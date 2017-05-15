Правительство Башкирии выступило с законодательными инициативами о снижении налогового бремени на промышленные предприятия. Парламент поддержал их в первом чтении. В первую очередь льготами смогут воспользоваться представители реального сектора экономики.

Одна из новаций, предложенная министерством промышленности и инновационного развития, связана с налогом на имущество. Причем взоры министерства обратились не на все предприятия, а на нефтяную отрасль. Добытчиков углеводородов хотят «расшевелить», заменить морально и физически устаревшее оборудование на новое. Поэтому льгота в 50 процентов предусматривается в отношении имущества, которое используется для добычи, первичной подготовки и транспортировки углеводородного сырья и введено в эксплуатацию на территории республики после 1 января 2017 года.



— Мы надеемся, что эти меры будут способствовать увеличению добычи на старых, истощенных нефтяных месторождениях, — говорит министр финансов Рида Субханкулова. — А также позволят вести доразведку ранее открытых залежей. И в конечном итоге создать новые и сохранить ранее созданные рабочие места.



Правда, чтобы попасть под льготу, необходимо выполнить ряд условий. Например, обеспечить объем инвестиций в основной капитал не менее миллиарда рублей в течение одного налогового периода и увеличить налоговую базу по сравнению с прошлым годом не менее чем на пять процентов. Объем инвестиций будет фиксироваться с начала текущего года, а срок действия льготы предлагается ограничить тремя годами.



По информации «Башнедр», лицензии на геологическое изу­чение, разведку и добычу нефти в Башкирии имеют 14 предприятий. Но вряд ли кто-нибудь из них, кроме «Башнефти», потянет миллиардный объем инвестиций. Так что здесь можно говорить о точечной помощи власти ведущей нефтяной компании республики.



Такой региональный налоговый маневр связан с тем, что «Башнефть» и другие менее известные компании практически 80 процентов своей нефти добывают на территории Башкирии. Кстати, в прошлом году в республике было добыто 16,6 млн тонн нефти, прирост по сравнению с прошлым годом составил один процент. И, конечно, никому не хочется, чтобы эти результаты снижались.



— Возможно, срок льготы будет продолжен и дальше, но мы должны оценить эффективность предлагаемых мер хотя бы на протяжении трех лет, — говорит Рида Субханкулова.



Выпадающие доходы бюджета, по оценкам профильного ведомства, за это время составят в общей сложности около 900 миллионов рублей. В правительстве надеются, что они будут компенсированы налогами на прибыль и на доходы физлиц.



Кроме того, министерство экономического развития Башкирии предлагает создать особые условия для участников так называемых региональных инвестиционных проектов (РИПов). Здесь предлагается послабление в «местной» части налога на прибыль с 17 до 10 процентов. Причем и здесь льготы будут применяться избирательно.



— На них могут претендовать проекты, которые реализуются одним участником, зарегистрированным в республике, и направлены на выпуск исключительно новых товаров, — поясняет министр экономразвития Сергей Новиков. — Замечу, что под эту льготную категорию не попадет производство под­акцизных товаров и энергоресурсов различных видов, не затрагивается и сфера услуг.



Более того, ведомство ставит и другие дополнительные шлагбаумы на пути к льготе. При реализации проекта должно приобретаться только новое оборудование, а реконструкция и строительство новых помещений должны быть «завязаны» именно на такой выпуск. Установлен и минимальный объем инвестиций, осваиваемых в первые три года. Этот барьер составляет для предприятий 100 миллионов рублей, правда, в Зауралье и на северо-востоке республики планка в два раза меньше.



Такой набор ограничений и условий, возможно, вызовет некоторое разочарование у представителей строительной отрасли, так как возведение жилья не попадает под критерий «товар» и не может претендовать на фискальные послабления.



Впрочем, в предлагаемой инициативе есть и свои плюсы. Так, для включения в число РИПов претендентам не потребуется заключения инвестсоглашения, прохождения всей процедуры согласования в различных министерствах и ведомствах и рассмотрения его на республиканской межведомственной комиссии. Более того, обладатель льготы по налогу на прибыль в качестве РИПа может также претендовать на иные формы государственной поддержки, предусмотренные для инвестпроектов. По предварительным расчетам, новая инициатива по­зволит дополнительно привлечь в качестве инвестиций 10 — 12 млрд рублей.



Эксперты предполагают, что для получения льготы многие компании могут пойти на такой шаг, как создание своих дочерних предприятий. А у некоторых из них может появиться искушение заняться элементарным наращиванием уже выпускаемой продукции. И здесь контроль со стороны ведомства должен быть особенно пристальным.



Еще одна «льготная» новость пришла недавно из Москвы.



— На днях правительство утвердило критерии для создания производств в ТОСЭР моногородов. Глава региона Рустэм Хамитов не раз говорил о том, чтобы снизить предлагаемые критерии для резидентов. Нас услышали. Теперь планка составляет 2,5 млн рублей инвестиций и обязательство создать не менее 10 новых рабочих мест. Надеюсь, это станет дополнительной поддержкой для наших субъектов малого и среднего бизнеса, — выразил уверенность Сергей Новиков.