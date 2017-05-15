Стараниями краеведов и ревнителей истории сегодня многие знают, как связан уютный Бирск с великим композитором Георгием Свиридовым. Он служил и творил здесь в годы Великой Отечественной войны. Недавно в летопись Бирска была вписана еще одна страница, посвященная, без преувеличения, сенсационному событию в культурной жизни старинного города.

В период самого расцвета своего таланта, предположительно в 1914 и 1916 годах, здесь гостила художница Любовь Попова, «амазонка русского авангардизма», оказавшая огромное влияние на всю мировую культуру. В Бирске жила ее близкая подруга гувернантка Ада Деге. Прелесть провинциального городка, конечно, не могла не очаровать Любовь Попову. Здесь она создает полотна «Бирск, 1916» и «Вид Бирска».



Всемирно известная художница, график, дизайнер, театральный художник, участница легендарных объединений «Бубновый валет» и «Супремус» возвращается в Бирск еще раз — уже мысленно: она пишет подруге: «Дорогая моя Ада Робертовна, получили сейчас Вашу открытку, за которую крепко Вас целую. «Пропутешествовала» с Вами по Мих. Архангельской и на Галкину гору, часто, очень часто вспоминаю бирские дали и рыжие склоны».



Обаяние старинного города оценили и за рубежом: картина Поповой, посвященная Бирску, была продана с аукциона примерно за миллион долларов.



Художница умерла от скарлатины в 35 лет, через два дня после смерти сына, оставив множество легенд о своих театральных новациях, дизайнерскиих находках. А часть ее живописного наследия можно оценить на выставке «Картина мира художника перед революцией» в Национальном музее РБ. На ней представлено 11 работ, копии с которых сделаны учащимися школы-студии «Арт-Уфа», и две авторские работы, выполненные в стилистике Поповой.