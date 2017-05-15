«В прошлом году приобрести полис ОСАГО было довольно сложно. Приходилось выстаивать большую очередь, при этом страховщики вынуждали «в нагрузку» к полису страховать еще и свою жизнь. Что изменилось за минувший год?». Такие обращения все чаще поступают в нашу редакцию. А действительно, удалось ли переломить ситуацию? Наш корреспондент отправился за заветным документом в офисы страховых компаний Туймазов и Октябрьского.

Всё те же грабли



Безумных очередей, как в прошлом году (тогда приходилось занимать ее в 4 — 5 часов утра), сейчас нет. Но лучше все-таки перестраховаться. Как доверительно пояснила одна из офис-менеджеров, обращаться к ним предпочтительнее в середине недели. Тогда ожидание можно свести к минимуму. А в понедельник и пятницу бывает самый большой наплыв посетителей: о необходимости обновить полис многие вспоминают либо перед выходными, либо после них.



На вопрос, придется ли мне при покупке полиса ОСАГО оформлять еще и договор добровольного (!) страхования жизни, представители компаний отвечали по-разному. Одни открытым текстом поясняли: приобретать допстраховку нужно в любом случае. «Да не переживайте вы так: 1200 рублей — это не много. И кто знает, вдруг она вам пригодится», — так «успокаивали» меня в одном офисе. Другие отвечали уклончиво: «Занимайте очередь. Когда она дойдет, будем решать вопрос индивидуально». Похоже, за минувший год мало что изменилось...



Как и прежде, свою несгибаемость в этом вопросе страховщики объясняют нерентабельностью продаж полисов ОСАГО. Мол, лишь за счет дополнительных услуг и удается получить какую-то прибыль. Вполне возможно, что так оно и есть. Но автолюбители-то в чем виноваты?



Поэтому, если при покупке полиса обязательного страхования автогражданской ответственности вам предлагают приобрести и другую услугу (чаще всего — страхование жизни), знайте — страховые компании нарушают законы. На всякий случай запомните: «Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону» (ст. 935 Гражданского кодекса РФ), «Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)...» (ст 16 Закона «О защите прав потребителей), «Страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования страхователю, обратившемуся с заявлением о заключении договора обязательного страхования» (п. 1.5 «Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)...



Выход есть



Что делать, если страховщик навязывает дополнительное страхование и не обращает внимания на угрозы обратиться в Российский союз автостраховщиков?



Первый действенный вариант — оформите электронный полис ОСАГО.



Второй — напишите на имя страховой компании заявление с просьбой оформить ОСАГО и вместе с копиями документов (гражданского паспорта собственника автомобиля, водительского удостоверения, диагностической карты, свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорта транспортного средства) отправьте его страховщику заказным письмом (бланк заявления можно скачать на сайте РСА).



В этом случае отказать вам, сославшись на отсутствие бланков полисов, периодически зависающий компьютер и т.п., страховая компания не сможет. Если она не оформит вам полис в отведенный законом срок — 30 дней, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.



Наконец третий вариант. С недавних пор вы можете отказаться от добровольной страховки даже в том случае, если она оформлена документально. Чтобы вам вернули деньги, потребуется в течение пяти дней после покупки полиса написать письменное заявление в страховую компанию. После этого страховщик обязан вернуть деньги в течение 10 дней с даты получения заявления. Главное условие — чтобы с момента покупки полиса страхования жизни до отказа от него по нему не было страховых случаев и обращений.



Туймазы, Октябрьский.