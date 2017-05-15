Каждый полёт Виктора Горбатко был на грани жизни и смерти

Виктор Васильевич Горбатко — человек-легенда, космонавт из первого «гагаринского набора», совершивший три космических полета, на прошлой неделе ушел из жизни.

Дорога в космос не была для него простой. Проходили один за другим годы упорных тренировок, менялись поколения космических кораблей. Уже побывали в космосе большинство друзей из первого отряда космонавтов, а Виктор Горбатко все ждал своего «звездного часа».



Первый свой полет он совершил 12 октября 1969 года на космическом корабле «Союз-7» вместе с Анатолием Филипченко и Владиславом Волковым. Затем будут еще два полета: 7 февраля 1977 года вместе с Юрием Глазковым и 23 июля 1980 года вместе с вьетнамским космонавтом Фам Туаном.



Второй космический полет едва не закончился трагедией. Приземление произошло нештатно — там, где экипаж не ждали. Пока вертолет с поисковиками обнаружил космонавтов, те едва не окоченели в Аркалыкской степи, на двадцатиградусном морозе.



Каждый полет был на грани жизни и смерти, практически всякий раз возникали неполадки и трудности, любая из которых могла закончиться трагически.



Нашу республику Виктор Горбатко посещал неоднократно. Был прост в общении, доступен, сердечен. Практически ежегодно принимал участие в Гагаринских днях в Уфе. Всякий раз возлагал цветы к бюсту своего друга и ровесника Юрия Гагарина в УГАТУ. Неоднократно принимал участие в праздновании Дня Победы, встрече Знамени Победы.



Виктор Васильевич стал инициатором проведения Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова в деревне Калиновка Давлекановского района.



Героя приятно удивляла работа, проводимая в республике по пропаганде достижений отечественной авиации и космонавтики, забота о ветеранах космонавтики, которую они ощущали, находясь в Башкортостане. Совсем не случайно он называл Башкирию «островком СССР» — далеко не в каждом регионе современной России так трепетно относятся к космонавтам и космонавтике.



Встречу со студентами и школьниками Уфы в свой последний приезд Виктор Васильевич провел в аудитории на первом этаже УГАТУ. Подъем на второй этаж университета покорителю околоземных орбит оказался непосильным… Резанули его слова при прощании: он сказал, что посетил Уфу, видимо, в последний раз.



Тема освоения космоса, подвиг наших первопроходцев, к счастью, выходят на повестку дня. Обсуждение фильма «Время первых» — косвеное тому подтверждение. Первый канал пригласил в качестве экспертов космонавтов Алексея Леонова и Виктора Горбатко. Телезрители видели Виктора Васильевича в последний раз. Время первых уходит в вечность.