Ветеран двух войн — о жизненных изломах и творческих планах

В феврале уфимцу Хамиту Гадеевичу Вагапову исполнилось — представьте себе — 102 года! Неудивительно, что лента его памяти местами потерта, а кое-где оборвана: по ней прошлись не только годы, но и контузия с ранениями. Но сохранившееся просто бесценно, поэтому я не стал исправлять татарский акцент собеседника. Думаю, и вы согласитесь, что он может позволить себе не те падежи и отсутствие предлогов. В необходимых случаях сделаны пометки в скобках.

Вундеркинд из Балыклыкуля



— Хамит Гадеевич, вы знаменитый человек. В день рождения в теленовостях показали, как вы делаете физзарядку. Скажите, как прожить больше ста лет?



— Давайте я сначала о себе. Родился 10 февраля 1915 года. Аургазинский район. От Толбазов восемь километров — Балыклыкуль. У меня было три сестры, старший брат. Я пятый ребенок.



— Во время вашего детства в Башкирии случился большой голод. Вы это помните?



— Да. 21-й год самый страшный. Два с половиной месяца — ни одного капля дождя... Семьями умирали. Вот мне в детдом отдали временно. Хоть одного рта меньше.



— А что за детдом?



— У нас. Балыклыкуль.



— Как вам там пришлось?



— Очень плохо. Умирали тоже от голода. Кормили неважно вообще-то.



— Но вас навещали там родные?



— Приходили, приходили вообще-то. Старшая сестра Махтума вместо матери была. Мать рано умерла, мне пяти еще не было. Отец женился. Стали появляться, как говорится, совместные дети. Еще мальчики родились, три.



— Так… Отец женился, старшая сестра вместо мамы. А как с мачехой?



— Как бы сказать…



— Нелады?



— Очень даже.



— Но отец вас любил?



— В семье я был его любимчиком. И я его любил. Очень.



— А… Вы его любимчик, может, поэтому она приревновала.



— Отец был грамотный. Мулла. Учил меня. Мне было шесть лет… Подожди, дай зубы одену, а то… Получается как-то…



…Мне уже было шесть лет. В первый класс — не учился там. Второй — не учился. Третий — и там делать нечего. Потому что я все знал! В четвертый класс взяли.



— Как сейчас говорят, вундеркинд. Какие предметы вам особенно нравились?



— Математика, история. Арабскому я знал. Отец обучал.



— Ну и работать по дому наверняка приходилось?



— Мне было семь лет. Тогда серпом жали во время уборка. И меня оставляли дома. И вот они, значит, уезжали в поле. «Вот ты, сынок, воды натаскай, цыплята накорми, гуси накорми…» И варил обед: первое, второй, третий. Вот я носил им обедать. Пока они кушают, я, значит, сижу и жду, когда посуда освободится, и потом скорей бегу — надо доить корову, надо кобылу доить — каждый два часа, делать кумыс. И все дома я делал, уборку делал, все. Как взрослый, уже все умел делать.



Мулла-узник-коммерсант-беглец-целитель



— Отец у вас мулла. А после революции на священнослужителей начались гонения. Вашу семью это затронуло?



— Вот что получилось. Лавка тогда называлась. Вот (отец) выходит… Ну, он (односельчанин) — дескать, дай на пол-литра. «У меня денег нет для пол-литра».



— Ну, он же мулла. Как он может давать деньги на выпивку?



— Ага. А тот сказал: «Я тебе покажу!» Безграмотный был… Но его назначили как батрак председателем сельсовета. Вот… И он все наговорил (на отца), что богатство… целое стадо баран имеет, лошади… А из района, дурак, сам не пришел (проверить), какой богач…



— Это, видимо, уже после 29-го, когда коллективизация началась?



— Да.



— То есть раскулачили вас? А вы действительно жили зажиточно?



— Середняки. Единственный корова была!



— А стадо баранов?



