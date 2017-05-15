Скоро у выпускников школ наступит жаркая пора — сдача ЕГЭ и поступление в вуз. И если с ЕГЭ все более-менее понятно, то выбор учебного заведения — вопрос до сих пор для многих нерешенный.

Вкалывают роботы, а не человек?



Юношам и девушкам, «обдумывающим житье», следует учесть: рынок труда могут затронуть значительные изменения.



По мнению специалистов исследовательского центра Superjob, 2017-й будет последним годом, в котором ожидается рост числа вакансий. Он станет переломным и для нашей республики. Компании будут выбирать самых лучших, а уже имеющихся сотрудников поставят в условия «развивайся или уходи». Причем в некоторых сферах даже тех самых лучших заменят роботы: в различных отраслях к этому уже готовы, уточнили в центре. Так, по словам экспертов, автомобиль без водителя — дело недалекого будущего, как и кассы без кассиров. Следует задуматься и тем, кто уже связал или собирается так или иначе связать свою профессию с документооборотом — нынешние роботы в бумагах разбираются на раз. В приятном положении останутся те, кто выбирает творческие специальности — их работу автоматизировать пока никому не под силу. Другой вопрос: насколько будет востребован их вдохновенный труд?



Собственно, бизнес повернулся лицом к качественному «товару» на рынке труда не сегодня. И хотя в прошлом году заметные сокращения сотрудников провели только три процента компаний, а число вакансий увеличилось на 47 процентов, стало ясно: возврата к неопределенности прошлых лет не будет. Работодатели стали не только повышать требования к профессиональному уровню соискателей, но и бдительно присматриваться к уже имеющимся работникам: расширять их обязанности и разрабатывать специальные мотивационные программы. На первом месте будет стоять качество найма. И это позволит не только сократить сроки профессиональной адаптации, но и снизит расходы на обучение, о необходимости которого повсеместно горюют работодатели.



Более того, по словам сотрудников Superjob, со следующего года в России, а значит и в республике, начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации — на пять процентов ежегодно. При этом спрос на специалистов высокой квалификации будет повышаться.



Судьбой абитуриентов озаботилось минобразования, которое готовит изменения в действующий перечень востребованных профессий и специальностей с учетом потребностей рынка труда. В частности, при формировании контрольных цифр приема в вузы и ссузы республики, правда, уже на следующий учебный год, приоритет будет отдан новым специальностям и рабочим профессиям. Кроме того, большое внимание уделяется подготовке преподавателей и мастеров производственного обучения.



Думайте сами, решайте сами: поступать или не поступать



Так артисты или мерчендайзеры? Кто более любезен сердцу работодателя в нынешнем году?



Министерство экономразвития РБ, исследовав региональный рынок труда, составило прогноз потребности в кадрах на 2017 — 2019 годы. Лидеры здесь сварщики, слесари, продавцы, трактористы, монтажники. Все эксперты сходятся в одном: практически любая рабочая специальность — безошибочный вариант выбора всегда востребованной профессии. Зачастую именно она популярна среди молодежи из небольших городов и сел и помогает держаться на плаву в любой экономический кризис.



Среди специалистов со средним профессиональным образованием работу без труда найдут мастера по техобслуживанию и ремонту автомобилей, строители. Своих героев ждет село: это механизаторы, агрономы, знатоки в автоматизации сельского хозяйства.



Выпускники вузов могут рассчитывать на теплый прием работодателя, если в дипломе у них стоит волшебное слово «менеджмент» (понятие очень растяжимое и круг обязанностей тоже). Кажется, что эта профессия перенасытила рынок, ан нет! Менеджер менеджеру рознь, и самый любимый у работодателя — это толковый бренд-менеджер — человек, умеющий внушить покупателю, что товар именно этой марки должен лежать в его потребительской корзине, и способный выдвинуть свою компанию на лидирующие позиции.



Школа по-прежнему нуждается в педагогах и психологах. Айтишники несколько сдали позиции — в основном это коснулось специалистов по обработке информации — но все же попали в почетную тройку лидеров. Несмотря на то, что медуниверситет недостатка в абитуриентах не испытывает, людей в белых халатах на рынке труда не хватает — особенно тех, кто любит иметь дело с карапузами нежного возраста, то есть педиатров.



Растет спрос на достаточно редкую пока что профессию — врач-генетик. В нынешнее время семейные пары очень ответственно относятся к продолжению рода, и врачу-генетику с каждым годом добавляется работы. Планирование беременности стало не только модным, но и необходимым в связи с наследственными болезнями и безобразным отношением, а точнее, безразличием к чистоте окружающего нас мира.



Романтика общаги



Несмотря на то, что вузы республики на хорошем счету, по данным Бюро образовательных инициатив, более трети наших выпускников мечтают учиться в университете или колледже в другом городе: это, в основном, Екатеринбург, Оренбург или Самара. Около половины облюбовали местные учебные заведения, а оставшиеся либо хотят начать работать, либо не знают, что будут делать дальше.



При этом практичные абитуриенты обязательно интересуются, а есть ли у вуза общежитие. Психологи считают, что жизнь вдали от бабушкиных пирожков и маминой опеки становится модной тенденцией и ничего плохого в этом нет. «Переезд — это возможность для большей самореализации. Однако нужно понимать, что существует две группы: те, кто решился на переезд сам, и те, кого отправили родители. В последнем случае о самостоятельности речи не идет», — уточнил уфимский психоаналитик Марат Нуртдинов. Такая жизнь романтизируется даже самими родителями, многие из которых провели годы учебы в общежитиях.



По мнению психологов из Уральского федерального университета, в котором учится немало уфимцев, ребята не только получают образование, но и становятся более ответственными, рассчитывая свой бюджет, выстраивая взаимоотношения с соседями, следя за порядком в комнате.

Кстати



Думается, эти «НЕ» пригодятся и будущим абитуриентам, и нынешним студентам.



НЕ бойтесь перемен. Будьте готовы учиться всю жизнь — повышать квалификацию, осваивать смежные специальности (например, сейчас растет востребованность в смешанных специальностях, когда обычный рабочий может выполнять работу инженера).

НЕ думайте только о престижности профессии. Иначе есть шанс остаться с модной, но не приносящей удовольствия специальностью.

НЕ смотрите только на внешнее проявление профессии. Узнайте все подробности о выбранной работе, желательно из первых рук, прежде чем с горящими глазами ринуться на штурм учебного заведения.

НЕ выбирайте профессии, которые могут ухудшить ваше здоровье. Молодым людям свойственна переоценка своих физических возможностей.

НЕ боЙтесь своего решения. У вас есть право на ошибку, на поиск.



