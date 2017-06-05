- Я многодетная мать. Могу ли я выйти на пенсию раньше 55 лет?



Альфира ХАБИБОВА,

Уфимский район.



— Право на досрочную страховую пенсию имеют многодетные матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8 лет, при страховом стаже не менее 15 лет. Пенсия в этом случае назначается в 50 лет.



Аналогичное право имеют женщины, родившие двух и более детей, если они проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера либо 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, и имеющие 20 лет страхового стажа. Обязательным условием является наличие к нынешнему году 11,4 пенсионного балла.



В республике досрочные пенсии по старости получают 35 тыс. 57 многодетных матерей и 652 женщины, работавшие на Севере.



Напомним, что по закону в страховой стаж для назначения пенсии женщинам включаются периоды ухода за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности. За первого ребенка начисляется 1,8 пенсионного балла, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — 5,4. Периоды засчитываются в стаж, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы.