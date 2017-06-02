#Башкирия-Культура - Заки Алибаев: Книге суждено жить очень долго
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02.06.17 16:08
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
02.06.17 16:04
В Учалах вынесен приговор за разбойное нападение на прохожего
02.06.17 16:00
В Белорецке выселена семья, незаконно жившая в квартире инвалида
02.06.17 15:35
Семья из Башкирии заняла призовое место на окружном фестивале-конкурсе
02.06.17 15:27
В Салавате директор предприятия удержал налог с подчиненных, но не перечислил деньги в бюджет
02.06.17 15:07
Уфимцу ужесточили приговор за хранение наркотиков
02.06.17 14:17
В Башкирии ожидаются сильные ливни, град
02.06.17 13:24
В Кумертау появились два новых резидента
02.06.17 13:23
В Давлекановском районе менеджер обворовал магазин, обидевшись на начальство
02.06.17 13:23
Правительство Башкирии подписало соглашение о строительстве выезда из Уфы
02.06.17 13:07
Башкортостан в ТОП-15 Национального рейтинга инвестклимата
02.06.17 13:05
В Стерлитамаке салон сотовый связи обворовал один из его работников
02.06.17 13:04
«Туймазы-арена» получила имя Сергея Гимаева
02.06.17 12:51
В «Салават Юлаев» перешли Кареев и Бусаров
02.06.17 12:48
Житель Башкирии осуждён за попытку сбыта более килограмма «синтетики»
02.06.17 12:47
Башкирская спортсменка заняла пятое место в мировом рейтинге пятиборцев
02.06.17 12:44
В Уфе иностранцу дали полгода колонии за пересечение границы
02.06.17 12:35
В Башкирии устанавливается личность насмерть сбитого мужчины
02.06.17 12:33
Жители республики стали объектом масштабной кредитной аферы
02.06.17 12:09
В Уфе откроется исторический парк «Россия – моя история!»
02.06.17 11:54
В Башкирии клещ покусал уже более четырех тысяч человек
02.06.17 11:00
Установлена предварительная причина смерти Яны Перчаткиной
02.06.17 10:55
В Уфе скейт-парк откроет новый сезон
02.06.17 10:54
В Кумертау строительное предприятие задолжало работникам 900 тысяч рублей
02.06.17 10:25
В Уфе для детей устроили благотворительный праздник в театре кукол
02.06.17 10:23
Владимир Путин подписал Указ о проведении VI Всемирной фольклориады в Башкирии
02.06.17 08:57
В Учалах продолжается проект «5 шагов благоустройства»
01.06.17 17:54
В Зауралье отметили День защиты детей
01.06.17 16:16
В Уфе студент обокрал мать приятеля на 100 тысяч
01.06.17 16:14
В Баймакском районе осужденный глава сельсовета продолжал работать
01.06.17 16:03
В Чишминском районе сотрудница банка осуждена за хищение почти двух миллионов рублей
01.06.17 16:01
«Республика Башкортостан» открыла дегустационный сезон
01.06.17 15:57
Уфимка предстанет перед судом за организацию подпольного казино
01.06.17 15:55
Кумертау в десятке лучших моногородов России
01.06.17 15:27
В Башкирии многодетным мамам вручили медали
01.06.17 15:20
В Уфе ожидаются грозы со штормовым ветром
01.06.17 15:11
В Стерлитамаке заместитель главврача подозревается в получении взятки
01.06.17 15:09
Житель Башкирии, не имеющий прав, разбился на мотоцикле
01.06.17 11:42
В Башкирии в лагерях и санаториях отдохнут 242 тысячи детей
01.06.17 11:31
В Уфе тянули с рассмотрением заявлений на участки
01.06.17 11:24
В Белебеевском районе сирота получила квартиру через суд
01.06.17 11:10
В Башкирии для повышения рождаемости будут бороться с абортами
01.06.17 11:07
Спектакль Башдрамтеатра вошел в топ-9 лучших спектаклей Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз»
01.06.17 09:27
В Учалинском районе ветеран установил памятник соотечественникам
01.06.17 06:50
"Салават Юлаев" продолжает обновлять состав
31.05.17 18:37
В Сибае таксист вонзил нож собутыльнику
31.05.17 17:29
В Уфе пройдёт республиканский родительский форум
31.05.17 16:32
В Башкирии на предприятии водителя задавило «КамАЗ»ом
31.05.17 15:10
Жителям дома в Ленинском районе вернули воду
31.05.17 14:49
В Башкирии посадили 400 тысяч деревьев
31.05.17 14:36
Жителя Башкирии отправили на полгода в колонию за пьяное вождение
31.05.17 14:21
Белорецкие металлурги начали монтаж станции очистки сточных вод
31.05.17 14:15
Жительница Башкирии зарезала мужа, после того как тот зарезал сына
31.05.17 14:10
В Башкирии регионы ознакомятся с результатами космической деятельности
31.05.17 13:06
Опыт Стерлитамака изучат в Крыму, Тюмени и Подмосковье
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