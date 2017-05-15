В Госдуме рассматривается законопроект о создании в стране компенсационного фонда, который при проблемах с возведением многоквартирных домов станет финансовой «подушкой безопасности» для участников долевого строительства.

Главная цель компенсационного фонда — защита прав, интересов и имущества дольщиков, выполнение тех обязательств, с которыми не могут справиться застройщики. За счет их взносов и будет формироваться общий кошелек, из которого в случае необходимости нужная сумма средств пойдет на решение конкретных проблем, связанных со строительством.



— В законопроекте разработаны принципы формирования фонда, учета поступивших взносов и условия их использования, — пояснила председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина. — Если застройщик будет признан банкротом, он сможет рассчитывать на выплату денежного возмещения для завершения строительства, чтобы не пострадали интересы дольщиков. Управлять фондом будут совет, правление и генеральный директор. В документе прописываются их полномочия.



Если законопроект примут, правительство установит для застройщиков единую методику расчета отчислений в компенсационный фонд. Платить взносы они будут обязаны до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. В таком случае обязанность страховать гражданскую ответственность отпадет.



— Ее планируется исключить как устаревший механизм, — уточнила Елена Родина. — Законопроект отменяет обязанность страховки для застройщика за неисполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору долевого строительства. Подобные риски предусмотрит компенсационный фонд.



Создание фонда в поддержку дольщиков — следствие непростой ситуации, сложившейся во время кризиса в строительном комплексе. Так, в Башкирии по договорам ДДУ возводится в общей сложности более 480 многоквартирных домов, 28 из которых уже попали в зону риска. А это значит, что число обманутых дольщиков, сведенное усилиями руководства республики за последние два-три года к минимуму, вновь может вырасти.