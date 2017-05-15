Ежегодно только в Дни здоровья, когда медики бесплатно обследуют в мобильных центрах всех желающих, почти у каждого пятого обнаруживается высокое давление. Почти у 16 процентов — повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Для многих такие результаты становятся открытием.

— По итогам прошлого года и первого квартала нынешнего только треть обследованных жителей республики не имеет сердечно-сосудистых заболеваний. У остальных выявлены высокие факторы риска либо обнаружены патологии, требующие незамедлительного лечения, — сообщила главный кардиолог минздрава РБ Ирина Николаева. — Почти пятая часть болезней приходится на систему кровообращения. И хотя смертность от них постепенно снижается, до мировых и европейских показателей нам еще далеко.



Вот почему наряду с внедрением новых технологий диагностики и лечения медики заботятся еще и о профилактике. Четвертый год подряд региональный минздрав совместно с Республиканским кардиоцентром проводят Дни народного здоровья в РБ. В этом году акция стартовала 22 мая и завершится сегодня, 26 мая.



Неделя здоровья в Уфе открылась традиционным футбольным матчем между хирургами и их пациентами, перенесшими трансплантацию каких-либо органов. Одни из них играли, другие болели на трибуне. Как и в прошлые годы, люди смогли обследоваться и получить консультации специалистов в передвижных медицинских модулях на празднике здоровья в уфимском парке отдыха имени Ленина. Здесь же впервые была организована «Майская прогулка». Ее участникам предложили несколько маршрутов на выбор. Пройтись с пользой для здоровья могли любители обычных пеших прогулок, люди, предпочитающие скандинавскую ходьбу, а также слингомамы — активные мамочки, носящие с собой грудничков в специальных рюкзаках.



— Вот так, играючи, прививаем людям культуру здоровья, приобщаем их к активному образу жизни, — заметила Ирина Николаева. — К нашей радости, участников здоровых акций с каждым годом становится все больше.