— Нет! Четыре штук. Лошадь, еще кобыла с жеребенком.



— И раскулачили?



— Раскулачили. Корову, все-все-все отняли. Сараи все, этот, растащили. Дом не могли. Потому что под окном уже стало гнить, охотников не было. Поэтому дом остался.



Отец в Уфе сидел в тюрьме. И начальник тюрьмы говорит: «Слушай, ты как помещик считаешься».



Его это… Дальний Восток.



— На Дальний Восток? В лагерь, что ли?



— Нет. Вольный. Там квартире у одной старухи.



— А… В ссылке. Работал?



— Он сделал телега…



— Телеги делал?



— Нет, продавал вот это… Ну, всякий… Нитки… Еще такой…



— Опа… Он там коммерцией занялся! Странности советской власти — человек репрессирован, но начинает бизнес…



— Да-да-да.



— А вы-то как тем временем? Коровы нет. Как прокормиться-то?



— Травой.



— Травой?



— Да. Картошку само собой.



— Мачехе не приходилось ходить милостыню собирать?



— Нет. У кого было молоко, приносили... Отец очень добрый, порядочный человек.



— Так. Отца помнят, и кто может помогает его семье. А долго он в ссылке пробыл?



— Два года. Получилось так. Там, значит, еще один — мулла или кто… Вместе договорились и, как говорится, драпанули оттуда домой.



— И их не стали искать?



— А, вот щас скажу. Тогда, значит, хотели некоторые его опять отправить в тюрьму. Того, этот… батрака… уже выгнали, председателя сельсовета. Прислали с другого района. Вот он сказал… «Это, — говорит, — врач. Его просто по ошибке! Если его в тюрьму, тогда меня тоже забирайте».



— Какой справедливый председатель оказался. Только почему он вашего отца врачом назвал?



— Он по-своему помогал лечить. Понимаешь… Получалось так. Страшно плачет ребенок. Приходит, значит, отец. И, значит, читает свою, этот…



— Молитву.



— Молитву. «Э-э-э… Э-э-э…» И сразу ребенок перестает.



— Ничего себе. У него, выходит, такой голос был. Целительный.



— Да-да-да-да. Его любил вообще-то народ. Поняли, что действительно по ошибку... Он только добро делал людям.



Я от мачехи ушёл



— …Но я потом узнал про тюрьму. Как вернулся. Я же ушел.



У меня друг был, Хади. У него отец и мать от голода в 21-м умерли. Вот с ним вдвоем мы договорились и… Ушли.



— Сбежали искать лучшую жизнь? Вы из-за мачехи?



— Да. До Стерлитамака… До Белорецкий пешком… где Белая река начинается. Вот там мы купались…



— Ничего себе. Вам тогда было…



— 12 лет.



— А чем кормились-то?



— Там-тут поработаем… Что попросят. Дошли до Магнитогорска. Потом в Давлеканово.



— Это сколько же километров?



— 500. В Давлеканово встретили… Раньше ведь так: после уборки уезжали на заработок. Вот тогда, значит, начинал строиться Волховстрой. В Давлеканово встретил своих сельчан. Умолял взять с собой.



— И попали на строительство Волховской ГЭС?



— Да-да-да. На поезде ехали.



И там Хади остался с земляками. Делали котлован, строили.



А я встретил… после армии демобилизованные двое. Че-то они меня излюбовали.



— Полюбили. Взяли над вами шефство?



— Да-да, шефствовать. Им дали квартиру двухкомнатный, которые из армии демобилизовались. Они работали на алюминиевом заводе. Тоже Волховстрой. Вот я готовил им, уборку делал. Топчан мне дали.



— Они не обижали вас?



— Не-е-ет, нет, они меня очень любили.



И я в вечерней школе учился.



— Хорошо учились?



— Очень даже. Я ведь уже четырехклассное образование имел. Семь классов окончил. Потом которые преуспевающие — им в текстильный техникум. В Ленинград.



