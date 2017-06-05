Центральным событием международной акции «Природа. Человек. Культура» в этом году станет традиционныйтур по республике с участием фотографов из разных стран и регионов России. На этот раз мастера посетят северо-восток республики. В рамках акции пройдет международный фотофестиваль «Мы дети твои, планета Земля».

В этом году выставочными площадками фотофестиваля станут Национальный музей республики, галерея народного искусства «Урал», музей Салавата Юлаева в селе Малояз.



В Национальном музее открылись две выставки. Это «Андрей Баскаков. Жизнь в фотографии». Она посвящена памяти первого председателя Союза фотохудожников России. Вторая выставка — о Всемирной фольклориаде, прошедшей в минувшем году в Мексике, и об участии в ней делегации республики. Экспозиция стала возможной благодаря гранту главы Башкортостана, поддержавшему проект, сообщил координатор акции народный художник республики Рамиль Кильмаматов.



В галерее «Урал» на фотоэкспозиции «Мир вокруг нас» представлены работы известных фотографов Азербайджана, в том числе Рауфа Умудова — участника акции «Башкортостан. Природа. Человек. Культура».



В экспозиции также работы фотохудожников Исмаила Хайкира (Турция), Риту Радж Конвара (Индия), Кайо Вилелы (Бразилия), Еркена Болжурова и Шайло Джекшенбаева (Киргизия). А в селе Малояз в музее Салавата Юлаева открывается фотовыставка иранского фотохудожника Хади Навида.

Фото: Рауф УМУДОВ. Азербайджан.

Фото: Кайо ВИЛЕЛА. Бразилия.

Фото: Исмаил ХАЙКИР. Турция.