Только-только завершившийся чемпионат мира по хоккею оставил двоякое впечатление. Вроде бы сборная страны опять поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзу. Но нашу команду вновь не хватило на принципиальные матчи с США и Канадой. Разве что признание коренного уфимца Андрея Василевского лучшим вратарем турнира всеми без исключения было встречено с радостью. Похожие неоднозначные чувства мы сейчас, наверное, испытываем и по отношению к «Салавату Юлаеву». Понятно, что после неудачного прошлого сезона в команде нужны изменения. Вот только принесут ли они плоды?

Мощная «зачистка» на всех уровнях началась в «СЮ» еще в начале марта. Сначала в клубе был назначен новый президент-председатель правления — им стал руководитель администрации главы РБ Владимир Нагорный. Через два дня появился и новый генеральный директор, ранее работавший также в администрации главы республики, генерал-майор полиции Тагир Ибрагимов. И, наконец, еще через две недели болельщики узнали о новом главном тренере юлаевцев — им стал финский специалист Эркка Вестерлунд.



На этом событии стоит, пожалуй, остановиться поподробнее. Ибо впервые «Салават Юлаев» возглавил зарубежный тренер. И как тут не вспомнить известную поговорку «из огня да в полымя». Ибо вместе с Вестерлундом на уфимской земле высадился мощный финский десант еще из четырех специалистов. Дошло чуть ли не до конфуза: было объявлено об отставке одного из прежних тренеров Анатолия Емелина по причине незнания им… английского языка. Во всяком случае, многие российские специалисты назвали такое решение руководства, мягко выражаясь, неприличным.



Ларчик открывается просто. 60-летний Вестерлунд поставил жестким условием работы наличие своей «команды», людей, с которыми он уже давно работает и в сборной страны, и в финском хоккее. Емелину просто не нашлось места в тренерском штабе. А подобные формулировки — целиком и полностью на совести людей, огласивших их болельщикам.



Интересно, что из руководства клуба единственным, кто уцелел на своей должности, оказался генеральный менеджер Леонид Вайсфельд. Который, судя по всему, как и Вестерлунд, решил привлечь в систему клуба хорошо известных ему персонажей. Судите сами. Главным тренером нефтекамского «Тороса» назначен Аркадий Андреев, с которым Вайсфельд почти одновременно играл за юношеские команды московского «Спартака», затем они работали вместе в подмосковном «Химике», Новокузнецке и Екатеринбурге. В Нефтекамске теперь будет заниматься с вратарями Дмитрий Курошин, также отметившийся на тренерском поприще в Новокузнецке и Екатеринбурге. Поработал он и в «Салавате Юлаеве» — правда, лишь до тех пор, пока главным тренером не стал Игорь Захаркин.



Объявлено о новом директоре в юлаевской СДЮШОР. Им будет еще один приезжий специалист — заслуженный тренер России Сергей Витьман. В плюсе у Сергея Петровича — работа в качестве первого тренера звездного российского форварда Евгения Малкина. Несколько лет он возглавлял ДЮСШ магнитогорского «Металлурга». Правда, затем он переехал в Екатеринбург, где в системе «Автомобилиста» под руководством Вайсфельда стал заниматься студенческой командой. Далее была служба на должности заместителя генерального директора в не самом финансово благополучном клубе «Сочи». Так что предложение трудиться в Уфе Витьман воспринял с удовольствием: «Я пришел сюда без тени сомнения, потому что здесь профессиональный хоккейный клуб. С этой деятельностью я знаком и готов к новым вызовам, у меня достаточно опыта в менеджменте спортивных организаций».



Кстати, если «Салават Юлаев» и «Торос» выбыли из борьбы уже в первом раунде плей-офф, то для нашей СДЮШОР сезон сложился достаточно успешно. Воспитанники 2001 года рождения под руководством Владимира Герасимова завоевали российскую бронзу, еще два возраста оказались в призерах в региональных уральских турнирах. В этом есть заслуга и прежнего директора «кузницы кадров» Рашита Гимаева. Но, видимо, в клубе надеются, что с новым руководством его успехи станут еще весомее.



