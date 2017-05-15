В предстоящий четверг, в первый день лета журналисты газеты «Республика Башкортостан» проведут дегустацию кумыса в формате «круглого стола».

Пробовать и оценивать вкусовые качества напитка бодрости и здоровья будут специалисты по коневодству Рустэм Саитов, Рушан Набиуллин, научный сотрудник Ираида Ахатова, народный артист Башкортостана и Татарстана Идрис Газиев, актриса русского драмтеатра РБ Айгуль Шакирова, ветеран энергетики Шамиль Абдурашитов и журналисты газеты.

Впервые редакция «РБ» встречу за «круглым столом» будет транслировать в режиме реального времени на сайте газеты www.resbash.ru (через канал Youtube) Так что за беседой смогут наблюдать все любители кумыса независимо от места проживания на планете — в морозной Антарктиде, в вечно теплой Австралии, на двух американских материках и, разумеется, по обеим сторонам Урала.

Начало дегустации в 11.30 уфимского времени.