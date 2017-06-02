Зажатые в бетонных коробках, занятые собой, мы давно отвыкли интересоваться теми, кто живет рядом, и даже не всегда знаем их в лицо. А вполне может статься, что за стенкой ходят, разговаривают, смотрят телевизор люди совершенно уникальные — про них бы кино снимать.

Кадриль моя задорная



Именно такие соседи достались жильцам одной из пятиэтажек по улице Достоевского в Уфе. Василий Александрович и Татьяна Алексеевна Прокины вместе уже 70 лет. Он фронтовик, доктор наук, объездил весь мир, она работала в обувной артели — в валенках той артели наши солдаты, как поется в песне, прошагали полземли. Сами Прокины передвигаются теперь только в пределах своей крохотной однокомнатной хрущевки, и то с трудом. Но в парадном пиджаке, звеня орденами, он по-прежнему глядит орлом, а она зовет его «голубчик» — так, наверное, говорили во времена Толстого. В каком сундуке хранит свои чувства военное поколение, что и столько лет спустя они как новые?



— А секрет-то — он геолог, то в поле, то в загранке. Жили мы, считай, врозь, вот и не успели друг на друга наглядеться, — признается хозяйка.



В юности она распевала частушки, до упаду плясала кадриль и носила косу, на которую заглядывалась вся деревня. В 16 лет пошла работать счетоводом в артель. Шел 1943 год, отец пропал без вести в первые дни войны, мать осталась одна с семью детьми. Артель в семи километрах от дома, которые девчонка пробегала пешком: утром туда, вечером обратно. За пять минут опоздания на работу — тюремный срок. Однажды забыла дома ключи от бухгалтерии, спохватилась на полдороге, кинулась обратно. Если б не водитель проезжавшего мимо лесовоза, который пожалел девчушку, посадил в кабину, вряд ли Татьяна Алексеевна сидела бы сейчас перед нами.



Другая беда была — обувь. Валенки и сапоги до последней пары уходили на фронт, работники обходились, чем могли. Татьяне повезло — в виде исключения скатали ей валенки, но не из овечьей шерсти, как надо бы, а из коровьей. Чуть намокнет такая обувка, ногу сжимает так, что свет не мил. Таня приноровилась: терпит, пока может, потом скидывает валенки и бежит по снегу в одних чулках. Когда ступни немеют уже от холода, снова втискивает их в мокрую шерсть. Словом, отплясали девичьи ножки свои кадрили — непослушными стали с той поры, а теперь еще и горят как на сковороде, совсем не желают ходить. Такая ей досталась память о войне, да еще медаль за доблестный труд, приколотая к «парадной» кофте.



Нам этот бой на небесах зачтётся



У Василия Александровича своя война. На фронт он попал в 1942-м после Свердловского военно-политического училища. Воевал в Крыму, освобождал Севастополь, а в перерывах между боями писал стихи. Про любовь — о чем же еще писать, когда тебе 20, пусть ты и заместитель политрука.



Память у 94-летнего солдата уже не та, но два эпизода останутся с ним до конца. Штурм Сапун-горы, щедро политой кровью еще в Крымскую войну. Контроль над этой высотой во многом решал исход всей операции по взятию Севастополя. Всю ночь бойцы подтаскивали туда пушки, а утром лежали, вдавив себя в землю: по всей линии фронта одновременно открыли огонь все орудия, танки, «Катюши». Потом ринулись в атаку — артиллерия вместе с пехотой, по пути добивая оставшихся в живых немцев. Прокина в том бою ранило — осколком зацепило кисть, он и сейчас, рассказывая, невольно потирает ее.



Второй случай произошел на Сиваше — Гнилом море, теперь это жемчужина Крыма. Путь вперед лежал через заминированный немцами переход. Кто пойдет первым, спросил командир. Вызвался Прокин. Взял палку, отыскал промежуток между минами, поставил туда ногу. Отряд идет сзади, след в след. Перешли благополучно, а Прокин, когда засеянное смертью поле осталось позади, рухнул без сознания. Орден Красной Звезды у него за те мины.



А самое серьезное ранение — в сердце, наповал — получил Василий Прокин в родной деревне Шата Свердловской области. Домой вернулся форменным героем: три ордена, медали без счета. И на мосту встретил ее, девчонку с косой. С Татьяной они выросли на соседних улицах, а увидели друг друга только в 45-м. Больше не расставались.



А Россия лучше всех



Часто бывает: отвоюет солдат, а дальше и вспомнить нечего — все как у всех. Не такой человек Прокин. Еще до войны поступил он в строительный железнодорожный техникум в Свердловске, чтобы, как сам говорит, другие земли повидать: железнодорожники могли бесплатно ездить по всей стране. А после победы такие силы в себе ощутил, что казалось — весь мир лежит у ног.



— На фронте мы мечтали: дожить бы и посмотреть, что за жизнь наступит. Счастьем до краев она обязана была быть после такой страшной войны, — тут Василий Александрович делает паузу. — У меня, пожалуй, так и вышло — о чем мечтал, все сбылось.



Дальние страны, стихи, стремление выведать у земли ее тайны — в каком сне пригрезилось все это парнишке-сироте из уральской деревни? В 1951-м окончил Прокин Свердловский горный институт и стал крупным ученым-геологом, профессором, открыл несколько месторождений медной руды. Представлял Советский Союз едва ли не во всех точках земного шара, включая Канаду и США; карту СССР исходил вдоль и поперек. В редкие наезды домой спать не ложился до двух часов ночи.



— Он все чирикает за письменным столом, а я рядом, перепечатываю на машинке, — рассказывает Татьяна Алексеевна. — И хозяйство на мне, и работа, и дети. Я их, можно сказать, одна растила: приедет, полюбуется да опять уедет.



За свою жизнь Прокины переезжали 13 раз: Свердловск, Уфа, Москва, и снова по кругу. Сын остался в столице, а сами, теперь уж окончательно, перебрались в Уфу, поближе к дочери. Надежда хоть на пять минут, да забегает каждый день, приносит молоко, хлеб. Все остальное по дому Татьяна Алексеевна делает сама. «Мне, — говорит, — болеть нельзя: кормить его надо, лекарства давать, давление мерить».



Всюду, где бы ни жили Прокины, у них были сады — крестьянскую тягу к земле так просто не вытравишь. «Дачу» Татьяна Алексеевна держит и сейчас — прямо под балконом. Видели крохотные газоны у подъездов пятиэтажек? Такой квадратик и лелеет моя тезка: загодя выращивает на подоконнике цветочную рассаду, таскает вниз ведра с водой и боится — вдруг в следующий раз не хватит сил.



Василий Александрович тоже верен себе. Австралию, говорит, повидать не успел, а очень бы хотелось.



— Из всех стран, где был, мне больше в Скандинавии понравилось, — признается он. — Там жизнь на нашу похожа. Россия-то лучше всех, что бы ни говорили.