В мае дошла «очередь» и до молодежного «Толпара». Здесь произошла своеобразная рокировка: команду возглавил бывший второй тренер Алик Гареев, а работавший ранее первым номером Константин Полозов стал его помощником. Еще одним тренером «Толпара» теперь будет Денис Хлыстов, уфимец, который уже на излете карьеры выступал за казанский «Ак Барс». Дополним, что еще один юлаевец, Руслан Сулейманов, стал помощником Андреева в «Торосе».



Вторая волна изменений коснулась игроков «Салавата Юлаева». Самым резонансным, безусловно, стал отъезд из Уфы в ЦСКА молодого талантливого нападающего Кирилла Капризова. Официальные лица причину перехода оставляют без комментариев. Известно только, что год назад за этого хоккеиста уфимцы заплатили новокузнецкому «Металлургу» 80 миллионов рублей. Такую же сумму выплатили юлаевцам нынче и столичные армейцы. Кстати, теперь у обоих клубов, по большому счету, один генеральный спонсор — «Роснефть». И взаимоотношения между командами потребуют, видимо, особой настройки. Еще одним не самым приятным сюрпризом стал отъезд за океан молодого уфимского нападающего Михаила Воробьева. В «СЮ» и так небогато своих воспитанников, и такие потери болельщиков команды, конечно, не радуют.



Другие фамилии покинувших «Салават Юлаев» игроков можно перечислить в строчку: это Гаврилов, Леписте, Денис Бодров, Дмитрий Воробьев, Черных, Григоренко, Мертл, Дмитрий Макаров, Паршин, Соин, Нестеров. Часть из них была заметна в команде еще год назад, но постепенно перестала показывать присущую им игру, а причины появления в команде примерно половины из вышеперечисленных ребят, наверное, до сих пор остаются своего рода загадкой.



Кто пришел им на смену? Из российских хоккеистов это, например, 24-летний защитник Максим Осипов из Нижнего Новгорода. Максим в этом году привлекался в сборную России, да и в своей прежней команде имел много игрового времени. Еще одного отечественного игрока, Илью Зубова, назвать новичком язык не поворачивается. 30-летний центральный нападающий уже дважды переходил в уфимский клуб, и вот — третья попытка. На сей раз Илья переезжает в Уфу из Омска, где за последние два сезона в 120 матчах набрал 53 очка. Когда-то и Зубов привлекался в сборную, но в последние годы выступает только за клуб.



Как обычно, много сюрпризов таит приглашение легионеров. Здесь есть и 21-летний нападающий из Чехии Доминик Кубалек, который, несмотря на возраст, два последних сезона становился лучшим снайпером чемпионата своей страны. Плюс в команде появятся два скандинава: защитник сборной Дании Филипп Ларсен и центрфорвард из Финляндии Йонас Кемппайнен. Обоим под 30 лет, за плечами опыт выступлений как в Континентальной, так и в Национальной хоккейных лигах. В минувшем сезоне их игра не заслужила особо хвалебных эпитетов, оба воспринимаются скорее как хоккеисты добротного среднего уровня.



Примечательно, что теперь в «Салавате Юлаеве» формально насчитывается шесть легионеров, ведь кроме новичков надо помнить об уже заявленных за «СЮ» голкипере Сведберге, нападающих Умарке и Хартикайнене. В то время как на лед имеют право выходить только пять иностранцев. Как эту проблему решат в клубе, пока непонятно.



Впрочем, непонятно и главное — к чему приведут все подобные перестановки в «Салавате Юлаеве». Много говорится, что клубу нужна своя стратегия развития, но ни от генерального менеджера, ни от нового главного тренера команды пока развернутого ответа на этот вопрос услышать не получилось. Не готов, видимо, сегодня к такому разговору и новый гендиректор клуба: на просьбу редакции рассказать о перспективах клуба Тагир Ибрагимов через свою пресс-службу ответил, что пока к подобному разговору не готов.



Прошлый сезон, по большому счету, стал для команды своеобразным бегом по минному полю, когда в срочном порядке приходилось решать возникающие одна за другой сиюминутные проблемы. Хочется надеяться, что болельщики услышат, чем же будет жить главная команда республики не только завтра, но и через несколько лет. Произошедшие серьезные подвижки в руководящем составе на это как бы намекают. А вот наступят ли реальные изменения к лучшему — другой вопрос.