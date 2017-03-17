Кажется, что новое слово в истории игр — квест — возникло совсем недавно. Между тем у него уже появилась огромная армия сторонников, в основном смакующих возможность ощутить себя героями приключенческого фильма, но в реальности, а не уставившись в экран гаджета. Появилась и возмущенная толпа противников, на чью мельницу радостно льет воду та же пресса, с удовольствием выкладывая подробности несчастных случаев, произошедших с каким-либо любителем драйва.



И на первый взгляд правда на их стороне: в Кемерове молодой человек, выполняя задание, упал с крыши заброшенной фабрики. В Липецке двое задохнулись в коллекторе. В Брянске юношу ударило током в трансформаторной будке, когда он искал очередную метку. Хотя последний случай вызывает некоторую озадаченность, несмотря на трагизм произошедшего: это как же надо было забыться, чтобы полезть в трансформаторную будку? Это относится и к организаторам игры тоже.



Не будучи ни сторонником, ни противником ставшего повальным увлечения, могу только сказать: несчастный случай может произойти, когда вы просто переходите дорогу. Между тем некоторые психологи считают: вся разница в том, что хорошо забытое старое назвали хорошо придуманным новым — та же «Зарница» была не чем иным, как квестом.



Впрочем, предоставим слово профессионалу — психотерапевту медико-реабилитационного отделения № 1 Республиканского клинического психотерапевтического центра Марату ЯХИНУ.

Человек — существо стадное



— Еще недавно родители сокрушались по поводу того, что чада по уши сидят в гаджетах и не желают знаться с реальностью. Ныне появилось новое увлечение — квесты, игры в реальности. Родители опять недовольны. Как считаете вы: имеют ли квесты какие-то преимущества по сравнению с играми в гаджетах?



— Разница налицо: человек не сидит сиднем, а двигается, и двигается, как правило, в команде. Квесты редко бывают одиночными. Человек — существо стадное, социализированное. Действия в команде помогают ему приспосабливаться к жизни, налаживать отношения на работе, например. В любом случае это полезнее, чем уйти с головой в виртуал, далекий от действительности.



— Можно сказать, что это увлечение более интеллектуально, что ли. Нередко организаторы создают игры по историческим событиям, классическим книжным произведениям — например, в центре современного искусства «Облака» проходил как-то квест по «Мастеру и Маргарите».



— В этом смысле, думаю, большой разницы нет. В гаджетах ведь тоже не только «стрелялки». Есть игры «Сокровища Монтесумы», «Что? Где? Когда?», «Темные истории: «Черная кошка» Аллана По», которые предполагают наличие определенных познаний.



Доработаться до кароси



— У противников любых игр — компьютерных ли, квестов, ролевых, реконструкций — имеется железобетонный аргумент: это уход от реальности. Надо жить настоящей жизнью, заниматься чем-то полезным, а не витать в облаках.



— Мы живем в очень напряженном ритме — в учебе, работе, семье. Иногда, думаю, полезно уходить от реальности, отвлечься, переключить внимание с рутины на те же игры. Легкодоступный способ — это гаджеты, более сложный, но и более насыщенный, интересный и полезный — квесты.



— Еще в советское время, помнится, рекомендовали чередовать физическую и психическую нагрузку. Наверное, и сейчас возразят: вот поучился юноша, пусть металлолом пособирает. Хоть пользу принесет.



— Вот из-за этой установки — «надо делать что-нибудь полезное» — взращивается психологическая особенность — многозадачность. Люди приходят к психотерапевту с жалобой, что не могут переключиться с работы на отдых или выполнение другой задачи, присесть и просто расслабиться. Они перенапряжены, думают о других делах, вместо того чтобы сосредоточиться на выполняемой работе. То есть параллельно ставят себе несколько задач сразу. В мозгу свербит одна мысль: надо делать. Это чудовищное психическое и эмоциональное перенапряжение, особенно свойственное жителям мегаполиса. Не нужно стараться быть мегаэффективным.



— То есть мы не умеем расслабляться?



— Это проблема всех больших городов — больше, кстати, западных. Помните такое устойчивое выражение — «американская мечта»? Вот на нее они и работают, не жалея сил, физических и эмоциональных. В японском языке даже есть специальный термин — кароси — внезапная смерть на рабочем месте, вызванная усталостью и переутомлением. Сейчас и вовсе такое время: мы направлены на успех, на достижение каких-то вершин. Любая информация легкодоступна, и мы можем сравнить свою жизнь с жизнью где-нибудь в другой стране. Лет пятьсот назад мы и не знали, как там, у соседей, и довольствовались тем, что имели. И жили спокойнее.



— Что вы можете отметить как плюс квеста, что — как минус?



— Из положительного — это интеллектуальная нагрузка, развивающая мышление, опять-таки умение работать в команде, распределять роли, обязанности, физическая нагрузка, небольшая, но все же. Негативный момент, в общем-то, присущ не только играм. Говорят, если в мире что-то существует, то существует и зависимость от этого «что-то». Наверняка есть некое количество людей, думаю, небольшое, которые подсаживаются на квесты. Считаю, что эта цифра незначительна, чтобы бить тревогу.



