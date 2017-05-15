Спектакль Екатеринбургского театра «Ромео и Джульетта», в этом году дважды отмеченный престижной премией «Золотая маска», стал несомненной жемчужиной XXI Нуреевского фестиваля. Особенно отрадно, что второй «Маской» балет обязан исполнителю партии Меркуцио «нашему» Игорю Булыцину, выпускнику Башкирского хореографического училища (колледжа). Меркуцио Булыцина — без сомнения, точное попадание в роль, высокая техничность сложной в исполнении партии, психологическая игра на уровне лучших драматических актеров, при этом игра, не выбивающая его персонаж из гармоничного ансамбля исполнителей.



Похоже, гармония вообще присутствует в жизни артиста: теперь в квартире супругов — Игоря и Елены Воробьевой, примы-балерины театра, дружно будут стоять две «Маски» — в 2014 году Елена получила заслуженную награду за лучшую женскую роль в постановке Вячеслава Самодурова «Вариации Сальери». Ну а чтобы счастье было полным, совсем недавно, в день, когда объявляли лауреатов премии, на свет появилась дочка Ариша.



Танцовщик или военный



— Сложно представить мальчика, мечтающего стать артистом балета, тем более что заниматься им начинают очень рано. Так что вас подвигло встать на пуанты?



— Я и не мечтал об этом с детства. До десяти лет чем только не занимался, в какие только кружки и секции не ходил. Так и надо, чтобы нащупать тот дар, который таится в ребенке и о котором он сам, быть может, не подозревает. Самыми любимыми у меня всегда были уроки ритмики в школе, скучные, надо сказать, но все равно они выжигали во мне искру. До сих пор сохранилась фотография тех времен: десять лет, счастливая улыбка, белые-белые волосы и жгуче-рыжая партнерша… Учителя посоветовали родителям отдать меня в хореографическое. Помню, они привели меня к воротам училища и сказали: «Здесь ты будешь учиться». — «Чему учиться?» — «Балету». — «А чему здесь еще учат?» — «Модерну и народному танцу». Слово «модерн» заинтересовало меня уже тогда.



— А почему родители так загорелись? Может быть, это их неудовлетворенные мечты, как часто бывает?



— Не думаю. У родителей была альтернатива отдать меня в балет или в Суворовское училище.



— Однако, очень уж полярные профессии.



— Не настолько — обе строятся прежде всего на дисциплине. Скажем, отступив от «армейского» режима хореографического училища, можно было запросто получить несколько часов дополнительных занятий. Я ведь долгое время учился без стремления во что бы то ни стало стать танцовщиком. А когда мне было лет 16, понял, что хочу добиться результата именно в танце, начал выкладываться на 200 процентов, так работаю и сейчас. Безусловно, училище дало мощную профессиональную базу. Мне повезло, что я попал в руки Серафимы Саттаровой, преподавшей мне «азбуку» классического танца, которую нужно знать назубок. Ее уроки ценны для меня до сих пор.



— Недавно я посмотрела фильм «Большой» Валерия Тодоровского — прекрасный режиссер, но зрители, причастные к балету, считают, что там все слишком надуманно. Например, прима-балерина отказывается от роли в пользу соперницы. Такое возможно?



— Фильм еще не смотрел, хотя там играет мой друг, бывший солист нашего театра Андрей Сорокин. Мне нравится, что режиссер пошел против сложившихся стереотипов, вроде стекла в пуантах у партнерши. Есть даже легенда, что если две примы сидят в одной гримерке, первая, кто пачку наденет, та и выйдет на сцену. Все это ерунда! Сегодня балерина осталась без партии — завтра выучит новую, и на сцену.



Могу сказать за всю екатеринбургскую труппу: у нас этой кровавой конкуренции нет, у нас конкуренция добрая, та, которая подталкивает к работе. Принцип такой: раз один смог, значит, смогут и другие.



Товарный поезд на сцене



— По распределению вы сразу попали в наш театр оперы и балета, но уже через две недели оказались в Екатеринбурге.



— Я с детства думал так: закончу учиться — и уеду, все равно куда. Просто чтобы сжечь пару кастрюль с гречкой. В нашем колледже учились иногородние ребята, а я был домашний. Если серьезно: так сложилось. Я поехал в Екатеринбург к друзьям в отпуск, там присмотрелся к театру. Мне понравилось все: и как работают, и репертуар, и труппа. Я связался с балетным управлением, встал к станку, показался, и меня приняли. Начинал, как и многие, с того, что красиво выносил кубки королю, но это тоже работа, и ответственная. Постепенно появились и другие роли.



— Вы говорили, что училище и театр — разные миры: чем они так сильно отличаются?



— В училище мы приходим постигать азы доселе непонятного нам искусства. А театр — это уже практика, новые возможности, это и есть наша жизнь. Главное то, что в театре есть зритель, причем он не бывает плохим или хорошим. Плохим или хорошим может быть спектакль, а зритель нам всегда дорог, ведь ради него все в театре и происходит.



— Рада за вашего Меркуцио, который пленил жюри «Золотой маски». Тибальт и Меркуцио — это просто порох! Порой второстепенные персонажи оказываются интереснее главных. Именно Меркуцио пророчески говорит: «Чума на оба ваши дома»...



