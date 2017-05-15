#Башкирия-Экономика - Считать будут меньше
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23.05.17 17:21
В Башкирии весенние заморозки могут угрожать урожаю
23.05.17 17:04
В Уфе мошенницы обокрали пенсионерку на 1,3 миллиона рублей
23.05.17 16:52
Рустэм Хамитов: почти половина объема инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль
23.05.17 16:46
Под отзыв попали 8890 Jeep Grand Cherokee
23.05.17 16:43
Рустэм Хамитов: Башкирия нашла в лице «Роснефти» серьезного партнера
23.05.17 16:07
В Уфе открылся форум нефтяников и газовиков
23.05.17 15:42
Впервые в России ночная экскурсия в аэропорту прошла в Уфе
23.05.17 15:05
Башкирия станет первым регионом по испытанию системы контроля за полетами беспилотников
23.05.17 14:54
Жители Башкирии стали больше покупать и меньше строить?
23.05.17 14:16
В Уфе снизилась аварийность на тепловых сетях
23.05.17 14:09
В Уфе в сад имени Аксакова вернулись лебеди
23.05.17 14:08
В Уфе прошла презентация нового троллейбуса
23.05.17 13:54
В Калининском районе Уфы задержан грабитель
23.05.17 13:37
Классики Башкортостана заняли пьедестал почета на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе
23.05.17 12:48
В Уфе Роспотребнадзор рассказывает о детских игрушках
23.05.17 12:39
В Дюртюлях осуждены организаторы подпольного казино
23.05.17 12:39
Пенсионерке из Октябрьского не хотели выделять новое жилье
23.05.17 12:30
В Уфе главбух детской стоматологии осуждена за хищение 5 миллионов рублей
23.05.17 12:20
Житель Белебея ударил собутыльника, тот упал с лестницы и скончался
23.05.17 12:06
В Башкирии лишь треть жителей не имеет сердечно-сосудистых заболеваний
23.05.17 11:18
Ирек Ялалов предложил чиновникам пересесть на велосипеды
23.05.17 11:11
В Уфе все желающие смогут пополнить банк крови
23.05.17 11:10
В Иглинском районе руководитель школы скрыл произошедший с учителем несчастный случай
23.05.17 11:03
В Уфе деревообрабатывающее предприятие не выплачивало 18 миллионов рублей по зарплате
23.05.17 10:55
В Уфе до 20 октября перекроют часть улицы Менделеева
23.05.17 10:39
В Уфе без вести пропал 66-летний мужчина
23.05.17 10:31
В Башкирии определили победителей Республиканского конкурса курая имени Гаты Сулейманова
23.05.17 10:25
В Башкирии 18-летняя девушка без прав разбилась за рулём «Нексии»
22.05.17 17:23
В Баймаке проверили сердца горожан
22.05.17 17:01
Житель Башкирии на хамство в магазине ответил его ограблением
22.05.17 16:33
В Башкирии май закончится заморозками?
22.05.17 16:33
Башкирская спортсменка стала бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе
22.05.17 16:11
Жителя Стерлитамака осудили за заведомо ложный донос об угоне
22.05.17 16:04
Константин Толкачев: «Лодырям и бездарям путь в престижные вузы закрыт»
22.05.17 15:59
В рейтинг Forbes попали Земфира и Даниил Квят
22.05.17 15:48
Родителям детсадовцев могут вернуть льготы
22.05.17 15:26
Яровой сев в Башкирии догоняет прошлый год
22.05.17 14:28
Наркоман совершил ограбление офиса микрозаймов
22.05.17 14:24
В Дюртюлинском районе корова насмерть забодала пастуха
22.05.17 14:21
Рустэм Хамитов поздравил игроков команды "Уфа" с удачным завершением сезона
22.05.17 14:19
В северной части Уфы отключат горячую и холодную воду
22.05.17 14:18
В Башкирии супруги и их сын погибли во время пожара
22.05.17 13:49
«Чистая Сакмара» притягивает все больше людей
22.05.17 12:27
В «Ночь музеев» депутат Руфина Шагапова расскзала о защите бурзянской пчелы
22.05.17 11:57
В Уфу привезли лес по поддельным документам
22.05.17 11:57
Рустэму Хамитову в Нефтекамске показали мобильные здания
22.05.17 11:30
В Салавате больная девушка добилась лекарств через прокуратуру
22.05.17 11:29
Рустэм Хамитов: музей Мустая Карима на родине должен стать «запоминающимся»
22.05.17 11:25
Линус Умарк признался в любви к уфимским болельщикам
22.05.17 11:15
Рустэм Хамитов: наши города и села становятся симпатичнее
22.05.17 11:15
В Башкирии в пользу семьи работника, погибшего в шахте, взыскали миллион рублей
22.05.17 10:53
В Башкирии ЧОП оштрафовано на полмиллиона за попытку подкупа пристава
22.05.17 10:51
В Уфе ограничат движение транспорта по улице Тукаева
22.05.17 10:29
В Башкирии погода в июне не будет отличаться от нормы. В отличие от июля
22.05.17 10:27
В Башкирии задержан водитель, ехавший пьяным за рулём школьного автобуса
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