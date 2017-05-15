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Седьмого ноября 1967 года страна праздновала 50-летие Октябрьской революции. А в селе Ахуново Учалинского района происходило еще и другое значительное событие. Селяне решили написать потомкам письмо, завещав вскрыть замурованное послание через 50 лет.
Тот день Амир Харисов помнит хорошо. Он, второклассник, вместе с другими школьниками с замиранием сердца смотрел на необычную процедуру закладки послания. Разве могли они представить, каким будет далекий 2017 год? Но авторы текста попытались это сделать.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Несмотря на то, что советский приоритет по высадке человека на Луну был утвержден на бумаге в 1964 году и высадка планировалась на 68-й, советской космической отрасли катастрофически не везло. Умер Королев. Погиб Комаров, первый претендент на сложную лунную высадку. Разбился Гагарин. В 68-м взорвалась на старте ракета-носитель «Протон». Эти трагедии и множество мелких неприятностей обрушились на СССР в короткое время, не позволив добиться поставленных задач.
Опубликовано: 25.05.17 (10:26) Учалинский район
Статьи рубрики Cоциум
Седьмого ноября 1967 года страна праздновала 50-летие Октябрьской революции. А в селе Ахуново Учалинского района происходило еще и другое значительное событие. Селяне решили написать потомкам письмо, завещав вскрыть замурованное послание через 50 лет.
Тот день Амир Харисов помнит хорошо. Он, второклассник, вместе с другими школьниками с замиранием сердца смотрел на необычную процедуру закладки послания. Разве могли они представить, каким будет далекий 2017 год? Но авторы текста попытались это сделать.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Несмотря на то, что советский приоритет по высадке человека на Луну был утвержден на бумаге в 1964 году и высадка планировалась на 68-й, советской космической отрасли катастрофически не везло. Умер Королев. Погиб Комаров, первый претендент на сложную лунную высадку. Разбился Гагарин. В 68-м взорвалась на старте ракета-носитель «Протон». Эти трагедии и множество мелких неприятностей обрушились на СССР в короткое время, не позволив добиться поставленных задач.
Опубликовано: 25.05.17 (10:26) Учалинский район
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НОВОСТИ
25.05.17 14:51
Белорецкая межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения при организации отдыха детей
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AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
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Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35