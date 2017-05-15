Пятилетняя Радмила живет в Уфе. В ее комнате несколько обручей и разноцветных лент — год назад девочка начала заниматься художественной гимнастикой. Радмиле очень понравились тренировки, она мечтала о соревнованиях, медалях... Но начала быстро уставать, ее сердце учащенно билось. Медосмотр показал: у девочки порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Сейчас Радмиле надо одержать главную победу — над болезнью. Девочке необходимо как можно скорее сделать операцию.



Иногда Радмила достает любимый обруч и выполняет простые упражнения. Мама девочки Динара в этот момент обязательно рядом, следит за тем, чтобы дочка не увлеклась. Но спустя всего пять-десять минут Радмила сама убирает обруч и ложится на диван.



— Когда я подхожу к дочке, чувствую шумное сердцебиение, — рассказывает Динара. — Такое ощущение, что сердце стучит по всему телу. В эти моменты становится страшно за мою малышку. Что же будет дальше?..



Динара вспоминает, что Радмила всегда была слабенькой, бледной, часто простужалась. В первый год жизни во время плача или кормления у девочки синели нос и верхняя губа. Но педиатр не увидел в этом признаков какой-либо патологии.



В прошлом году Радмила начала заниматься художественной гимнастикой, надо было пройти полную медкомиссию, дали направление на УЗИ сердца. По его результатам кардиолог врачебно-физкультурного диспансера поставил диагноз: врожденный порок сердца под вопросом.



— Врач прописал Радмиле лекарства, рекомендовал уменьшить нагрузки на занятиях, — рассказывает Динара. — Через пять месяцев строго по предписанию мы снова прошли обследование. Кардиолог назначил новый курс лекарств и посоветовал записаться на консультацию в Республиканский кардиологический центр (РКЦ) в Уфе. Я до последнего надеялась, что подозрения врача ошибочны. Но специалисты кардиоцентра подтвердили диагноз: у Радмилы порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Уже увеличены правые отделы, сердце доченьки работает с перегрузками.



С гимнастикой Радмиле пришлось расстаться. Динара старается увлечь дочку спокойными занятиями. Радмиле понравилось рисовать. На ее рисунках часто можно увидеть девочку в гимнастическом купальнике с обручем или лентами и табличку с цифрами — оценками за выступление. Заветная мечта Радмилы все-таки может исполниться, но надо победить болезнь.



Кардиохирурги РКЦ готовы провести эндоваскулярную операцию, которая не требует разреза грудной клетки. Специальный имплант — окклюдер — через артерию доставят к сердцу, он раскроется, как зонтик, и закроет дефект. Саму операцию сделают за счет средств госбюджета, а вот окклюдер надо оплатить. У Динары нет такой возможности, она одна воспитывает двух дочек, Радмилу и ее старшую сестру, одиннадцатилетнюю Софию. Помочь Радмиле можем мы с вами. И тогда рисунки девочки — с обручами, лентами и зрителями — оживут, станут реальностью.



Ольга КЛИМОВА.

Башкортостан.



Для спасения Радмилы Фаизовой не хватает 285 600 рублей.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Радмиле нужно провести эндоваскулярную операцию с применением окклюдера. Это поможет нормализовать работу сердца, избежать развития опасных осложнений. Щадящее вмешательство девочка легко перенесет и быстро восстановится.



Цена окклюдера 285 600 рублей.



Дорогие друзья! Если вы решите помочь Радмиле Фаизовой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа.



А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение.



Экспертная группа Русфонда.

Диана Галлямова, 9 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 285 600 рублей.

Дочка с рождения была слабой, часто простужалась, кашель подолгу не проходил. Но мы даже подумать не могли, что это может быть связано с болезнью сердца. Во время медосмотра перед школой Диане сделали УЗИ и обнаружили порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Дочке прописали лекарства, рекомендовали регулярно наблюдаться у кардиолога. Мы тщательно следуем всем назначениям, но симптомы болезни нарастают. Диана стала быстро уставать, под глазами появились синие круги, она часто жалуется на сильную боль в ногах и головные боли. Последнее обследование в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ, Уфа) показало, что сердце дочки работает с перегрузками, надо как можно скорее оперировать. Операцию сделают за счет госбюджета щадящим, эндоваскулярным способом, без разреза грудной клетки. Но нужно оплатить специальный имплант — окклюдер, с помощью которого закроют дефект. А у нас нет такой возможности, растим троих детей, младший брат Дианы на инвалидности. Пожалуйста, помогите!



Ольга ГАЛЛЯМОВА.

Уфа, Башкортостан.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Диане требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции девочка быстро восстановится и будет вести активный образ жизни наравне со сверстниками.

Как помочь Радмиле и Диане

1. Через банк



Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: Пожертвование на лечение Радмилы Фаизовой. НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах, сообщите нам по телефону 8937-831-61-95.



2. Через банковскую карту

Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.



3. Другие способы



На башкирской странице сайта rusfond.ru/bashkortostan вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк-онлайн, оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему «Яндекс. Деньги», Contact, получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Окклюдер для операции Адели Миннуллиной оплачен

21 апреля здесь на сайте, на resbash.ru, в газете «Республика Башкортостан» и в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю восьмилетней Адели Миннуллиной («Девочка и Золотая Рыбка», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: у Адели уже увеличены левые отделы сердца, часто возникает боль в груди, приступы одышки, слабость. Спасет девочку эндоваскулярная операция, которую проведут за счет госбюджета в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Но надо оплатить окклюдер — с его помощью закроют проток. А у родителей Адели такой возможности нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Наталия, мама Адели, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.



И вот еще новости



Пять компаний, 114 читателей, 778 телезрителей ГТРК «Башкортостан» и Башкирского спутникового телевидения оказали исчерпывающую помощь (769 400 руб.) трем тяжелобольным детям — очередникам башкирского бюро Русфонда.



Оплачены: окклюдер для операции по поводу врожденного порока сердца Самире Хайбрахмановой (3 года, 339 200 руб., Чишминский район, Башкортостан), баллоны для операции на сердце Маше Емельяновой (11 лет, 91 000 руб., Белокатайский район, Башкортостан).



Помогли: Азамат, Aleksey (оба — Италия), Александра (Кировская обл.), Светлана (Московская обл.), Дина (Нижегородская обл.), Юлия Предина (Новосибирская обл.), Alexandr (Оренбургская обл.), Ирина, Ольга, Grigory (все — Самарская обл.), Рустам, Ялиль и Айгуль (все — Челябинская обл.), Анна (Санкт-Петербург), Алеся, Вероника Еремичева, Евгений Иванович Мруг, Ленар Ягфаров, Линара, Марина, Василиса, Александр, Михаил, Руслан, ТСЗ, Урал, Dmitriy (все — Москва), ИП Борисов Владимир Евгеньевич, ООО «Инженерный центр», ООО «НПФ «Пакер», ООО «ПроЗрение», ИП Саитова Лена Ирековна, Алина Валиева, Альфия Ягафарова, АРИ, Артем Носков, Гузель Чуркина, Евстафьева, Елена Галимова, Ильгиз Юсупов, Константин Константинович Шуватов, Лейсан, Марина, Наталья Николаевна Баймбетова, Неля Закирова, Паршакова от Олеси Богомоловой, Роза, Рустамович, Света Хусаинова, Серафима, Фаниль, Эльвира, Aleksandr, Elle, Ilya (все — Башкортостан). Спасибо!



Динара НАЖИПОВА,

Олеся БАРАНОВА.

О Русфонде

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



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С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.



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