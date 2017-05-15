#Башкирия-Право - Фонд в помощь
НОВОСТИ
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31.05.17 17:29
В Уфе пройдёт республиканский родительский форум
31.05.17 16:32
В Башкирии на предприятии водителя задавило «КамАЗ»ом
31.05.17 15:10
Жителям дома в Ленинском районе вернули воду
31.05.17 14:49
В Башкирии посадили 400 тысяч деревьев
31.05.17 14:36
Жителя Башкирии отправили на полгода в колонию за пьяное вождение
31.05.17 14:21
Белорецкие металлурги начали монтаж станции очистки сточных вод
31.05.17 14:15
Жительница Башкирии зарезала мужа, после того как тот зарезал сына
31.05.17 14:10
В Башкирии регионы ознакомятся с результатами космической деятельности
31.05.17 13:06
Опыт Стерлитамака изучат в Крыму, Тюмени и Подмосковье
31.05.17 12:57
Уфимская школьница нарисовала лучший экоплакат
31.05.17 12:14
Жители Башкирии на Ураза-байрам отдохнут три дня
31.05.17 12:05
Житель Башкирии оштрафован за хранение нагана
31.05.17 12:03
В Башкирии студенческие и многодетные семьи получат дополнительную поддержку
31.05.17 11:26
Уфимцу дали 220 часов обязательных работ за пьяное вождение
31.05.17 11:14
Актеры Башкирского театра кукол показали в детской больнице спектакль
31.05.17 10:24
В Илишевском районе агрофирма не платила работникам более миллиона рублей
31.05.17 10:20
В Уфе профессор БашГУ оштрафован за взяточничество
31.05.17 10:14
В Уфе у девушки изъяты финики с наркотической начинкой
31.05.17 08:58
«Чистая Сакмара» добралась до Зилаирского района
30.05.17 17:07
В Уфе до 1 июня прекращена работа троллейбусов по трём маршрутам
30.05.17 16:41
Житель Башкирии пытался отомстить бывшей девушке, выдавая её за воровку
30.05.17 15:32
Скульптору Александру Козинину Российская Академия Художеств вручили медаль «Достойному»
30.05.17 15:30
На Башкирию надвигается московский ураган
30.05.17 15:22
В Уфе перед судом предстанет бывший начальник станции «Бензин»
30.05.17 15:21
В Уфе девочка играла на окне восьмого этажа
30.05.17 15:18
В Уфе состоится ярмарка вакансий для пенсионеров
30.05.17 15:14
В Стерлитамаке следственные органы проводят проверку по факту падения ребенка с высоты
30.05.17 15:09
Башкирия и Оренбургская область объединяют санаторно-курортные возможности
30.05.17 15:06
У монумента Дружбы в Уфе приземлилась цветочная пчела
30.05.17 15:00
В Башкирии осужден убийца годовалого ребенка
30.05.17 15:00
В уфимском парке "Первомайский" высадили березовую рощу
30.05.17 14:56
В Уфе восстановлена «Семья оленей»
30.05.17 14:54
Рустэм Хамитов: Башкирские санатории не смогут развиваться без частных средств
30.05.17 14:50
С бывшего директора «Башкиравтодора» взыщут 64 миллиона рублей
30.05.17 14:47
Житель Стерлитамака убил тётю из-за имущества
30.05.17 14:34
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
30.05.17 14:28
Уфимка зарезала супруга, пытавшегося её ударить
30.05.17 14:22
В Уфе частично перекрыли проспект Октября
30.05.17 13:25
Башкирское отделение партии "Зеленые" проведет фестиваль "Зеленая планета"
30.05.17 13:10
Экореабилитационный центр построят в Караидельском районе
30.05.17 11:33
В Уфе задержан интернет-мошенник
30.05.17 11:28
В Караидельском районе уволен терапевт-взяточник
30.05.17 11:21
Кугарчинскому району вернули землю, незаконно отчуждённую главой сельсовета
30.05.17 11:12
Уфимец приговорён к полутора годам колонии за хищение буя
30.05.17 11:02
В Уфе коммерсанту дали 3,5 года колонии за мошенничество
30.05.17 10:48
В Нуримановском районе три человека пострадали в столкновении «ВАЗов»
30.05.17 10:46
Башкирия признана одним из победителей V Национального чемпионата WorldSkills Russia
29.05.17 16:51
В Уфе религиозные деятели говорили о противодействии экстремизму
29.05.17 16:47
В Абзелиловском районе построили пешеходный мост
29.05.17 16:45
Темп сева в Башкирии сравнялся с прошлогодним
29.05.17 16:37
«Башнефть» перенесла выплату дивидендов
29.05.17 16:27
В Абзелиловском районе открыли памятник пограничникам
29.05.17 16:11
Учалинская пенсионерка победила на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
29.05.17 15:58
В Уфе спасатели вытащили мужчину из реки
29.05.17 15:57
В Уфе муниципальное предприятие задолжало работникам 12 млн рублей
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