— По-вашему, что это за люди?



— Разбираться надо индивидуально, но, как правило, это те, у кого нет других ценностей, — семейных, дружеских, рабочих. Им мало что доставляет удовольствие. Им неинтересно выстраивать отношения с другими людьми. Квест для них — именно то состояние, когда выплескивается адреналин и ощущается драйв. Но опять-таки это не такая катастрофическая ситуация, как с алкоголизмом, например.



— Можно ли рассматривать командную игру как способ определить в коллективе или семье какие-то слабые места? Я читала, как на одну игру пришли папа с дочкой, отношения между которыми были довольно натянутыми. Папа повел себя уверенно, по-лидерски, и дочка его, знаете, зауважала.



— Если стоит такая задача: узнать свои слабые места, выстроить правильные отношения, наверное, можно для этого устроить такой коллективный квест, но, думаю, для диагностики все же лучше пригласить профессионального психолога.



Поиграем в... охрану труда



— СМИ пугают историями о том, как заигравшиеся граждане, которым, видимо, драйва не хватило, по окончании игры иногда решают довести дело до конца и расправиться с противником раз и навсегда. Буквально.



— Психически здоровый человек никогда не пойдет на это. Это, видимо, истории о людях с уязвимой психикой. Думаю, организаторы должны это учитывать и более тщательно отбирать игроков.



— Но ведь бывает и так: думаешь, что знаешь человека сто лет, а он в экстремальной ситуации открывается совсем с другой строны. Иногда неприглядной.



— К сожалению, все не предугадаешь. Возникают же разные ситуации — и не только в квестах, но и в онлайн играх, в кино. Известен случай, когда игрок вычислил своего противника и убил — несколько лет назад. Так ведь и после просмотра определенного рода кинофильмов такое вполне возможно. Подчеркну — это случается с людьми с уязвимой психикой.



— А кого бы вы не рекомендовали брать в команду?



— Людей вспыльчивых, агрессивных, ранимых, обидчивых.



— В прошлом году в Томске прошел квест... по охране труда. С большим успехом. Насколько, по-вашему, он эффективен?



— Хороший способ совместить приятное с полезным. Можно поиграть — и поучиться.

Совет от Марата Яхина



Чтобы получить удовольствие от игры, не опасаясь негативных последствий, первым делом посмотрите отзывы других игроков, узнайте рейтинг игры и изучите систему ее организации:



проверьте, например, лицензию, познакомьтесь с обслуживающим персоналом, соберите информацию о потенциально опасных моментах игры и о том, насколько вы будете подстрахованы во время прохождения этих этапов.

Справка



Как игра квест появился задолго до интернета и изначально предполагал выполнение заданий, записанных на бумажках. В 1990-х годах стали играть в квесты-головоломки, а в 2006 году возник один из первых реальных квестов. Он составлялся по мотивам знаменитых произведений Агаты Кристи. Многие знакомы со словом «квест» по компьютерным играм, но для квестов в реальности опыт в играх вообще не нужен. В первую очередь это приключение.

Существует четыре вида игр в реальности Эскейп Рум: команду запирают в одной или нескольких комнатах с заданием найти способ выбраться до истечения часа. Игроки находят улики и решают загадки. Квест в реальности: выбираться из комнаты вовсе необязательно. Дверь наружу может быть открыта. Игрокам предлагается прожить определенную сюжетную линию: спасти одного персонажа или все человечество, изготовить эликсир молодости или философский камень. Перформанс: в игровом помещении кроме игроков присутствуют актеры, которые могут оказывать влияние на процесс. Экшн-игра: вам придется серьезно попотеть. Этот жанр предполагает работу не только головой, но и остальными частями тела. Пройти полосу препятствий с голливудскими декорациями. Прыгать на батуте, ползти по вентиляционным шахтам, убегать от мафии. Все это перемежается необходимостью быстро решать командные и логические задачи.

Мнения



«За»



Ирина, 25 лет:

— Мне нравится чувство сплоченности и командности в игре — это ценно и для старых друзей, и для вовлечения новых знакомых в компанию. Между прочим, это отличный способ представить друзьям своего молодого человека. Всегда интересно находиться в предвкушении — что же нас встретит на этот раз. Я хожу на квесты где-то раз в месяц — всем нужно немного волшебства. И потом это вызов. Получится ли в этот раз? А сможем ли без подсказок?



«Против»



Игорь, 40 лет:

— Водил на квест сынишку. Подвал, четыре комнаты, где все и происходит. И одна на всех девушка, которая наблюдает за игроками по монитору. Поинтересовался, есть ли что-то вроде аварийной кнопки на случай ЧП? Вдруг кому-то станет плохо в закрытом помещении или прорвет канализацию, к примеру? Девушка успокоила: «Я же смотрю». Я, правда, не успокоился. Бывают же случаи, когда надо реагировать очень быстро. Наверное, это вопрос к организаторам. Но я пока поостерегся, находим с сыном другие развлечения.