— У Шекспира в принципе нет незначительных персонажей. Все — от Джульетты до кормилицы — выполняют свои роли. Мой Меркуцио — не просто хохмач и весельчак, именно на нем заканчивается веселье и игра и начинается подлинная трагедия. Чтобы это показать, мы старались избавиться от «нафталина» и условностей прежних постановок. Ведь когда ты пропустишь свой автобус на остановке, не заламываешь руки от досады. Иногда, чтобы изобразить негодование, нужно лишь движение подбородком. Постановщик балета Слава Самодуров нас ориентировал на скрытые переживания и «крупные планы», как в кино.



— Как это увидит зритель из последнего ряда?



— Надо постараться, чтобы видели все — это и есть работа актеров. Плюс потрясающая музыка: при первых аккордах можно даже не смотреть на сцену, уже слышен свист шпаг. Под такую музыку нельзя стоять и выписывать поклоны, поэтому мы хватаем шпаги и стараемся друг друга догнать. Когда у наших персонажей на сцене идет бой, остальные артисты поджимают ноги, чтобы не попасться нам на пути — энергия такая, что по сцене будто товарный поезд проходит!



— Технически, наверное, танцевать в этом балете очень сложно?



— Очень! Смотрится он легко и естественно, как и должно быть, но давался он большим трудом.



— Слышала такую поговорку: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете».



— Когда готовилась первая постановка «Ромео» в театре имени Кирова, оркестр за две недели до премьеры отказался ее играть — музыка казалась странной, неудобной. Давление на Прокофьева было и со стороны Лавровского, который требовал от композитора изменять номера в соответствии со своей хореографией. Но несмотря на это, получился шедевр. Прокофьев был композитором, смотрящим далеко в будущее. Сегодня, когда я слушаю «Ромео», понимаю, что эта музыка современна, что ее можно закачать в плеер и слушать на ходу. Прокофьев сочинял о нас, о молодежи, о любви, которая есть и будет, и о тех молодых людях, которые будут жить завтра.



Монахи Шао-Линь от хореографии



— Вы служили в театре со своими традициями, сложившимся коллективом где-то уже год, когда пришел Вячеслав Самодуров, человек, работавший в Бельгии, в Мариинке, в Ковент-Гардене. Каким было явление Екатеринбургу Самодурова?



— Приехал Самодуров и окатил нас холодной водой, в прямом смысле. Первая его работа в Екатеринбурге «H2O» была создана в рамках индустриального биеннале: нас вывезли на завод, покрыли краской и предложили танцевать под струями холодной воды... Стало ясно, что теперь все будет по-другому, так оно и получилось. Слава очень увлеченный человек, который старается заразить весь театр тем, что он делает, убедить в том, что это важно.



Он позвал в театр команду Пола Лайтфута из нидерландского театра NDT, который считается балетной лаборатории № 1 в мире. Я называю их монахами Шао-Линя современной хореографии — они закрываются в стенах NDT и создают нечто совершенно непостижимое. Я работал с Полом, тут не просто первая, третья, пятая позиция — в танце задействовано все тело. Мне кажется, артист современного театра обязательно должен уметь трансформироваться, быть способным исполнить и классическое «Лебединое», и современную хореографию. Благодаря таким разнообразным задачам тело развивается, и даже в классических арабесках мы начинаем использовать другие мышцы.



— Вы говорите об универсальности в работе артистов, но в одном из интервью сказали, что точно не будете танцевать Принца в «Лебедином». Почему?



— Меня и в училище приняли с испытательным сроком из-за невысокого роста — было неизвестно, вырасту — не вырасту. В итоге я не подхожу, например, под требования Мариинского театра, в котором рост у артистов балета должен быть ровно 1,82 см — все равны, как на подбор! Просто тридцать три богатыря. Кроме того, существует понятие амплуа, и уже с детства понимаешь, кто ты — Принц, Злодей или Шут. Я могу станцевать Зигфрида в техническом плане, но зрителю все же хочется видеть на сцене высокого статного красавца, и это правильно. Редкие танцовщики ломают стереотипы зрительского восприятия, как это сделал Рудольф Нуреев или Михаил Барышников. Недавно я все-таки исполнил партию Принца — во второй день премьеры балета «Золушка», и для меня это тоже стало своеобразной ломкой стереотипов.



— У драматических актеров полно примет: сесть на роль, например, если уронил текст. Есть роли, о которых избегают говорить, тот же Макбет. А балетный мир тоже полон суеверий?



— Я человек не суеверный. Но вообще танцовщики стараются не фотографироваться перед спектаклем и не заходить на сцену перед премьерой. Насчет «страшных» ролей у нас переживать не принято. Есть другое — эмоциональный накал огромной силы, в том числе и в спектаклях комических. Смех на сцене — это самое сложное, тут важно не переборщить, не кривляться, а играть так, чтобы зритель смеялся, растрогавшись от наивности, простоты персонажа. Одна из моих последних работ — Никез в «Тщетной предосторожности». В либретто о нем написано «дурачок», вот и попробуй так выстроить роль, чтобы улыбка сияла, чтобы образ получился светлым и радостным, по сути, нужно сыграть ребенка.



— Из Уфы вы уехали не так давно. Не забыли любимые места?



— В Уфе классно просто гулять по улицам. Бывало, выйдешь вечером на «Зеленой роще», идешь пешком в свое удовольствие и вдруг понимаешь, что время уже семь утра... Уфа изменилась: дороги стали шире, ровнее, прогулочные зоны лощенее. Открыл окно в гостинице, а в сквере — фонтан «Семь девушек», который еще и поет. В чем-то Уфа мне даже напоминает Нью-Йорк, но остались и маленькие улочки-прогулочки, зелень, тишина — все то, что хочется сохранить.