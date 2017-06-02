Осенний задел



Третий поход к вершинам РФПЛ башкирская дружина начала кошмарно, набрав в стартовых встречах лишь одно очко. Да, это случилось в домашнем матче с грандами из Санкт-Петербурга, но, как показали дальнейшие события, «Зенит» мог проиграть нынче кому угодно. Первый гол «Уфы» случился лишь в матче под номером четыре, когда Фатаи забил мяч престижа в ворота «Терека». А первая победа — уже в следующей игре: в конце августа коллектив тогда еще Виктора Гончаренко привез три очка из Самары. Вполне возможно, именно это поражение в итоге стоило «крылышкам» места в премьер-лиге.



Осень для команды, наоборот, оказалась просто замечательной: «Уфа» потихоньку выбиралась из подвала, позиционировала себя лучшей гостевой командой чемпионата, положив на лопатки на чужих стадионах столичные «Локомотив» и «Спартак», а также «Арсенал» и «Анжи». Кстати, поражение от уфимцев стало для будущих чемпионов единственным домашним фиаско — в остальных встречах в родных стенах «спартаковцы» исключительно побеждали.



Запоминается последнее



Первый зимний матч — и он же последний в календарном году — стал прощальным для Гончаренко. Молодой специалист отправился на повышение в ЦСКА, а «Уфа» заполучила тренера-новичка — Сергея Семака. Его работа в Башкирии началась довольно успешно — как в чемпионате, так и в кубке. Затем был ужасный апрель, когда «Уфа» провела пять матчей без побед. Но финишный спурт вкупе с неудачами конкурентов оказался успешным. Венчал его домашний поединок с одним из самых неудобных соперников — «Уралом». «Уфа», вопреки скептикам, прогнозировавшим спасительную для Екатеринбурга ничью, заслуженно победила и забралась на седьмую позицию. Выше — только регулярные участники еврокубков.



При этом, как отмечали специалисты, «Уфа» на протяжении всего сезона демонстрировала прагматичный футбол с главной задачей обезопасить собственные ворота. Неудивительно, что в основном команда побеждала с минимальным преимуществом, оформив всего лишь 22 гола, — меньше только у аутсайдеров из Тулы и Томска. Не радует и отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Хотя победителей, — а «Уфа» в любом случае является таковой, — судить не следует. И в то время, когда фанаты «Спартака» громили стадион в Туле после крупного поражения от местного «Арсенала», в уфимской раздевалке получал заслуженный душ из шампанского тренер-новичок и тренер-победитель Сергей Семак. А на табло «Нефтяника» под проливным дождем специально для пока еще немногочисленных для уфимской арены болельщиков звучала классическая песня ДДТ «Белая река», которую исполняли все: от россиянина Александра Сухова до нигерийца Кехинде Фатаи.

От первого лица

Шамиль ГАЗИЗОВ, гендиректор ФК «Уфа»:

— Сезон можно оценить на отлично. Все, что мы задумывали, удалось реализовать. Команда закрепилась в середине таблицы, показала хороший футбол. Растет не только уровень игры, но и развивается сам клуб. Мы двигаемся в правильном направлении. Этот сезон прошел здорово.



— Как отметили окончание сезона?



— После матча с «Уралом» был небольшой банкет. Всем понравилось. Нас поздравил с удачным окончанием сезона глава республики Рустэм Хамитов. Хочется сказать ему огромное спасибо, ведь это большая заслуга, что «Уфа» развивается так поступательно. Без него, безусловно, не было бы сегодняшнего успеха.



— По ходу сезона в команде сменился главный тренер. Насколько удачно вписался в клубную политику Сергей Семак?



— Дебют Сергею Богдановичу удался — мы все сделали правильно. Хочу пожелать Семаку удачи в нашем клубе. Уверен, мы будем покорять вместе новые и новые высоты. Однозначно, это тренер с большой буквы. Естественно, он только начинает свою карьеру на новом поприще и ему нужно двигаться дальше, развиваться и работать. Качества, которые есть у Сергея Семака, позволяют ему в будущем стать топ-тренером.



— Будут ли кардинальные изменения в команде перед новым сезоном?



— Несколько человек, очевидно, покинут клуб. Я имею в виду тех футболистов, кто не имел должной игровой практики. Это будет правильно. Придут два-три новых человека, за кем мы следим и с кем уже ведем переговоры. Хотим улучшить качество игры в некоторых линиях. Сейчас про нас говорят, что мы показываем прагматичный футбол, с чем я могу поспорить. Но болельщику всегда надо много голов, а руководству при этом надо много очков. Но за «много голов» очки не даются. Тем не менее надеемся, что игра «Уфы» станет более азартной.



— Как планирует развиваться клубная инфраструктура?



— Основное направление — это развитие детско-юношеского, массового футбола. Речь идет о появлении филиалов нашей спортшколы по всей республике. Тренерские кадры у нас всегда были, но они не получали регулярно тех знаний, которые необходимы, чтобы затем давать плоды. Сейчас мы подходим к этому методологически. Специалисты получают категории, все время совершенствуются. Это дает хороший результат. Школа уже его показывает. У нас есть свой воспитанник Игорь Безденежных, который играет за молодежную сборную страны. Есть те, кто на карандаше у тренеров сборных. Для молодого провинциального клуба это большой успех.