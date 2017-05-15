«Девятнадцать тысяч так и не сумели вынырнуть из кипящей смеси — предпринимательства», — так констатировал статистику малого и среднего бизнеса (МСП) за прошлый год глава региона Рустэм Хамитов. Тем обиднее эти слова, что произнесены они в День российского предпринимательства.

Между тем статистика МСП в последние два года показала рост. До того была пара лет стагнации, а то и массового закрытия бизнеса, связанного с новым налогообложением «малышей», требованиями к торговым площадям. И вот снова рост — на девять тысяч предприятий больше, чем закрылось. МСП в экономике региона занимает уже треть общего оборота и количества работников. Правда, поступления в бюджет республики по налогам на совокупный доход МСП хотя и увеличились за год почти на шесть процентов, но при этом пока сравнялись лишь с отчислениями одной нефтяной компании.



Что и кто мешает развитию предпринимательства в республике? Этот вопрос на расширенном заседании Координационного совета по предпринимательству при главе Башкортостана Рустэм Хамитов задавал неоднократно. «За прошлый год появилось 24 тысячи новых предпринимателей, рискнувших нырнуть в кипящую среду бизнеса,— говорит он. — Но ведь 19 тысяч, «нырнувших» туда ранее, — не вынырнули. Почему, что им помешало?». Однако то ли вопрос этот широкой огласке не подлежит, то ли у присутствовавших предпринимателей точного ответа на него нет — каждый случай уникален и нельзя обобщать его. Только факт, что никто так и не назвал общих для всех препятствий.



Правда, председатель регионального отделения «Деловой России» Айдар Зубаиров пытался сконцентрировать внимание на необходимости послаблений для бизнеса, чтобы получить взамен взрывной рост. Он привел слова американского миллиардера Рокфеллера: «Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов». Имея в виду, что вначале нужны вложения, и только потом следует ожидать отдачи.



Айдар Зубаиров привел примеры того, как бизнесмены Башкирии регистрируют предприятия в соседних регионах, где есть налоговые послабления. Министр финансов Рида Субханкулова не согласилась с такой постановкой, заметив: «По всем показателям у нас нагрузка на бизнес ниже». Почему при этом предприниматели «бегут», так и осталось невыясненным.



То, что и у власти, и у бизнеса своя арифметика, ясно и без глубокого анализа. И никто малый бизнес не идеализирует. На выездном заседании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при главе республики в Белебее Рустэм Хамитов предостерег от «головокружения от успехов». Тем более и успехов пока особых нет — итоги первого квартала показывают, что дела с инвестициями обстоят плохо — минус почти 17 процентов. Но бросаться на любые предложения тоже не стоит.



— Тем, кто приходит на эти территории (опережающего развития — ред.) с серьезными намерениями, мы будем помогать, — заметил он. — У тех же, кто старается здесь, извините за поговорку, «в мутной воде рыбу поймать», ничего не получится. Мы готовы подставить плечо, обеспечить софинансирование. Но обслуживать какие-то завиральные проекты мы не будем. Мне глава Белебея показал список возможных инвесторов из 10 — 12 позиций. Половина — это вранье, извините за это слово. Мы так не договаривались. Если мы идем сюда, то открываем друг другу карты — вы нам показываете свои ресурсы, план развития, деньги, а мы вам помогаем. А то напускают тумана: «Есть пара проектов по пять миллиардов рублей». Спрашиваю: «А деньги у этих людей есть?» — «Говорят, что есть». Мы изучили ситуацию. Эти люди уже не в одном районе заявлялись: там обещали миллиарды, в другом районе, в третьем... И кочуют вот так, ищут, где и что можно, так сказать, схватить в этих районах. Будем работать только в открытую, доверяя друг другу.



К началу прошлого года в экономике было занято свыше 136 тыс. малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. На общероссийском фоне развитие малого бизнеса выглядит достойно. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте составляет почти треть, а российский показатель — 20 процентов. Оборот продукции МСП, а также индивидуальных предпринимателей приближается к триллион рублей.



— Но цифры не должны вводить нас в заблуждение, — считает Рустэм Хамитов. — На самом деле внутри этой темы значительное количество проблем, и мы должны сделать так, чтобы предпринимательство стало образом жизни, а не только источником средств к существованию. Люди должны чувствовать себя в этой нише комфортно. Республика преодолевает сложный этап выхода из ямы, в которой предпринимательство оказалось в силу разных причин. Сегодня мы действительно демонстрируем неплохие результаты. У нас много замечательных, активных людей, которые хотят реализовать свой потенциал, свои возможности.