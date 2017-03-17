Больше всего он дорожил своей совестью и честью

Популярный артист и кинорежиссер Евгений Матвеев умудрился родиться 8 марта. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. А ровно 20 лет тому назад он презентовал в уфимском кинотеатре «Родина» свою новую работу «Любить по-русски»-2.



Можно по-разному относиться к творчеству Евгения Матвеева. Но его кинокартина «Любовь земная» собрала в свое время аудиторию в 70 млн человек. Миллионы телезрителей могли видеть, как легко выдавить из Матвеева слезу, если спросить его о чем-то волнующем, сокровенном. А ведь Евгений Семенович служил в военном училище, где под его началом «воспитывался» будущий композитор Александр Зацепин. Матвеев был кинорежиссером, который снимал демократичные, понятные «широким трудящимся массам», общедоступные киноленты. При социализме они имели кассовый успех.



...В разных грехах можно уличать режиссера, актера. Человека. Но когда речь идет о Евгении Матвееве, следует помнить: его сила и слабость — в искренности. В чем и смогли убедиться уфимцы, пришедшие на презентацию и получившие ответы на все накипевшие вопросы.

Но сначала взволнованно выслушавшие его доверительный и предельно искренний монолог.





Всё будет хорошо



— Друзья! Не подумайте, что я к вам обращаюсь фамильярно. Просто у меня нет ближе людей, чем вы, зрители. Как известно, кино бывает авторское, альтернативное, поэтическое. Меня спрашивают: «А какое у вас?». Отвечаю: мое кино прямолинейное: от сердца к сердцу. Люблю добавить в него чуть сказки, чуть мечты. Я веду со зрителем разговор простой, естественный, доверительный.



Трудно сейчас живется, неуютно. Люди растеряны: «Почему так происходит? Куда мы идем?». Некоторые кинематографисты говорят: надо подождать, чтобы осмыслить это время, большое видится на расстоянии. Я придерживаюсь другой точки зрения и считаю, что должен говорить с вами сегодня, сейчас. Я не могу указать перстом, как надо жить. У меня нет готового рецепта и лекарства. Для меня главное — петь красоту, достоинство человека, и я всегда буду на том стоять, сколько бы мне не было лет.



Я прожил такую жизнь, не дай бог. Все было: взлет, слава, падал я, катком по мне проходили. Но выбить из меня силу духа никто не мог. И если картина, которую вы посмотрите, заразит вас добром, лучшего мне ничего и не надо.



Рано или поздно все у нас будет хорошо. Когда мы стали кланяться Западу: «Помогите нам, дайте копейку на картину», началось угодничество тому искусству, которое по своей природе не наше. На экраны хлынули развлекаловка, пошлость, разврат.



Съемки средней американской кинокартины обходятся как минимум в 25 млн долларов. У нас таких денег нет. Мы свою картину отсняли за 800 тысяч долларов. Чем мы можем взять? Искренностью и душевностью. На мой взгляд, со зрителем надо говорить просто и внятно, на понятном языке.



Мы в свое время настроили кинотеатров, похожих на вокзалы. На Западе такой гигантомании нет. Там маленькие, уютные и приятные кинотеатрики.



А зритель не хочет в кино идти. Лучше на диване лежать и нажимать на кнопки, по телевизору много всяких картин показывают — и наших, и зарубежных. Но мы точно знаем: наши люди поворачиваются к отечественным картинам — новым и старым. Да, старые киноленты наивны. К ним приложила руку цензура. Но они чисты и благородны. Народу это нравится, он отвергает пошлость.



Мы будем создавать свои фильмы, и, верю, зритель на них пойдет.



«...Андрюши Миронова нет, а я ещё трепыхаюсь»



— Евгений Семенович, в каком возрасте вы почувствовали, что вы зрелый, самостоятельный человек?



— Лет в 19 — 20. Когда я закончил военное училище и понял, что за мной 40 человек, которых я поведу в бой, вот тогда я себя и осознал. Эти сорок солдат были так же плохо обучены, как и я, лейтенант. Среди них были и девятнадцатилетние, и сорокалетние, семейные люди. Я за них за всех отвечал. Тут не только взрослеют, но и седеют.



— Вы смотрите свои старые фильмы?



— Смотрю. Так, как слушаю музыку. Одно и то же музыкальное произведение могу слушать по многу раз. Иногда оно вызывает восторг, а иногда давит. Смотрю старую картину — не обязательно свою — этот актер ушел из жизни, и этот...



А я еще хожу по земле. Андрюши Миронова нет, а я еще трепыхаюсь. Какая-то несправедливость.



