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НОВОСТИ
23.05.17 15:05
Башкирия станет первым регионом по испытанию системы контроля за полетами беспилотников
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Классики Башкортостана заняли пьедестал почета на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе
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В Иглинском районе руководитель школы скрыл произошедший с учителем несчастный случай
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В Уфе деревообрабатывающее предприятие не выплачивало 18 миллионов рублей по зарплате
23.05.17 10:31
В Башкирии определили победителей Республиканского конкурса курая имени Гаты Сулейманова
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Как сказали бы военные, весенний сев набрал крейсерскую скорость — суточный прирост засеянных площадей превысил пять процентов, а это значит, работ в поле осталось, если не помешают дожди, всего на несколько дней. И уже есть районы, которые завершили сев ранних яровых. А ведь еще пару месяцев назад было немало скептиков, считавших, что селяне провалят нынешнюю весеннюю кампанию, потому что «техника изношена, у хозяйств нет средств на горючее…»
Скептики который год ошибаются. Но они только отчасти не правы, потому что на селе проблем действительно хватает. Однако, вопреки мрачным прогнозам, каждый раз селяне выходят «сухими из воды». Продолжают жаловаться на жизнь и в то же время чинят музейные раритеты, называемые сельхозтехникой, ищут выход из финансовой кабалы, навязываемой банками. И в конце концов результат оказывается приемлемым для той ситуации, в которую они поставлены. А что было бы, если бы им создали условия, как в западных странах? Или хотя бы, как в советское время, когда двери складов удобрений не закрывались из-за их избытка?
Опубликовано: 23.05.17 (09:59) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Как сказали бы военные, весенний сев набрал крейсерскую скорость — суточный прирост засеянных площадей превысил пять процентов, а это значит, работ в поле осталось, если не помешают дожди, всего на несколько дней. И уже есть районы, которые завершили сев ранних яровых. А ведь еще пару месяцев назад было немало скептиков, считавших, что селяне провалят нынешнюю весеннюю кампанию, потому что «техника изношена, у хозяйств нет средств на горючее…»
Скептики который год ошибаются. Но они только отчасти не правы, потому что на селе проблем действительно хватает. Однако, вопреки мрачным прогнозам, каждый раз селяне выходят «сухими из воды». Продолжают жаловаться на жизнь и в то же время чинят музейные раритеты, называемые сельхозтехникой, ищут выход из финансовой кабалы, навязываемой банками. И в конце концов результат оказывается приемлемым для той ситуации, в которую они поставлены. А что было бы, если бы им создали условия, как в западных странах? Или хотя бы, как в советское время, когда двери складов удобрений не закрывались из-за их избытка?
Опубликовано: 23.05.17 (09:59) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
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Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 00:37:37
НОВОСТИ
23.05.17 15:05
Башкирия станет первым регионом по испытанию системы контроля за полетами беспилотников
|
AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Вьетнамцы хотят производить молоко в Башкирии
Андрей 2017-04-28 08:44:27
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35