в обществе невозможно навести порядок без соблюдения норм Основного закона. Конституция регулирует отношения между людьми», — подытожил он.



К сожалению, не все взрослые постарались так же, как глава КС РБ, перевести на понятный детям язык непростые юридические понятия. Даже многие старшие участники конкурса не смогли ответить, что такое Конституция, что в ней написано, да и в глаза ее не видели. Они просто получили от педагогов или родителей задание — нарисовать, а суть конкурса им объяснить никто не потрудился. Вот и получается, что сама идея этого полезного начинания — популяризация среди детей Конституции Башкортостана, воспитание уважения к Основному закону и праву, повышение в доступной форме правовой грамотности — порой сводится на нет.



Дина Мусина, ученица школы № 140 из уфимского Инорса, заняла первое место в старшей возрастной категории. То, что она умница и красавица, видно, как говорится, невооруженным глазом. Я не спросила, какие оценки у нее в школьном журнале, но почему-то уверена — только хорошие. Она еще учится в школе искусств. Дина с достоинством и большим уважением общается со взрослыми. Впрочем, как и ее папа Марат — со своей дочерью: он ни разу не нарушил нашей беседы своими уточнениями или советами, а дал девочке возможность самостоятельно (возможно, впервые) ответить на вопросы журналиста.



Но самое ценное во всей этой «конкурсной» истории Дины Мусиной, что она одна из тех участников конкурса, кто Конституцию республики не просто читали, но и поняли. И тему для своего рисунка — защита семьи — выбрала осознанно. Говоря о конкурсной работе, Дина рассказала и о своей большой семье, старшей сестре Алине и младшей Альбине, о том, как неожиданно для себя нашла в школе искусств свою троюродную сестру, с которой не была знакома раньше.



Этот конкурс, как заметил З. Еникеев, лишь первая ласточка в череде мероприятий для детей и молодежи, задуманных Конституционным судом республики и направленных на популяризацию Основного закона.



А нынешним победителям — их, кстати, 18, а еще 50 ребят отмечены в разных номинациях — глава КС пообещал снова встретиться в конце года и вручить каждому красочную полезную книгу «Конституция Республики Башкортостан глазами детей», где каждая статья Основного закона иллюстрирована рисунками юных художников. Тех, кто сумел перевести сложные правовые понятия на понятный всем язык рисунка.