Как сказали бы военные, весенний сев набрал крейсерскую скорость — суточный прирост засеянных площадей превысил пять процентов, а это значит, работ в поле осталось, если не помешают дожди, всего на несколько дней. И уже есть районы, которые завершили сев ранних яровых. А ведь еще пару месяцев назад было немало скептиков, считавших, что селяне провалят нынешнюю весеннюю кампанию, потому что «техника изношена, у хозяйств нет средств на горючее…»

Скептики который год ошибаются. Но они только отчасти не правы, потому что на селе проблем действительно хватает. Однако, вопреки мрачным прогнозам, каждый раз селяне выходят «сухими из воды». Продолжают жаловаться на жизнь и в то же время чинят музейные раритеты, называемые сельхозтехникой, ищут выход из финансовой кабалы, навязываемой банками. И в конце концов результат оказывается приемлемым для той ситуации, в которую они поставлены. А что было бы, если бы им создали условия, как в западных странах? Или хотя бы, как в советское время, когда двери складов удобрений не закрывались из-за их избытка?



Но если бы да кабы на хлеб не намажешь. В нынешних условиях аграрии работают очень хорошо, признают эксперты. Несмотря на долгую весну и поздний выход в поле. Даже северо-восточные районы, признанные региональным минсельхозом как ведущие работы «самыми низкими темпами», уже давно перевалили за экватор. Когда так было, чтобы в республике посевная и на юге, и на севере проходила ноздря в ноздрю?



— Трудности в аграрной отрасли были всегда и будут, — считает глава администрации северного Бураевского района Борис Нурисламов. — Одни проблемы решаются, другие появляются. Это жизнь. Другое дело, когда расхлябанность на результате сказывается. Вот тут, считаю, и наш минсельхоз, и федеральный правильно взялись за наведение порядка. Понятно, сперва это воспринимается как негатив, но в конце концов дисциплина, финансовая и технологическая, еще никогда к плохому не приводила.



По мнению главы района, бураевцы к нынешней полевой кампании подготовились неплохо. Его точку зрения подтверждают и цифры: горючего запасли на всю кампанию, подготовили вовремя технику. Чуть меньше прошлогоднего удобрений в хозяйствах на начало посевной. Но их продолжают завозить, все озимые культуры и посевы трав подкормлены, проясняет ситуацию начальник сельхозотдела райадминистрации Ялкын Гималтдинов. «Как минимум не меньше прошлогоднего будет внесено удобрений», — говорит он.



Аграрии района, среди которых 10 крупных хозяйств и более 40 крестьянских, вышли в поле в конце апреля, сев начали в первых числах мая и буквально за декаду подошли к финишной прямой. Причем в массе своей бураевцы отсеялись добротными семенами.



— Поля под горох, ячмень, пшеницу мы сеяли элитой, — гордится агроном хозяйства «Урожай» Винарис Ахметьянов. — Семенной фонд постоянно обновляем. Да мы ведь раньше и сами были семенным хозяйством.



К нынешней посевной урожаевцы приобрели еще одну сеялку. И ежедневно в поле выходили четыре агрегата по три сеялки в каждом. Быстрыми темпами бураевцы наверстали наметившееся из-за погодных условий отставание от прошлогоднего графика.



Впрочем, нынешний май тоже показал крутой нрав, мало чем отличаясь от апреля.



— Пятнадцатого числа проснулись, а за окном снег лежит, — рассказывает сеяльщик Рафиль Гайнанов. — И температура минус пять — лужи ледком затянуло. Но к обеду все растаяло, ветром обдуло, и снова в поле вышли.



— Дня не было, чтобы агрегаты в поле не выходили, — говорит Винарис Ахметьянов. — Дожди были, холода, но несколько часов мы все равно ловили. Да и так: уже в шесть утра механизаторы трактора заводят и только к одиннадцати вечера с поля уходят. Банально, но весной каждая минута на вес золота. Радует, что влаги в почве с лихвой. Много лет такого не было, поэтому рассчитываем неплохой урожай нынче получить. Не такой, конечно, как газеты пишут про другие районы и хозяйства, где чуть не под 40 центнеров на круг снимают. Не очень я в это верю. Для нас, для наших климатических условий, если больше 20 в среднем, — уже отлично. Это позволяет своевременно зарплату платить и кое-какую технику покупать.



После сева ранних яровых в «Урожае» приступают к севу кукурузы: хозяйство активно занимается животноводством, здесь более двух тысяч голов крупного рогатого скота. Зимовка выдалась трудной, много кормов потратили, поэтому нужно за лето накопить их с запасом. «Ямы силосом и сенажом заполним, однолетки посеем — должно быть все хорошо», — уверен агроном.



Все больше бураевских хозяйств приходит к пониманию, что животноводство — основной источник доходов. Возникают новые хозяйства, ориентированные на производство мяса и молока. Появились овцеводческие комплексы, перерабатывающие предприятия. Но для развития отрасли нужна надежная кормовая база. Над этим в районе усиленно работают.



— Десять процентов всех посевов занимают бобовые культуры, — говорит нам главный агроном района Рустем Шагиахметов.— Будем еще увеличивать долю высокобелковых кормов. И урожай зерновых в этом году должен быть неплохим — все озимые перезимовали хорошо, ни гектара не нужно пересевать.



Прогнозы на хороший урожай бураевцы дают, конечно, с оговорками — весна для села выдалась удачной. Будет ли таким же лето?