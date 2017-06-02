Многие массовые мероприятия помогают не только пиарить регион, но и неплохо на этом зарабатывать.

Многие массовые мероприятия помогают не только пиарить регион, но и неплохо на этом зарабатывать.

В прошедшей в Уфе очередной Неделе предпринимательства приняло участие около 250 человек. Вроде бы, немало. Но, как известно, в регионе насчитывается свыше шестидесяти муниципальных районов и городских округов. Значит, каждый из них делегировал на Неделю по четыре человека, не больше. И это средняя цифра: некоторые муниципальные союзы предпринимателей (в том числе туймазинский) не отправили на встречу ни одного бизнесмена.

Главное — найти свою «фишку»



Многим участникам только здесь удалось узнать, что культурные и спортивные мероприятия позволяют успешно пиарить регион, и в частности, города и районы. А в конечном счете — неплохо на этом зарабатывать. Простой пример — Уфимский международный марафон, который в прошлом году собрал более 2,7 тысячи легкоатлетов. Организаторы приводят такие цифры: только марафонцы выпили и съели 2,7 тыс. литров воды, 350 литров чая, по 100 килограммов бананов и апельсинов, 20 килограммов меда, 750 порций пасты и 2,5 тыс. кусков пиццы.



— В этом плане лучший образец для подражания — Нью-Йоркский марафон, на который ежегодно съезжаются десятки тысяч бегунов и миллионы болельщиков, — говорит директор Уфимского марафона Владислав Литвинчук. — Это самое массовое спортивное мероприятие в мире. И прибыльное — в последний раз столица США заработала на нем 250 миллионов долларов.



Правда, у нас складывается иная ситуация. По мнению докладчика, многие муниципалитеты так и не осознали, что основными выгодополучателями при проведении подобных мероприятий являются города и районы. А потому не готовы в них вкладываться. Некоторые участники Недели и вовсе предлагали ломать устоявшиеся тренды. В частности, в Зауралье не первый год проводят курортный Сабантуй, который собирает по нескольку тысяч человек.



— Как правило, Сабантуй предлагает устоявшийся набор развлечений, с которыми все труднее завоевывать внимание аудитории, — делится секретами замдиректора санатория «Якты-куль» Салават Нафиков. — Поэтому в традиционный формат праздника мы ежегодно вплетаем какую-то новую «фишку». В этом году состоится грандиозный этнофестиваль.



Впрочем, организовать масштабное, социально значимое мероприятие можно и с минимальными вложениями. Примером тому — праздник «Культ плова», который прошел в Уфе год назад. В нем пожелали участвовать 14 кафе и ресторанов. В результате было сформировано 14 команд. В них, помимо рестораторов, вошли представители власти, журналисты, многодетные семьи... В ходе веселого состязания в кулинарном мастерстве было продано полторы тысячи порций плова, а вся выручка — более 225 тысяч рублей — пошла на благотворительность.



Бизнесменам помогают. Где результат?



Предприниматели республики в последнее время получили немало различных бонусов и преференций. Такой вывод можно сделать после выступления и.о. заместителя министра экономразвития Айрата Фахретдинова. В частности, сократились сроки рассмотрения заявок на строительство, упростилось подключение объектов к энергосетям, а муниципалитеты сформировали 850(!) инвестплощадок, позволяющих оперативно запустить тот или иной бизнес. Данные об этих площадках можно найти на инвестиционном портале и на сайте корпорации развития.



— Теоретически для нас создали все условия. Однако результата что-то не видно — нет наплыва инвесторов, не растет число желающих стать предпринимателем, — заявили представители бизнес-сообщества. И обозначили болевые точки, которые не позволяют успешно развиваться. Часть их, вроде отсутствия доступных кредитов и выматывающих проверок, на слуху не первый год. Другие, например, дорогостоящая аренда госимущества, наиболее остро встали лишь в последнее время. К тому же не все перечисляемые чиновниками условия можно «пощупать руками». Вроде бы появились сотни инвестплощадок, однако подыскать участок с подведенными к нему коммуникациями — дело практически нереальное. А на прокладку к объекту газа и электричества у большинства начинающих предпринимателей просто нет средств.



