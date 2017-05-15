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В Уфе определили лучшего по профессии среди сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии
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В период самого расцвета своего таланта, предположительно в 1914 и 1916 годах, здесь гостила художница Любовь Попова, «амазонка русского авангардизма», оказавшая огромное влияние на всю мировую культуру. В Бирске жила ее близкая подруга гувернантка Ада Деге. Прелесть провинциального городка, конечно, не могла не очаровать Любовь Попову. Здесь она создает полотна «Бирск, 1916» и «Вид Бирска».
Опубликовано: 25.05.17 (10:26) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
В период самого расцвета своего таланта, предположительно в 1914 и 1916 годах, здесь гостила художница Любовь Попова, «амазонка русского авангардизма», оказавшая огромное влияние на всю мировую культуру. В Бирске жила ее близкая подруга гувернантка Ада Деге. Прелесть провинциального городка, конечно, не могла не очаровать Любовь Попову. Здесь она создает полотна «Бирск, 1916» и «Вид Бирска».
Опубликовано: 25.05.17 (10:26) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
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НОВОСТИ
25.05.17 14:51
Белорецкая межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения при организации отдыха детей
|
AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
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прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35