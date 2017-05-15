В мае исполняется 155 лет со дня рождения Михаила Нестерова

Застывшая в жарком мареве Феодосия — это великий маринист Айвазовский, Петербург, к примеру, — это вообще целая плеяда выдающихся мастеров кисти. А если Уфа — то, пожалуй, из смутной глубины лет сразу всплывает одно имя: Михаил Нестеров.



Художник, стоящий особняком среди блестящих живописцев Золотого века, рисующий душу человеческую. Тот, о ком говорили: «Нестерову невольно прощаешь несовершенства рисунка и кисти, потому что любишь поэзию его творчества. Надо вглядеться пристально в картины, надо забыть о многом, отдаться наваждению — и тогда вдруг по-иному засветятся краски, и оживут тени, и улыбнется кто-то таинственный, «на другом берегу». От его полотен веет этой улыбкой…».



Выходец из старинного купеческого рода Михаил Нестеров не стал удачливым предпринимателем. Зато оказался достойным учеником Василия Перова, соединив в себе безупречное владение техникой живописи и бездонную духовную глубину.



Нам же остается лишь гордиться тем, что на первой передвижной выставке Михаила Васильевича называли не иначе как выходцем из далекой Уфы.



В последние годы жизни Нестеров работал над воспоминаниями, вышедшими под названием «Давние дни». Книга имела огромный успех. Мастер кисти оказался также мастером слова.

Через два года музею имени Нестерова стукнет 100 лет.



Художник и его семья: впереди революция, тюрьма и — всемирная слава.

Мастер кисти был также мастером слова.

Портрет жены художника написан с любовью и нежностью.

«Старый да малый» — художнику равно удавались как полотна философского содержания, так и бытовые зарисовки.