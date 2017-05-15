Фильм уфимского режиссера Вадима Валиуллина «Мертвым повезло» вошел в конкурсную программу нынешнего «Кинотавра». По словам Вадима, слэшеров (поджанр фильмов ужасов) в России в чистом виде нет, тем более комедийных.

— «Мертвым повезло», — рассказывает он, — это история обычных российских ребят, которые попадают в сложные обстоятельства, и создатели развернули ее так, как это могло произойти именно в России, с нашими реалиями и нашим менталитетом.



Сюжет написан самим Вадимом. Это комедия, близкая по духу к Тарантино, уточняет он. Черный юмор ленты в том, что два обычных парня должны — не по своей воле — внушить дикий ужас, изображая серийных убийц. Между тем реально существующий маньяк считает, что ребята просто дискредитируют такого мастера своего дела, как он, и решает дать им мастер-класс.



Фильм делался не ради того, чтобы с экрана лились реки крови, считает Вадим, а ради классной истории. Проще говоря, это своего рода квест — сходить с наемным убийцей на дело и посмотреть, как он живет. Причем квест, конечно, с хорошим концом — это же комедия.



Столь резкий поворот от социальной драмы «Кредит» к слэшеру, конечно, вызывает вопросы. Слэшеры сейчас очень популярны у молодежи, уточняет Вадим. Его мама — учительница, и кому, как не ему, знать интересы подрастающего поколения: ребята обсуждают зомби, ужасы и все, что с этим связано, считая, кстати, что это весело и забавно, можно просто забыть обо всем и развеяться. Люди, которые любят насилие в кино, в жизни очень миролюбивые и ненавидят жестокость. Так что лента никого не заставит взяться за нож и пойти крушить народ, рассказывает он.



На положительный, правильный во всех смыслах фильм придут, пожалуй, только друзья, отмечают члены съемочной группы. Лучше снять то, что нравится молодежи, но при этом заложить в сюжет гуманистические идеи. Они будут на втором плане, но зато этот фильм посмотрит огромное количество зрителей и поймет правильно поданный положительный посыл.



К слову, в планах Вадима — экранизация романа Джека Лондона «Мартин Иден».

Вадим не новичок на престижном кинофоруме: в прошлом году его лента «Кредит» победила в номинации «Лучший короткометражный фильм».



— Я был удивлен выбором жюри, понимая, с какими работами мы конкурируем. Были фильмы, снятые за десятки миллионов рублей, — с медийными актерами, дорогой аппаратурой, — отмечает Вадим. — На «Кинотавре» я понял, что надо быть жестче, в том числе и в творчестве. Что в мире искусства все возможно, но надо прилагать максимум усилий для реализации своих планов.



Насколько усвоил молодой режиссер из Уфы уроки «Кинотавра», покажет будущее.



КСТАТИ

На основную конкурсную программу полного метра было прислано 77 фильмов, отобраны 14 лент.