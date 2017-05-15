Другого, более значимого события, повлиявшего на судьбу республики и ее населения, как открытие 16 мая 1932 года Ишимбайского месторождения, пожалуй, не найти. Грохот, с которым нефтяной фонтан 30-метровой высоты вырвался тогда из-под земли и разбросал деревянный скелет буровой вышки, услышали во всем мире. Это без всякого преувеличения. Образно говоря, башкирская «углеводородная бомба» была воспринята конкурентами нашей страны как серьезный экономический аргумент.

Можно сколько угодно укорять россиян за чрезмерно активное использование сырьевой иглы, но, как говорится, если бог дал, он и разумел. Все государства мечтают о таком подарке судьбы. В Америке к тому времени скважины Джона Рокфеллера уже перестали фонтанировать, он искал рынки для сбыта нефтепромысловой продукции своих заводов, для размещения кредитов своего банка «Стандарт-ойл». Для Джона не существовали государственные границы. Фонтан у деревни Ишимбаево, разумеется, грел его коммерческую душу. Известно, что он встречался с «красными директорами» из России, один из них Александр Серебровский — уфимец, особенно понравился олигарху, который подписал Серебровскому все договора с большими скидками. Правда, эта встреча состоялась до черного фонтана в Ишимбае.



Сегодня можно строить всякие предположения по поводу планетарной реакции на появление башкирской нефти, но то, что она разбудила мировую зависть, — это несомненно, так как даже по прошествии 85 лет к «Башнефти» огромный интерес внутри страны и за ее пределами. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт (надо сказать, очень обидный), что наша нефтяная компания в последнее десятилетие прямо-таки «пошла по рукам», как оброненный самородок и осталась как бы бесхозной. Торжественные события по случаю 85-летия башкирской нефти обязывают оглянуться назад под критическим углом.



Ситуация, похоже, изменилась. Во всяком случае, приехавшие на празднества у 702-й скважины со всей Башкирии нефтяники, ветераны и молодые, уже старались говорить без тени сомнения: огромному коллективу «Башнефти» под крылом нового собственника — государственной компании «Роснефть» с мировым авторитетом — будет работаться более эффективно.

«Вышка-бабушка» на улице Блохина давно стала мемориальным комплексом. А 16 мая организаторы расставили на площади кресла, надели на них белые чехлы, будто фраки, пригласили группу музыкантов из Национального симфонического оркестра: две скрипки, альт и виолончель, которые под открытым небом сыграли классику. И опять Всевышний, как и 85 лет назад, расстарался — на этот раз подарил солнечный день. Ветеранам преподнесли цветы и награды. Об одном седовласом старце нельзя не сказать отдельно. Герой Социалистического Труда, известный буровой мастер Дмитрий Иванович Михайлов в свои — кто бы поверил! — 97 лет встал в Уфе из кресла-каталки, с помощью коллег, конечно, и тоже приехал сюда.



— Дмитрий Иванович, как наш договор с газетой «Республика Башкортостан»? — спросил его традиционно. О нашем договоре напоминаю при любой встрече.



— Он в силе! — широко улыбаясь, помахал нам огромной ладонью. Суть договора: Дмитрий Иванович обещает дожить до ста, чтобы подарить газетчикам повод для юбилейной публикации. Этот неизменный оптимизм помогал Михайлову бурить недра с рекордной скоростью, заниматься огромной общественной деятельностью на благо родной республики и страны. Слова высокие, но буровому мастеру именно они греют душу, в них он находит глубокий смысл.



Затем среди молодых берез, посаженных здесь пять лет назад, была заложена «капсула времени», которую, по завещанию, предстоит вскрыть через сто лет. Трудно, но тем не менее очень интересно предположить: кто извлечет капсулу спустя век, будут ли в тот момент играть скрипка, альт и виолончель, и, вообще, будет ли к тому времени добываться нефть?



— Неужели через сто лет в республике будут добывать нефть? — обращаюсь после закладки капсулы к советнику генерального директора института БашНИПИнефть, старейшему исследователю недр, доктору геолого-минералогических наук Евгению Лозину.



— А как же! — обижается ученый. — У нас есть документальная основа утверждать это, есть все расчеты. Пока замена углеводородному сырью и топливу не найдена, ее стоимость самая низкая.



Как сообщил гендиректор «Башнефтьдобычи» Рустем Бакиров, сегодня «Башнефть» по добыче только на территории республики занимает четвертое место в «Роснефти», а по объему добычи в европейской части страны — самая крупная в корпорации.



С вхождением в «Роснефть» возрождаются лучшие традиции, существовавшие в «Башнефти». Как сказал председатель республиканской организации «Нефтегазстройпрофсоюз» России Валерий Сафиханов, во всех подразделениях «Башнефти» восстанавливаются профсоюзные организации, им возвращаются утраченные права. Теперь колдоговоры с администрацией будут подписывать не советы трудовых коллективов, а только профсоюзы. На предприятиях восстанавливаются музеи трудовой и боевой славы. Ветераны облегченно вздохнули — к ним опять вернулось почтительное и уважительное отношение. Возможно, Башкирия приблизится к Татарии по количеству памятников и скульптурных комплексов в честь нефтяников.



Праздник завершился, когда победитель конкурса «Лучший по профессии» за 2016 год оператор по добыче НГДУ «Ишимбайнефть» Амир Асылгареев запустил в работу нефтяную качалку под вышкой-бабушкой. Она заработала, правда, сугубо церемониально, без всякой добычи.



Хотя в двухстах метрах отсюда по улице Блохина действует не мемориальный муляж, а настоящая скважина № 9 с обычной качалкой, установленная здесь в 1933 году. Почти ровесница «бабушки».



— И сколько «стаканов» нефти в сутки она извлекает? — полушутливо спрашиваю главного геолога НГДУ «Ишимбайнефть» Анвара Турдыманова, намекая на то, что недра за 85 лет могли оскудеть: ведь «стакан» далеко не баррель. Турдыманов звонит кому надо и через полминуты сообщает:



— В сутки 0,3 тонны. А накопленная со дня пуска добыча за ней составляет 101 тысячу 800 тонн.



Считаю: скважина № 9 дала стране примерно 20 железнодорожных составов «черного золота». Теперь начинаю понимать нездоровый интерес Джона Рокфеллера к ишимбайскому фонтану.