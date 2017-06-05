- Слышал, что в Башкирии есть горная вершина, которая носит название столицы нашей республики. Так ли это?



Идрис АХМЕТЗЯНОВ.

Стерлитамак.



— Это действительно правда. Более того, Уфа — единственная в мире столица, чье название присвоено горной вершине.



Дорога к ней начинается в четырех километрах от станции Айгир в Белорецком районе, а затем ведет через скалы и вершину хребта Караташ, его в народе называют Черным камнем.



Вершина хребта долго была безымянной. Уфимское туристическое общество проявило инициативу, после чего самой высокой точке дали имя столицы республики. Здесь же есть памятный знак с гербом Уфы.



Вершина выше уровня моря на 919,9 метра. Стены отвесные, крутые на востоке. Высота их достигает пятидесяти метров. На севере — обрыв на реку Малый Инзер, состоящий из скал, похожих на зубцы. Местное население называет их Зубы Шурале.



Отсюда можно полюбоваться знаменитыми вершинами Малый и Большой Яман-Тау и Иремелем.



Горожане наверняка обрадуются встрече с зайцем или лисой. Их очень много возле «Уфы 919. 9» (так полностью звучит название вершины). А ранней весной сюда забредает и медведь подкрепиться «зелеными витаминами» после зимней спячки.