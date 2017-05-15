Говорят, что танец — тайный язык души. Чтобы «поговорить» со зрителем на этом языке, в Уфу приезжают прославленные артисты России и зарубежья. С 23 мая по 2 июня в столице республики пройдет XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, посвященный 90-летию народного артиста СССР Юрия Григоровича.

Престижный творческий форум, со сложившимися традициями, известный за пределами республики — всегда праздник, пропустить который не след, особенно если учесть, что впереди лето, как правило, не богатое культурными событиями.



Среди безусловно интересных спектаклей, которыми порадует фестиваль преданных поклонников Терпсихоры, думается, одним из самых запоминающихся станет знаменитая постановка художественного руководителя балетной труппы Екатеринбургского театра Вячеслава Самодурова. Это восьмикратный номинант «Золотой Маски»-2017 балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.



Хореограф Вячеслав Самодуров — экс-премьер Мариинского театра, Национального балета Нидерландов и английского Ковент-Гардена — возглавил балетную труппу екатеринбургского театра в 2011 году и буквально за пару лет возвел ее в ранг лидеров российского балета. Первую версию «Ромео и Джульетты» он создал по заказу Королевского балета Фландрии в 2014 году. Для Екатеринбурга Самодуров разработал совершенно новый спектакль. Из бельгийской постановки были заимствованы пара сценографических идей (например, масштабная трехъярусная конструкция, отсылающая к шекспировскому театру «Глобус») и платья с принтами картин художников эпохи Ренессанса и длинными шлейфами.



Гармонией золотого, красного, желтого, зеленого цветов спектакль обязан художнику по костюмам дважды лауреату «Золотой Маски» Ирэне Белоусовой, непринужденно использовавшей воздушные, романтичные сюжеты полотен Мазаччо и Боттичелли.

Вячеслав САМОДУРОВ,

дважды лауреат «Золотой Маски» хореограф:

— Мне захотелось немного сбить пафос, свойственный постановкам этого балета, вынуть историю из контекста времени и даже контекста пространства — так я пришел к мысли о том, что это должна быть репетиция в театре «Глобус».



Существует традиция изображать Капулетти плохими, а Монтекки — хорошими. Мне же кажется, что здесь знаков «плюс» и «минус» не может быть в принципе. Сама ситуация ужасна. «Ромео и Джульетта» — это балет о любви и об определенной доле неизбежности.

Энтони МАКИЛУЭЙН,

постоянный сотрудник Самодурова, британский сценограф:

— Мне хотелось создать жуткое впечатление, что сцена вот-вот рухнет. Думается, это отличная аллегория, говорящая о том, что семьи Монтекки и Капулетти не так уж прочны, стабильны и влиятельны, как они сами о себе думают. И даже для таких людей мир может развалиться на части, и довольно быстро.

Павел КЛИНИЧЕВ,

дирижер-постановщик, дважды лауреат «Золотой Маски»:

— История Ромео и Джульетты, воспетая многими художниками, притягивает всех, кто хочет хотя бы на мгновение погрузиться в мир страстей и безумия подлинной любви.

Кстати, партию Меркуцио исполняет лауреат «Золотой Маски»-2017 наш земляк, выпускник Башкирского хореографического колледжа Игорь Булыцин.

К слову



23 мая праздник танца откроется версией первого башкирского балета «Журавлиная песнь», ставшего классикой национальной хореографии.

25 мая — «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета (впервые в Уфе).

26 мая — «Лебединое озеро» с участием солистов Михайловского театра.

29 мая — «Эсмеральда» в постановке Челябинского театра оперы и балета (впервые в Уфе).

30 мая — «Баядерка» с участием солистов Большого театра России и Словацкого национального театра.

1 июня — «Корсар» с участием солистов Большого театра России.

2 июня — гала-концерт звезд балетного искусства с участием артистов и ведущих солистов Башкирского театра оперы и балета.