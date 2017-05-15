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Другого, более значимого события, повлиявшего на судьбу республики и ее населения, как открытие 16 мая 1932 года Ишимбайского месторождения, пожалуй, не найти. Грохот, с которым нефтяной фонтан 30-метровой высоты вырвался тогда из-под земли и разбросал деревянный скелет буровой вышки, услышали во всем мире. Это без всякого преувеличения. Образно говоря, башкирская «углеводородная бомба» была воспринята конкурентами нашей страны как серьезный экономический аргумент.
Можно сколько угодно укорять россиян за чрезмерно активное использование сырьевой иглы, но, как говорится, если бог дал, он и разумел. Все государства мечтают о таком подарке судьбы. В Америке к тому времени скважины Джона Рокфеллера уже перестали фонтанировать, он искал рынки для сбыта нефтепромысловой продукции своих заводов, для размещения кредитов своего банка «Стандарт-ойл». Для Джона не существовали государственные границы. Фонтан у деревни Ишимбаево, разумеется, грел его коммерческую душу. Известно, что он встречался с «красными директорами» из России, один из них Александр Серебровский — уфимец, особенно понравился олигарху, который подписал Серебровскому все договора с большими скидками. Правда, эта встреча состоялась до черного фонтана в Ишимбае.
«Вышка-бабушка» на улице Блохина давно стала мемориальным комплексом. А 16 мая организаторы расставили на площади кресла, надели на них белые чехлы, будто фраки, пригласили группу музыкантов из Национального симфонического оркестра: две скрипки, альт и виолончель, которые под открытым небом сыграли классику. И опять Всевышний, как и 85 лет назад, расстарался — на этот раз подарил солнечный день. Ветеранам преподнесли цветы и награды. Об одном седовласом старце нельзя не сказать отдельно. Герой Социалистического Труда, известный буровой мастер Дмитрий Иванович Михайлов в свои — кто бы поверил! — 97 лет встал в Уфе из кресла-каталки, с помощью коллег, конечно, и тоже приехал сюда.
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Другого, более значимого события, повлиявшего на судьбу республики и ее населения, как открытие 16 мая 1932 года Ишимбайского месторождения, пожалуй, не найти. Грохот, с которым нефтяной фонтан 30-метровой высоты вырвался тогда из-под земли и разбросал деревянный скелет буровой вышки, услышали во всем мире. Это без всякого преувеличения. Образно говоря, башкирская «углеводородная бомба» была воспринята конкурентами нашей страны как серьезный экономический аргумент.
Можно сколько угодно укорять россиян за чрезмерно активное использование сырьевой иглы, но, как говорится, если бог дал, он и разумел. Все государства мечтают о таком подарке судьбы. В Америке к тому времени скважины Джона Рокфеллера уже перестали фонтанировать, он искал рынки для сбыта нефтепромысловой продукции своих заводов, для размещения кредитов своего банка «Стандарт-ойл». Для Джона не существовали государственные границы. Фонтан у деревни Ишимбаево, разумеется, грел его коммерческую душу. Известно, что он встречался с «красными директорами» из России, один из них Александр Серебровский — уфимец, особенно понравился олигарху, который подписал Серебровскому все договора с большими скидками. Правда, эта встреча состоялась до черного фонтана в Ишимбае.
«Вышка-бабушка» на улице Блохина давно стала мемориальным комплексом. А 16 мая организаторы расставили на площади кресла, надели на них белые чехлы, будто фраки, пригласили группу музыкантов из Национального симфонического оркестра: две скрипки, альт и виолончель, которые под открытым небом сыграли классику. И опять Всевышний, как и 85 лет назад, расстарался — на этот раз подарил солнечный день. Ветеранам преподнесли цветы и награды. Об одном седовласом старце нельзя не сказать отдельно. Герой Социалистического Труда, известный буровой мастер Дмитрий Иванович Михайлов в свои — кто бы поверил! — 97 лет встал в Уфе из кресла-каталки, с помощью коллег, конечно, и тоже приехал сюда.
Опубликовано: 19.05.17 (10:28) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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AHOHC
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
Равиль 2017-05-11 19:35:03
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мимоход 2017-05-11 16:54:55
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Читатель 2017-05-10 22:36:02
В Янауле осуждена бывший бухгалтер районного ОВД
бывший силовик дзержинский 2017-05-10 14:42:58
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