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НОВОСТИ
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Пятилетняя Радмила живет в Уфе. В ее комнате несколько обручей и разноцветных лент — год назад девочка начала заниматься художественной гимнастикой. Радмиле очень понравились тренировки, она мечтала о соревнованиях, медалях... Но начала быстро уставать, ее сердце учащенно билось. Медосмотр показал: у девочки порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Сейчас Радмиле надо одержать главную победу — над болезнью. Девочке необходимо как можно скорее сделать операцию.
— Радмиле нужно провести эндоваскулярную операцию с применением окклюдера. Это поможет нормализовать работу сердца, избежать развития опасных осложнений. Щадящее вмешательство девочка легко перенесет и быстро восстановится.
Диана Галлямова, 9 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 285 600 рублей.
Дочка с рождения была слабой, часто простужалась, кашель подолгу не проходил. Но мы даже подумать не могли, что это может быть связано с болезнью сердца. Во время медосмотра перед школой Диане сделали УЗИ и обнаружили порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Дочке прописали лекарства, рекомендовали регулярно наблюдаться у кардиолога. Мы тщательно следуем всем назначениям, но симптомы болезни нарастают. Диана стала быстро уставать, под глазами появились синие круги, она часто жалуется на сильную боль в ногах и головные боли. Последнее обследование в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ, Уфа) показало, что сердце дочки работает с перегрузками, надо как можно скорее оперировать. Операцию сделают за счет госбюджета щадящим, эндоваскулярным способом, без разреза грудной клетки. Но нужно оплатить специальный имплант — окклюдер, с помощью которого закроют дефект. А у нас нет такой возможности, растим троих детей, младший брат Дианы на инвалидности. Пожалуйста, помогите!
— Диане требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции девочка быстро восстановится и будет вести активный образ жизни наравне со сверстниками.
Как помочь Радмиле и Диане
1. Через банк
Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.
Окклюдер для операции Адели Миннуллиной оплачен
21 апреля здесь на сайте, на resbash.ru, в газете «Республика Башкортостан» и в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю восьмилетней Адели Миннуллиной («Девочка и Золотая Рыбка», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: у Адели уже увеличены левые отделы сердца, часто возникает боль в груди, приступы одышки, слабость. Спасет девочку эндоваскулярная операция, которую проведут за счет госбюджета в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Но надо оплатить окклюдер — с его помощью закроют проток. А у родителей Адели такой возможности нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Наталия, мама Адели, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Пятилетняя Радмила живет в Уфе. В ее комнате несколько обручей и разноцветных лент — год назад девочка начала заниматься художественной гимнастикой. Радмиле очень понравились тренировки, она мечтала о соревнованиях, медалях... Но начала быстро уставать, ее сердце учащенно билось. Медосмотр показал: у девочки порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Сейчас Радмиле надо одержать главную победу — над болезнью. Девочке необходимо как можно скорее сделать операцию.
— Радмиле нужно провести эндоваскулярную операцию с применением окклюдера. Это поможет нормализовать работу сердца, избежать развития опасных осложнений. Щадящее вмешательство девочка легко перенесет и быстро восстановится.
Диана Галлямова, 9 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 285 600 рублей.
Дочка с рождения была слабой, часто простужалась, кашель подолгу не проходил. Но мы даже подумать не могли, что это может быть связано с болезнью сердца. Во время медосмотра перед школой Диане сделали УЗИ и обнаружили порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Дочке прописали лекарства, рекомендовали регулярно наблюдаться у кардиолога. Мы тщательно следуем всем назначениям, но симптомы болезни нарастают. Диана стала быстро уставать, под глазами появились синие круги, она часто жалуется на сильную боль в ногах и головные боли. Последнее обследование в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ, Уфа) показало, что сердце дочки работает с перегрузками, надо как можно скорее оперировать. Операцию сделают за счет госбюджета щадящим, эндоваскулярным способом, без разреза грудной клетки. Но нужно оплатить специальный имплант — окклюдер, с помощью которого закроют дефект. А у нас нет такой возможности, растим троих детей, младший брат Дианы на инвалидности. Пожалуйста, помогите!
— Диане требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции девочка быстро восстановится и будет вести активный образ жизни наравне со сверстниками.
Как помочь Радмиле и Диане
1. Через банк
Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.
Окклюдер для операции Адели Миннуллиной оплачен
21 апреля здесь на сайте, на resbash.ru, в газете «Республика Башкортостан» и в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю восьмилетней Адели Миннуллиной («Девочка и Золотая Рыбка», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: у Адели уже увеличены левые отделы сердца, часто возникает боль в груди, приступы одышки, слабость. Спасет девочку эндоваскулярная операция, которую проведут за счет госбюджета в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Но надо оплатить окклюдер — с его помощью закроют проток. А у родителей Адели такой возможности нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Наталия, мама Адели, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
мимоход 2017-05-11 16:54:55
В Туймазах появилась «Аллея ветеранов»
Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
Жители Уфы могут завести личный кабинет в ЕРКЦ
Мухаметзянова МГ 2017-05-08 21:08:32
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