— О, вы в Ленинград попали.



— Да. Там общежитие. Учился отлично — я очень способный был парнишка. И направляют меня в Ташкент, текстилькомбинат. Это в 35-м году, в конце.



Там как раз прибыли автоматические ткацкие станки. Мы сами их собирали, сами пускали. Монтажником нас называли. Нас пять человек вот. Я руку набил здорово. Мастера получали 80 — 90 рублей, а мы 200 — 250 как монтажники. Одевались хорошо. Потом сменный мастер, инженер-технолог.



— По-узбекски научились говорить?



— Я преподавал на узбекском языке. Учил ткачих — практически и теоретически потихонечку.



Подкопаться под Маннергейма



— Да, успешно карьера складывалась. И тут, видимо, призвали в армию?



— В 36-м. В полковую школу, значит, артиллерийский. В Ташкенте, там же. На командира взвода. 152-миллиметровые гаубицы. Звание присвоили. Младший лейтенант, потом лейтенант.



Тут началась финская война.



— Зима с 39-го на 40-й год. Вас отправляют туда, на Карельский перешеек.



— Да. Мороз 60 градусов!



— Ну… 60? Пишут, что 40.



— Страшный морозы были!



— Это вы из Ташкента, поэтому 40 как 60. А вы в должности…



— Я командир орудия.

— Судя по литературе, финны показали себя хорошими солдатами.



— О, еще какой… Очень хорошо они на лыжах катались.



— И мощные доты — линия Маннергейма.



— Получилось… Вот стреляем… Понимаешь… Там с 13-го (с 1918-го) года начали строить подземные укрепления.



Мы стреляем — это… В воздухе (на поверхности) взрывается, и ничего не разбивается. Потом инженер один выдумал… Рассчитал. Сверлить два с половиной метр глубины — потом взрыв.



— Подождите. Как это сверлить? Ты к этому доту же не подойдешь землю сверлить. Он же в тебя из пулемета стреляет.



— Не... Обожди. Не так…



— А… Снаряд уходит в землю и после этого взрывается, с замедлением. Замедление стали устанавливать?



— Ага. Потом взрыв.



Потери сначала были великий. Вот после этого началась, как говорится, вторая часть. Как инженер придумал. После этого долго не было, кончилась война финский.



Вёдра счастья



— …После вот этот войны получил назначение в Термез, афганской границе. В пулеметное училище. Там, значит, я был как командир роты. В звании лейтенанта уже. Учил курсантов.



— Обучали артиллерийскому делу?



— Да. С этими, значит, со студентами (с курсантами) вместе я и поехал в 42-м году.



— А, когда война началась.



— Война, война.



— А вы помните 22 июня 41-го? Кто вам объявил, что фашисты напали?



— Щас не помню уже.



— Ладно. Значит, в 42-м году вы попадаете на фронт. На какой участок? Помните первый бой?



— Вот тут-то интересно… Я вдруг лежу в госпитале Полтава. Представляете себе?



— Да… В 42-м прибываете на фронт… Открываете глаза — госпиталь в Полтаве. А это уже осень 43-го! Освобождение Украины!



— Я… Сильный контузия было. Меня отбросило на восемь метров. Вот.



— Вот эта контузия вам память повредила.



— Да-да. Лежал там я месяц… ну как бы сказать… Как глухонемой. Не слышал ни разговор… Со слезами иногда лежу: «Глухонемой, наверное, буду». Вдруг на 17-й день… На 17-й день… Тут ведрами, значит, шумит… Там четверо мы лежали. «Ребята! Я слышу!!!» Вот тогда, значит, начал говорить.



В городки с «мессершмиттом»



— Вот потом (когда вернулся на фронт) уже дивизия растрепалась наша. И решили соединить два дивизии. Я был… будучи командира пулеметной роты. Старший лейтенант. Станковые пулеметы «Максим». Пять. У меня запряженный лошадьми подвода. Машина грузовой. Вот туда я установил еще зенитный установку.



