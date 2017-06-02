Все потому, что кормопроизводство стало перспективным направлением. За год стоимость зерна упала на треть, а молоко, наоборот, на треть в цене повысилось, отметил первый замминистра сельского хозяйства Азат Зиганшин. Следовательно, экономическая ситуация диктует, чтобы аграрии делали упор на производство кормов. Чтобы провести недорогую нынче растениеводческую продукцию через желудок коров и превратить в молоко, которое в цене. Тем более, по прогнозам экспертов, это надолго — молоко в России в большом дефиците.

Современное кормопроизводство — дело хитрое, считают специалисты отрасли. Еще десять лет назад наши аграрии массово покупали зарубежный высокопродуктивный скот, надеясь получать надои «как в Европе или Америке», а в итоге большинство оставались ни с чем: коровы быстро погибали.



— Мы сетовали на самих животных, мол, они слабые, — говорит замглавы Туймазинского района Марат Ибрагимов. — Хотя, по большому счету, не смогли обеспечить им нормальные условия, дать качественные корма, например. Сейчас мы учимся готовить корма по современным методикам.



Многие аграрии жалуются, что «их так учили». Профессор Марьям Маликова признает: прежние каноны в кормопроизводстве устарели, так как отрасль получила стремительное развитие. Поэтому и ученым, и практикам приходится переучиваться на ходу. Как это сделали, к примеру, в сельхозпредприятии «Нерал-Матрикс» Туймазинского района. На молочном комплексе предприятия, где содержится более 700 коров, показатели растут стремительно. В позапрошлом году, по словам заместителя гендиректора Халила Бурганова, надои на корову составляли 5,6 тыс. килограммов, а в прошлом выросли уже до 7,8 тысячи.



— Сначала мы наладили учет и воспроизводство стада, — говорит он. — С помощью американских консультантов, которые заставили нас пересмотреть многие вещи. Сейчас наши сотрудники работают по протоколу, куда заносится все. Когда родился теленок, в какой клетке и в какое время он получил наибольший привес… Мы воспринимаем животных как фабрику молока. Например, в определенном возрасте усиленно кормим телку концентратами, чтобы желудок растянулся, а потом она уже ест все и со страшным аппетитом. В итоге к 12 месяцам весит 320 килограммов и уже готова стать коровой.

Компетентно



Ильшат Фазрахманов,

министр сельского хозяйства РБ:

— Особенность этого года — в почве много влаги. И это хорошо — виды на урожай кормовых культур, даже несмотря на невысокий температурный фон, во многих районах весьма неплохие. Кормов, судя по нынешнему травостою, должно быть много. Аграрии могут запастись ими на полтора-два года. Но для этого нужно очень хорошо поработать. Важно соблюдать сроки уборки трав, чтобы получить качественные корма. Будут качественные корма — будет много молока и мяса.

По американским методикам готовят здесь и корма. В прошлом году сумели приготовить сенаж из люцерны с содержанием протеина 22 процента, сообщил Халил Бурганов. Хотя обычно этот показатель в два раза меньше. Потому и эффективность корма выше в два раза. Во-первых, животное, поедая одно и то же количество корма, дает больше молока и мяса, а во-вторых — меньше навоза, считает специалист. Кругом экономия.



— А как получить такой корм?— спросили мы.



— Нужно косить люцерну в период начала бутонизации, — показывает Бурганов знание ботаники. — Тогда в зеленой массе будет максимум белка. Обычно эту фазу определяют по срокам вегетации, что нередко приводит к отклонениям из-за изменчивой погоды. По совету американских консультантов мы делаем это по сумме положительных температур. Каждое растение вступает в определенную фазу строго при наборе нужной суммы (суммируется средняя плюсовая температура воздуха за сутки с момента посева культуры — ред.). Эти цифры у нас есть, при достижении нужного показателя начинаем косить.



Уже в этом году на молочном комплексе туймазинского предприятия собираются надоить 8,4 тыс. килограммов молока от каждой коровы и таким образом ежедневно производить не менее 22 тонн продукции. Во многом это станет следствием улучшения кормопроизводства, констатирует Бурганов.



Аналогичным образом нужно работать всем аграриям республики, считает Азат Зиганшин. Скосили траву вовремя — можете рассчитывать на максимальный надой. Каждый день запаздывания снижает удои на килограмм от коровы, уверен он.



В принципе, возможности для эффективной кормозаготовки у аграриев есть, считают в минсельхозе. В регионе предстоит убрать на корма 913 тысяч гектаров, из которых полмиллиона — это многолетние травы (в том числе и люцерна), 120 тыс. га — однолетки, 100 тыс. га — кукуруза. Недостатка в кормоуборочной технике нет, уверены в аграрном ведомстве. Ведь наши аграрии активно воспользовались господдержкой, став участниками программы по приобретению сельхозтехники. На один кормоуборочный комбайн в республике приходится 450 гектаров с кормовыми культурами, что вполне приемлемо. Главное, отойти от старых рецептов и работать по новым.