Свой первый режиссерский фильм «Цыган» я не люблю смотреть, хотя он и имел фантастический успех — собрал 67 миллионов зрителей. Там много эклектики. Что-то от Феллини и Пазолини, что-то от Бондарчука и Чухрая.



Когда смотрю другие свои фильмы, кое-что хочется переснять. Но, увы… Можешь рвать на себе волосы, все твои ошибки зафиксированы на киноленте. Некоторые обвиняли меня в лакировке действительности. Ни черта подобного. Я пацаном видел и огромный энтузиазм, и, если хотите, патриотический подъем. Несмотря на репрессии.



«Я не играл ни отрицательных, ни положительных героев...»



— Будучи режиссером, вы продолжали сниматься в фильмах других режиссеров. Вы послушный или строптивый актер?



— Я очень послушный. Если я не согласен с режиссером, то пробиваюсь к нему в комнату и спорю, доказываю свою точку зрения. Не убедил — подчиняюсь, но предупреждаю: «Смотри, не пожалей».



Был у меня случай. Алексей Салтыков, выдающийся, я считаю, режиссер, снимал «Сибирячку». Однажды он подходит ко мне: «Ну что это за фуражка?!». И ломает козырек. Я играл большого начальника, возглавлявшего строительство грандиозной ГЭС. «Что ты из меня зэка делаешь?» — говорю я Салтыкову. Но он стоял на своем. Ему казалось, что он внес дополнительную краску в образ гидростроителя. Потом был просмотр. Меня вызвали на партком «Мосфильма». Алексея не вызывали, он был беспартийный. Сидят убеленные сединами маститые актеры, режиссеры, операторы. Они мне и говорят: «Вы играете начальника такой стройки! Что это у вас за фуражка? Выходит жлоб какой-то или зэк, но никак не герой. Вы же, Матвеев, коммунист. Вам ли это объяснять...»



— Был такой анекдот. Идет война. Враг наступает. Боец Петров что есть мочи строчит из пулемета. Вдруг пулемет замолчал. «В чем дело, Петров?» — спрашивает командир. «Патроны кончились!» — отвечает боец. «Но ведь ты коммунист!» — говорит командир. И пулемет Петрова застрочил.



— У меня есть анекдот похлеще. Принимают молодого человека в партию. Рассказал биографию. Его спрашивают: — Ты куришь? — Курю. — Надо бросать. Коммунист — это здоровье, сила. — Брошу. — А пьешь? — Ну, выпиваю. — Бросай. Коммунист и алкоголь несовместимы. — Хорошо, брошу. — Женат? — Нет. — А женщин любишь? — Люблю. — Не женат и любишь. Это, братец, разврат. Надо с этим кончать. — Ладно. — Жизнь за родину отдашь? — Отдам. Зачем она мне такая нужна!



— Вы вступили в Коммунистическую партию еще в сороковые годы. Вам приходилось сомневаться когда-нибудь в завоеваниях Октября, в верности социалистического пути?



— Я не экономист и не социолог. Но когда я был в ГДР, я видел, что восточные немцы живут лучше нас. Побывал в ФРГ и понял, как плохо живут восточные немцы в сравнении с западными. Вот тут первый раз в жизни закралось сомнение.



…То, что сейчас делается в России, — это поиск.



— Трудно живется людям в этом поиске...



— Кто-то недавно хорошо сказал: «Пугают не трудности, а рост трудностей».



— Вы играли красного Макара Нагульного и белого Павловского, князя Нехлюдова и цыгана Будулая…



— Я не играл ни отрицательных, ни положительных героев. Я всегда играл человека с его мыслями, страстями, поступками. Это относится и к яростному, непримиримому врагу советской власти полковнику Павловскому.



— Ваша любимая актриса?



— Этого я не могу сказать. Не хочу никого выделять и давать пищу домыслам. Каждая актриса самобытна и неповторима. Я два раза снимался с Валерией Заклунной, три раза — с Ольгой Остроумовой. Ну, конечно, были по этому поводу разные разговоры: уж очень достоверно мы любили друг друга в кинокартине.



В разные годы меня женили на Кириенко, Хитяевой, Артмане. Бедная моя жена...



— У известного кинорежиссера и актера Матвеева есть свое кредо?



— Я очень дорожу своей совестью и честью.

Досье



Евгений Матвеев — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог. Участник Великой Отечественной войны. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых — за создание образа современника, Государственной премии СССР — за создание художественных фильмов «Любовь земная» и «Судьба».



В послужном списке — 73 работы в 55 проектах.