Голы «на флажке»



Гостевой матч против «Оренбурга», который состоялся вчера, для «Уфы» в турнирном плане ничего не значил. В отличие от соперника, бьющегося за выживание. Результат этой игры вам уже известен, а мы его еще не знали — газетный номер только верстался.



«Уфе» останется сыграть одну игру: 21 мая на стадион «Нефтяник» приедет «Урал» из Екатеринбурга. Вход на воскресный матч клубное руководство обещало сделать бесплатным. В битве за аншлаг это козырь, ведь посещаемость последних домашних встреч — одна треть общей вместимости «Нефтяника». Такая аудитория собралась и на предыдущую игру — против «Анжи».



С махачкалинцами игра сложилась непросто. Как, впрочем, и чуть ранее в домашнем противостоянии с тульским «Арсеналом». Тогда уфимскую торсиду осчастливил точным ударом Александр Сухов. Потом главным героем игры стал Дмитрий Стоцкий. До перерыва он забил сам. «Анжи» счет сравнял, и все шло к ничейному результату. Но комбинацию на последней минуте матча, которую начал тот же Стоцкий, победно завершил Кехинде Фатаи. Этот гол, забитый в ворота экс-уфимца Давида Юрченко, был признан самым красивым в 28-м туре. А Стоцкий, что логично, попал в символическую сборную. Жаль, что не в национальную, которую сейчас перед Кубком конфедераций сформировал Станислав Черчесов.



В любом случае в обойме российской сборной будет как минимум один вратарь, в этом сезоне защищавший цвета башкирской дружины. Эксклюзивность на «посту номер один» Игоря Акинфеева никто не пытается оспорить. А вот в заявку на Кубок конфедераций нынешний вратарь «Уфы» Александр Беленов и предыдущий — Андрей Лунев, сейчас играющий в «Зените», могут вполне войти тандемом.



Больше бей, Большаков



«Витязь-ГТУ» провел второй матч первенства России среди команд третьего дивизиона. После крупной победы над пермским «Амкаром-Юниором» (5:0) уфимцы играли против дублеров команды «Тюмень». С учетом травм нескольких лидеров им предстоял очень непростой домашний поединок. Так и вышло — территориальное преимущество «витязи» воплотили лишь в один мяч, забитый дебютантом команды Дмитрием Большаковым. А после получаса игры уфимцы пропустили редкую контратаку соперника, и Никита Котляр сравнял счет: 1:1.

Между тем

В четырех городах Башкирии стартовал чемпионат республики. Судя по первым результатам, борьба за медали будет очень упорной — на награды претендуют практически все участники первенства.



1-й тур «Уфа-д» (Уфа) — «Витязь-ГТУ-2» (Уфа) — 2:0.

«Старт-Альтаир» (Уфимский район) — «Нарыш-Тау» (Октябрьский) — 4:0.

«Зенит» (Салават) — «Девон-ДЮСШ-4» (Октябрьский) — 3:1.

«Стерлитамак» (Стерлитамак) — «Спартак» (Туймазы) — 2:2.

«Горняк» (Учалы) — «Ишимбай» (Ишимбай) — 0:1.