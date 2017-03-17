Спектакль «Журавлиная песнь» Льва Степанова и Загира Исмагилова сегодня будет в последний раз показан в Башкирском театре оперы и балета. Однако балетоманам не стоит скорбеть по этому поводу: речь идет лишь о постановке с декорациями костюмами, разработанными к премьере 1997 года.

Собственно «Журавлиная песня», которую называют башкирским «Лебединым озером», никогда и не исчезала из репертуара уфимского театра — у нее долгая и счастливая сценическая жизнь. Быть может, потому, что у «колыбели» первого национального балета стояли необычайно одаренные творческие «феи». К произведению, написанному композитором Львом Степановым и совсем молодым Загиром Исмагиловым, приложили руку Файзи Гаскаров как либреттист, Нина Анисимова, балетмейстер Ленинградского театра имени С. М. Кирова (ныне — Мариинский), известная не только бе­зупречным классическим образованием, но и обжигающим темпераментом и тонким чувством стиля — «Песню» называют одной из лучших ее постановок. А в главных ролях в спектакле, приуроченном к 25-летию БАССР, блистали Зайтуна Насретдинова, Халяф Сафиуллин, сам Файзи Гаскаров и Хашим Мустаев. Балет «смаковали» по кусочкам: в течение нескольких месяцев 1944 года театр представлял фрагменты постановки.



Словом, случился классический спектакль, щедро окрашенный колоритом башкирского танцевального фольклора, пантомимы, обрядов, народных игр.



Справка



Балет был создан по мотивам одноименной башкирской легенды «Сынрау торна». Это сказка о юной паре, которая успешно преодолевает все преграды в лице вредного Арсланбая благодаря друзьям, любви и, конечно, журавлям. Они в балете не только танцуют, но и всегда спешат на помощь. Сюжет сказки записан в 1910 году кураистом К. Дияровым в Баймакском районе.





Прямая речь

Рифхат Арсланов,

главный художник театра, профессор, работающий над новой версией балета (сценографией второй постановки занимался его отец — народный художник БАССР Мухамет Арсланов):

— Художественное оформление будет решено традиционно живописно. Главное в балете все-таки искусство танца, а значит, именно на актеров должно быть обращено внимание зрителей. Мы, правда, развернемся пошире — на всю сцену и введем несколько элементов, недоступных технически в 50-е годы, в частности, применим 3D-технологию — в разумном количестве.

Гульсина МАВЛЮКАСОВА,

исполнительница роли Зайтунгуль народная артистка РБ:

— То, что я башкирка, помогает мне успешно совмещать классические па с национальным башкирским танцем. Это где-то на грани генетической памяти. Гораздо труднее сдерживать эмоции — либретто балета очень драматично, но не стоит делать из него бразильский сериал.



Мне очень помогла в работе Леонора Куватова, которая была одной из блестящих исполнительниц роли Зайтунгуль. Конечно, времена меняются, меняются люди, их восприятие мира, культурные ценности, но мы все же стараемся не отступать от классической трактовки образа.

Кстати