— При обращении в консультационный центр министерства я вправе рассчитывать на всестороннюю помощь, — убежден руководитель «Интер-Урала» Владимир Щеголев. — Но когда сидящие там чиновники предлагают мне купить у них бизнес-план, а устав предприятия скачать в интернете, возникает вопрос: это государственная или коммерческая структура? Если коммерческая, почему она располагается в госучреждении, а ее работники получают зарплату из бюджета?



И такие «почему» звучали не раз. Почему отсчет налоговых каникул ведется не с реальной даты регистрации, а с начала календарного года? То есть, зарегистрировавшись в начале декабря, предприниматель может рассчитывать не на двухлетние, а только на 13-месячные каникулы? Почему иной раз землю дают в аренду лишь на год, а оформление документов занимает полтора-два года? Почему арендатор производственных помещений не может напрямую рассчитываться за потребленную электроэнергию? При расчетах через собственника последний вынужден оплачивать еще и 13-процентный подоходный налог, который он непременно перекладывает на арендатора. Почему контролирующие органы требуют от предпринимателей, чтобы вода с их объектов была чище той, что поставляет им водоканал? Вопрос, как и предыдущие, отнюдь не праздный — по этой причине на грани разорения находятся несколько уфимских предпринимателей.



— Самое неприятное в российском законодательстве — его непредсказуемость, — подчеркивают предприниматели. — А нам бы хотелось, чтобы наше будущее просматривалось не на дни и месяцы, а на годы вперед.



Впрочем, прошедшая Неделя показала готовность власти и бизнеса обсуждать возникающие проблемы. Да и надзорные органы хотят помогать: прокуратура республики в очередной раз напомнила, что в первый вторник каждого месяца готова выслушать любые жалобы и претензии предпринимателей.



Наконец, сами бизнесмены все чаще задумываются, как вырастить достойную смену. Пример тому — стартовавший недавно республиканский проект «Предпринимательство со школьной скамьи».



— Четыре месяца бизнес-тренеры, успешные предприниматели раз в неделю ездили в Бирск и Благовещенск, где обучали старшеклассников основам ведения бизнеса, — говорит председатель республиканской ассоциации женщин-предпринимателей Алла Кузьмина. — В первые дни ребята даже не скрывали, что эта тема ассоциируется у них исключительно с нарушением закона. А после учебы большинство подростков захотели попробовать себя в этом деле.



Так что будущее у предпринимательства есть. Главное, чтобы все стороны наконец-то выработали четкие и понятные правила сосуществования. А затем неукоснительно их соблюдали.

Блиц

Азат ФАЗЛЫЕВ,

президент Торгово-промышленной палаты РБ

— Азат Мадарисович, на открытии Недели предпринимательства вы подчеркнули важность формирования отраслевых союзов. О чем речь?



— На мой взгляд, мы переживаем новый этап развития взаимоотношений между бизнесом и государством. Учитывая мировой опыт, я прогнозирую появление предпринимательских ассоциаций, которые будут объединяться по отраслевому признаку.



Почему? Работа связки «власть — бизнес» все чаще подразумевает высокий правовой профессионализм предпринимателей, глубокие познания в вопросах, которые они лоббируют в государственных органах. А мировая практика показывает, что защищать свои интересы вне отраслевого объединения и без компетентных экспертов непросто. Следующим шагом, на мой взгляд, должна стать межсоюзная кооперация.



— Вы также сообщили, что в Уфе открылось отделение МКАС. Для большинства обывателей эта аббревиатура мало о чем говорит.



— Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) — один из наиболее авторитетных третейских судов, решения которого исполняются в 146 странах мира. В большинстве цивилизованных стран основная часть споров между предпринимателями регулируется третейским судопроизводством. В нашей стране — менее одного процента. До последнего времени представительство МКАС имелось только в Москве. Недавно его отделение появилось и в Уфе. А значит, арбитраж мирового уровня станет более доступным для нашего бизнес-сообщества. Немаловажно, что решение МКАС окончательное и обжалованию не подлежит.