Под диктовку «Медведей»



Итог мужской российской гандбольной суперлиги предсказуем уже более десяти лет — чеховские «Медведи» из Подмосковья завоевали очередное золото турнира. Оно стало 16-м подряд. Казалось, подобные виктории давно должны приесться, но коллектив Владимира Максимова продолжает методично штамповать награды из драгметалла высшей пробы. В этот раз в финальной серии был повержен питерский «Университет-Нева». Бронзу завоевали гандболисты краснодарского «СКИФа», ранее взявшие Кубок страны.



По мнению специалистов, минувший сезон выдался увлекательным — одним из самых интригующих за всю историю чемпионата России. На предварительном этапе команды распределись только в последнем туре, и стало известно, кто поведет борьбу за медали. А в плей-офф нельзя было предугадать, какие клубы попадут в финал — настолько он получился захватывающим.



Отрадно, что среди лучших коллективов страны уже второй сезон значится башкирский «УГНТУ-ВНЗМ». Уфимским гандболистам пока тяжело конкурировать с грандами. Хотя, к примеру, в регулярном чемпионате с будущими чемпионами наша команда сыграла вполне достойно, уступив «медведям» из Чехова на своей площадке лишь семь мячей. В любом случае подопечным Олега Сапункова в дальнейшем предстояли игры плей-аута. И здесь уфимцы не подкачали, пополнив очковый баланс в выездных турах встреч за 9 — 12-е места, которые проходили в Челябинске, Москве и Снежинске. В столице Башкирии «УГНТУ-ВНЗМ» не оставил никаких шансов всем трем соперникам, завершив сезон на девятой позиции.



Стопроцентный Ростов



В женской российской суперлиге впервые победителем стала команда «Ростов-Дон», в финальной серии покорившая тольяттинскую «Ладу». Ранее рос- товчанки дважды выигрывали чемпионат Советского Союза. Теперь же им удалось сделать золотой дубль, став обладателями и Кубка страны, и Кубка европейской федерации. Бронза чемпионата России досталась краснодарской «Кубани». Прошлогодний чемпион «Астраханочка» сложила полномочия уже в четвертьфинале турнира.



Для «Уфы-Алисы» сезон вышел трудным. Команда, испытывающая определенные финансовые проблемы, долгое время не могла одержать первую победу на предварительном этапе, в итоге завершив его с двумя викториями. В финале «Б» башкирским гандболисткам не удалось составить максимальную конкуренцию соперницам из Ижевска и Майкопа. Хотя все очные встречи проходили в упорной борьбе, а уфимки смогли зацепить одну победу и две ничьи. Итоговое место — 11-е. Тем не менее наша команда продолжит выступление в суперлиге.



Мячи и омичи



Пока футбольная «Уфа» с гордостью ушла на каникулы, презентовав болельщикам седьмую позицию в Премьер-лиге, на авансцену вышел новичок третьего дивизиона первенства России — «Витязь-ГТУ». Успешно сыграв в мини-футбол, коллектив Павла Смильгина переквалифицировался и вступил в когорту коллективов главной любительской лиги страны в «классике». Старт выдался удачным — на своем поле был разгромлен пермский «Амкар-Юниор». Далее последовала достаточно неприятная домашняя игра с тюменцами и выездное поражение в Кургане, когда победный гол «витязям» забил воспитанник башкирского футбола Эдуард Шайхутдинов, ныне выступающий за местный «Тобол».



Следующая игра на уфимском стадионе «Нефтяник» должна была дать ответ, готовы ли «витязи» после тяжелого мини-футбольного сезона держать удар на большом поле. В гости пожаловала молодая, но перспективная дружина из Омска. За два дня до этого «Иртыш-М» потерпел неприятное поражение в Аше с разницей в четыре мяча и был настроен взять очки в Башкирии. Состав «Витязя-ГТУ» оказался не столь оптимальным. В частности, по разным причинам отсутствовали опытные бойцы Динар Сархиев, Дмитрий Большаков и Искандер Ахмадеев. Тем не менее уфимцам удалось забить быстрый гол. Фидан Хабибуллин решился на удар с линии штрафной и попал под перекладину ворот соперника. Но развить успех не удалось. Сказалась потеря из-за травмы игрока-ветерана Ивана Дорофеева. А вышедший вместо него Вячеслав Морозов уже в начале второй 45-минутки вынужден был покинуть поле, заработав второй «горчичник». Тем не менее «Витязь-ГТУ» сумел выстоять в меньшинстве, записать в актив вторую победу и закрепиться в группе лидеров зонального турнира. Следующий матч уфимцев состоится уже сегодня. Башкирская дружина на «Нефтянике» примет «Шахтер» из Коркино.