— Пулемет счетверенный? Для борьбы с самолетами? Или против пехоты вы хотели?



— Что попадется. Как ждал. И значит… Вот рядом лес… И напали три «мессершмитта». Стали пикировать. А я в училище очень хорошо стрелял.



Вот вы были в санатории? В профилактории? Палку бросали? Помнишь, может быть?



— Игра, что ли? Городки?



— Городки! Да. Палку бросали, вот. Со мной боялись вообще-то… Я сразу пять штук бросал. Там же ведь никакого, это, приспособления нет.



— Прицела нет. Целиться не во что.



— Да.



— Значит, у вас глазомер хороший. Еще Суворов эту игру рекомендовал военным.



— …Вот стал один пикировать, и я длинный очередь дал. И он закрутился там в воздухе. Такой взрыв!



— Взорвался в воздухе?



— Да, в воздухе взорвался. Потом за ним второй. Я и второй взял на крючок. Он опять стал крутиться в воздухе.



Третий стал, значит, сначала пикировать, а потом видит, тут двое уже…



— …Кончены.



— Кончены. И он стал тикать. И я длинный очередь дал. Он не долетел до леса и взорвался.



— Вы в одном бою сбили три самолета??? Невероятно!



— Вот именно. Тут, значит, командир дивизии на машине. И адъютант, капитан. Фамилии не помню вот только. «Кто стрелял? Кто установил?» — «Это я просто вот догадался такой». — «Вас награждаю высшим орденом, боевым орденом! Или даже… Даже, — сказал, — Герою Советского Союза».



И поехали. И, значит, упал снаряд на машине. И они на воздух улетели.



— То есть командир дивизии погиб на ваших глазах?



— Командир дивизии вместе с машиной! Это прямо угодил снаряд.



— Да… Судьба. Ее не обманешь. Или от человека на войне тоже многое зависит?



— Зависит от самого. Ну, как бы момент вам рассказать вот на фронте. Командир взвода у меня был. И вот я помню, сказал: «Давай оденем каску». А то каска не одевали. Мы легли с ним в касках уже. А тут вдруг какой-то… Это, на дерево сидит.



— Снайпер.



— Снайпер. Вот этот снайпер попал мне прямо сюда. Как раз бы в лоб попал, если бы каска не одел. Поэтому я и спасся.



— А комдиву не повезло. И представить вас к ордену или званию Героя не успел.



— Нету вообще! В помине.



— Ну, в помине. Вон сколько у вас орденов и медалей на пиджаке. Какие во время войны получили?



— Орден Отечественной войны I степени. После взятия Кировограда.



(Еще в ходе войны Х. Г. Вагапов награжден медалью «За боевые заслуги», а вскоре после окончания — медалью «За победу над Германией»).



Подсмотрел в щёлочку



— …Вот наступление на Украине. Это 43-й год, осень. Вот тогда я, значит, кричал: «Почему не стреляешь?» Вот так я повернулся. В это время меня осколкой… Вот сюда.



— Пехота атакует… Вы должны поддерживать ее огнем…



— Да-да.



— …А какой-то пулемет молчит. Вы поворачиваетесь… И в левый глаз — осколок.



— Получилось два ранения. Один в лицо, а другой в спину. В поясницу. Сознание потерял.



В санпоезд попал. Назначено было Ташкент. А у меня температура 41,5. Я без сознания. Вынуждены были в Чкалове выгрузить. Четыре месяца лежал.



— Немало. Начинаете поправляться. А вы же молодой, красивый...



— Красивый я, стройный.



— Как боль начинает проходить — на девушек начинаете смотреть, да? А они на вас смотрели?



— Да, еще как.



— У вас там близкое знакомство не появилось?



