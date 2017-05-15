#Башкирия-Экономика - Проверка прагматизмом
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26.05.17 12:16
В Башкирии водитель насмерть сбил велосипедиста
26.05.17 12:01
В Уфе причиной хлопка на улице Академика Королева стал разорвавшийся баллончик
26.05.17 12:01
В Башкирии обнаружены десятки нарушений при капремонте домов
26.05.17 10:43
В Ишимбае мастера ЖЭУ будут судить за упавший на ребенка снег
25.05.17 16:41
В Уфе двое парней избили и выстрелили в пассажира
25.05.17 16:36
В Башкирии впервые выявят лучшего пчеловода страны
25.05.17 16:35
В республике планируют создать один большой пчеловодческий кооператив
25.05.17 16:11
В Уфе наркоторговца приговорили к 12 годам колонии
25.05.17 15:51
В Башкирии замдиректора компании подозревается в мошенничестве с покрышками
25.05.17 15:23
Башкирию разделят на четыре зоны переработки отходов
25.05.17 14:59
В Учалинском районе состоится этно-фестиваль и состязание лучников
25.05.17 14:51
Белорецкая межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения при организации отдыха детей
25.05.17 14:47
Учалинец осужден за повторную езду в пьяном виде
25.05.17 14:40
Учалинская прокуратура потребовала выдать зарплату работникам торгового дома
25.05.17 12:53
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
25.05.17 12:03
На трассе Уфа-Оренбург снесут незаконно построенный объект
25.05.17 11:54
В Уфе высадили сибирские кедры
25.05.17 11:46
В Уфе прошли слушания по застройке Инорса-4
25.05.17 11:45
В потребительском обществе «Табыш» Нуримановского района сельхозрабочим не платили зарплату
25.05.17 11:36
В Нефтекамске квартирный вор подпаивал будущих жертв
25.05.17 11:32
В Башкирии перед судом предстанет начальник одного из подразделений ОАО «РЖД»
25.05.17 11:31
В Уфе в выходные пройдут ярмарки для садоводов
25.05.17 11:28
В Уфе за мошенничество осуждён менеджер страховой фирмы
25.05.17 11:21
В Башкирии дисквалифицировали 14 арбитражных управляющих
25.05.17 11:21
В Башкирии водитель съехал в кювет на «Гранте» и погиб
25.05.17 11:11
Башкирия заняла четвертое место в России по регистрации недвижимости
25.05.17 11:00
В Уфе впервые прошла спартакиада для пожилых
25.05.17 10:59
В Уфе на ребенка упала металлическая конструкция
25.05.17 10:55
Спортсменка-инвалид из Башкирии - чемпионка мира по настольному теннису
25.05.17 10:35
В Уфе определили лучшего по профессии среди сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии
25.05.17 10:33
Президента страна будет выбирать в день воссоединения России и Крыма
25.05.17 10:23
Нападающий Степан Хрипунов остается в "Салавате Юлаеве"
25.05.17 09:28
В Кумертау будет обновлен парк имени Юрия Гагарина
25.05.17 09:20
Только в Башкирии и еще трех регионах ПФО малые партии представлены в парламентах
24.05.17 17:34
Рустэм Хамитов: малые предприятия пока "не роятся" вокруг крупного нефтехимбизнеса
24.05.17 16:14
«Чистая Сакмара» благотворно повлияла на Гадельшу
24.05.17 15:47
В Уфе за неделю под административный арест попали 203 штрафника
24.05.17 15:46
Житель Башкирии воевал в Сирии за террористов
24.05.17 15:00
Сотрудниц салона сотовой связи Благовещенска обвиняют в мошенничестве
24.05.17 14:54
В Уфе девушка за рулем «Тойоты» сбила подростка на мопеде
24.05.17 14:49
В Уфимском районе скотник упал и проломил череп
24.05.17 14:39
Уфимский полицейский предстанет перед судом за мошенничество
24.05.17 14:37
Башкирские аграрии покончили с горохом, на очереди овес
24.05.17 14:31
Башкирские бадминтонисты привезли медали из Хорватии
24.05.17 14:08
В Белорецке ликвидированы две несанкционированные свалки
24.05.17 13:45
В Уфе пройдет фестиваль «Боевая высота»
24.05.17 13:44
В День защиты детей аэропорт «Уфа» организует авиапленэр
24.05.17 13:29
В Белебее запретили нелегальные перевозки
24.05.17 13:29
Житель Сибая получил реальный срок за оскорбление инспектора ДПС
24.05.17 12:57
В Башкирии подорожали эвакуатор и штрафстоянка
24.05.17 12:42
В Мелеузовском районе незаконно передали в частные руки, особо охраняемую землю
24.05.17 12:25
Уфимскому лимонарию больше ничего не угрожает
24.05.17 12:18
В Стерлитамаке именинник получил от приятеля удар ножом в грудь
24.05.17 12:01
Только один день в Уфе будет открыта выставка «Ноль отходов»
24.05.17 11:54
Уфимцу выписали штраф в шестидесятикратном размере предложенной взятки
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