Раньше мы уже разбирали причины низких цен на нефть: половинчатое решение ОПЕК и обещание США залить рынок резервными мощностями. На прошедшей неделе к этим причинам прибавились Ливия, нарастившая добычу до 800 тыс. баррелей в сутки, и новая инициатива Дональда Трампа, отказавшегося от Парижского соглашения по климату. Последнее грозит ростом буровых скважин и, как следствие, переизбытком предложения на рынке «черного золота».

И хотя трейдерам удалось закрыть неделю вблизи отметки 50 долларов за баррель, долгосрочные перспективы нефтяного рынка оптимизма пока не внушают. Впрочем, его влияние на курс рубля в последние годы заметно снизилось. Более того, в сложившихся условиях Центробанк видит повышенный интерес к отечественной валюте со стороны инвесторов и продолжает настаивать на проведении жесткой кредитно-денежной политики. Все это если и не гарантирует, то уж, по крайней мере, дает надежду на определенную стабильность рубля нынешним летом.



Впрочем, ситуация может измениться. Примером служат недавнее обсуждение главами Большой семерки новых антироссийских санкций (хотя и безрезультатное) и такие же попытки в американском сенате.



Но оставим дела нескорого будущего и обратимся к очередному «судьбоносному» испытанию для финансовых рынков уже на текущей неделе.



BREXIT-2. Так западная пресса называет предстоящие 8 июня всеобщие выборы в Великобритании. Прошел год с июньского голосования по вопросу ее выхода из Евросоюза, и тогда бурная реакция рынков была фактически нивелирована в течение короткого срока. Что произойдет на сей раз, вопрос открытый. В случае победы оппозиционной лейбористской партии, а вероятность этого с учетом их отставания всего на три процента весьма высока, Великобританию ждут немалые экономические потрясения. Виной тому программа лидера лейбористов Корбина, «уничтожающая» налогами и госрасходами бизнес-среду — она уже обвалила английский фунт до апрельского минимума.



Рост же популярности лейбористов, — а на фоне российской эпидемии «реноваций» это весьма показательно, — случился после выхода манифеста Консервативной партии, где говорилось об оплате целого ряда медицинских услуг за счет недвижимости больного. В частности, в случае отсутствия у него денежных средств его могут выселить из жилья. Даже пояснение, что речь идет об инвестиционной недвижимости, не смогло успокоить британцев, вспомнивших «выселение» 90-х: тогда на улицы вышли миллионы протестующих, и только отставка «железной леди» Маргарет Тэтчер примирила британское общество.