— Как говорится, мне в жизни… Не я бегал за девушками, а девушки за мной.



— Счастливый. Там у вас роман, значит, был? Целовались?



— Ну еще как. Было, было… Все было…



— Ну, все хорошее кончается. И вот медкомиссия. У вас левый глаз ослеп. Вас должны признать негодным к службе.



— Тут я секрет открываю. Я не сознался, что у меня глаз не видит.



— Сознавайся — не сознавайся... Таблицу же дают. «Ш», «Б», «М»…



— А я через пальцы… Правым глазом, это, подсмотрел. Тогда правым хорошо видел. Сейчас — чуть-чуть.



— И признали годным???



— Да-да-да.



— Но вы могли с чистой совестью отправиться домой. Неужели так хотелось воевать?



— Ну как же. На фронте… Ну, положение-то, вы понимаете?



— Понимаю. А шрам почти не заметен. Так хорошо зашили?



— У меня страшный был шрам. Спасибо это, который поляк-то… Я, когда слушал, вот этот шрамы… и здесь… Совсем убрал почти!



— А поляк причем тут? Какой поляк?



— Ну, этот врач-то. Передавал по телевидению.



— А-а-а… Кашпировский?



— Кашпировский!



— Здорово! А я думал, это все ерунда.



— …А потом еще в ногу ранило. Вот отсюда зашел, а здесь вышел. Кость не задел. Еще в плечо. Щас не помню, в Прибалтике, кажется.



Чтобы в помине не было



— …После госпиталя я попал… Колтубановка станция… Возле Чкалова… Резервный офицерский полк. Месяца два. Потом опять на фронт.



— И на этот раз в Прибалтику?



— Мне, значит… Узнали по личной карточке, что я окончил артиллерийский. И вот на береговой обороне Балтийский… Туда нужно было командира батареи.



— На Балтийский флот? В артиллерию береговой охраны, правильно я понимаю?



— Ага, береговой обороны. Вот я и попал как раз. В 44-м.



— Вы в морской форме?



— Да-да, капитан третьего ранга.



— По-сухопутному это уже майор, что ли?



— Да-да. Забрали под Кенигсберг.



— То есть в Прибалтике вы воевали вместе с сухопутными частями? Какие орудия у вас были?



— Опять 152 миллиметра. Брали Гданьск, Кенигсберг, Пиллау. В Пиллау я закончил войну 3 мая. (Крепость Пиллау в Восточной Пруссии пала 26 апреля 1945 г., остатки немецких войск на прилегающем участке суши — косе Фрише-Нерунг продолжали сопротивление до 8 мая).



— Там ведь тяжелые бои были?



— Там двухметровые рвы — все заполнено было… Их как уничтожили, — это наполнено были немцами. Настолько били и с воздуха, и с моря, и с суши этот город Пиллау.



— Вы испытывали к врагу ненависть?



— Вот скажу. Село где-то на Украине, по-моему. Большой склад. Туда загнали живьем… Это были мирные жители. Весь, этот, загнали всех. И детей, и женщин, мужчин и сожгли в этом складе. Расклали… Снопом… И жгли живьем.



Вот это я все понял. Фашистов надо вообще — ихние знаки и обмундирование сжечь, уничтожить, чтобы на всем земном шаре в помине не было.



— Из памяти чтобы они исчезли?



— Из памяти исчезли.



Ещё книгу надо написать



— Война кончилась. А вы…



— В 47-м или 46-м… Было приказ: все офицеры, имеющие ограничения по ранению, — пройти перекомиссию. Когда стали проверять — стоп! Я, оказывается… Плечо в суставе — кость стала гнить. Врач, капитан третьего ранга: «Немедленно, немедленно на операцию!» Я говорю: «Я когда лежал в Ленинграде в госпитале (во время войны) генерал-майор медицины, медик, говорил: «Это связано с мозгами, туда-сюда нельзя (оперировать)». Он говорит: «Это тогда нужно было так говорить, потому что не хватало опытных командиров, офицеров. Поэтому не делали тебе».



— Надо удалить гниющий участок, да?



— Да-да. Три часа сделали операцию. Вот, значит, стали расчищать это. Зубило, молоток. Кость надо разбивать ведь. Вот тогда я уже, значит, чуть сознание не потерял.



— Хотя делали под наркозом?



— Да, наркоз, наркоз. Только не мозговой…



— Местный?



— Да, местный. Обожди, че хотел сказать…



— Что вам операцию делают. И тогда…



— Да. И тогда он говорит: «Что вы за такой человек? Три с лишним часов лежал и… Обычно мы держим за ноги, за руки, а вы как легли, так и лежали три часа с половиной!» Вот это…



— …Комплимент.



— Комплимент. Но зато после операции двое суток места не находил. Оказывается, очень долго это проходит. Болело ужасно. Все мне опиум давали…

— Морфий?



— Морфий. О-хо-хо, я… Морфий! Вот после этого я демобилизовался в 47-м году.



— Если бы не эта операция тяжелая, вы бы продолжали службу, да?



— Да-да.



— Вот, значит, вернулись вы домой.



— Ага. Вернее, не домой, (туда, где) призывался — Ташкент. Работал и преподавателем, и мастером, всякий. В 52-м году вернулся по переводу министерства в Уфу, текстильный комбинат. Текстилькомбинат был — кольцо.



— Трамвайное кольцо. Где сейчас Гостиный двор.



— Да-да. Ой, щас я очень устал…



— Ну мы уже закончили. Короче, вы вернулись, трудились на текстильном комбинате, женились. Правильно?



— Еще много чего не рассказал. Потом на 40-м заводе… Начальником жилуправления, потом начальник караула, потом начальник охраны...



— А все-таки… Секрет-то откройте: что нужно, чтобы дожить до таких лет и сохранить бодрость? Может, умеренность в еде?



— Все я ем. В еде у меня — по расписанию. Обед, ужин, завтрак.



— Ну, как я понял, алкоголем вы никогда не увлекались, не курили.



— Никогда не было. Спортом занимался до 50 лет. Летом бег, зимой лыжи. И сейчас я три раза в день гимнастику делаю.



Года три тому назад в госпитале (ветеранов войны)… Татарка была. «Хәмит абый! Мин бит сине лечить итәргә куркам», — ди. Мин әйтәм: «А нәрсә булды?» — «Мона карале, — ди («Я ведь тебя лечить боюсь», — говорит. Я говорю: «А что случилось?» — «Вот смотри-ка, — говорит). — Сердце хороший. Желудок работает. Печень работает. Почки работают. Все. А что тебя лечить-то?»



Вот хочу написать… Как живем. Как мы должны жить. Вот это, пока не напишу, наверное, не хочу умирать.



— Статью хотите? Или книгу?



— Сначала газету, потом там найдутся и книгу писать или чего.



— Сами будете писать? Или диктовать?



— Диктовать. Какой писать, а же не вижу.



— Ну, успехов! Здоровья! Спасибо за рассказ!



— Ярый. (Ладно).



«Наша гордость»



Т. М. ГНЕДКОВА, соседка и «шеф» Х. Г. Вагапова из совета ветеранов Демского района Уфы:

— Хамит Гадеевич — наша гордость. Поражаюсь его оптимизму и жизнелюбию. Несмотря на возраст, он охотно встречается со школьниками на уроках мужества, его слушают с большим вниманием. Мы сердечно поздравили его с Днем Победы. Лично для меня это главный праздник, ведь я принадлежу к поколению детей войны. Помню рассказы отца Михаила Степановича Шадрина. Он воевал с 41-го, в Берлине сбрасывал нацистские флаги с правительственных зданий... Хочу пожелать здоровья всем ветеранам.