Одиннадцатиклассница Алина Нафикова из Новомурапталовской школы о картошке знает все. Ну или почти все. Уже три года она с подругами занимается настоящей научной работой — на пришкольном участке под руководством учителя биологии они выращивают картофель с использованием природосберегающих технологий. А еще занимаются селекцией — изучают, какой сорт лучше подходит не только для природных условий района, но и конкретно для огородов мурапталовцев. За эту работу Алина получила республиканские дипломы и сертификат.

Популярная еда — хлопотная культура



Парадокс, но в районе ни одно мало-мальски крупное хозяйство выращиванием второго хлеба не занимается. Вроде бы потребность в нем большая. Любой селянин в своем огороде может отказаться от помидоров, но картофель посадит обязательно. Вот уже и школьники научной работой занялись, селекцией, а отношение к промышленному производству картофеля осталось прежнее. Почему? «Слишком хлопотное занятие, да еще и требующее строительства хранилищ, — объясняет нам не захотевший назваться аграрий. — Зерно можно и под навес насыпать, а картошку нужно хранить при определенной температуре и влажности. А это значит строительство дорогущих помещений, постоянная сортировка… Нет уж, избавьте».



Ну а пока большие дяденьки отказываются выращивать картошку на полях, школьники занимаются ею на своем маленьком участке. Учитель Зилия Ахметгареева ведет с учениками научную работу уже седьмой год.



— Получилось так, что мы приехали сюда из Оренбурга, — рассказывает она. — Мы с мужем местные, но жили на стороне. Вернулись, стали строиться, а участок нам выделили на захламленной территории. Пришлось немного рекультивацией заняться, да еще на экологию при выращивании овощей внимание обратить. Рассказывала обо всем этом ученикам, а потом незаметно перешли и к селекционной работе. У нас ведь некоторые односельчане даже перестали картошку выращивать. Лучше в магазине купим, чем мучиться, говорят. Куда это годится — в деревне и картошкой не заниматься. Вот тогда стали детально изучать существующие технологии, обращая внимание и на засухоустойчивость, и на повышение урожайности. Так с ребятами и вышли на республиканский уровень, участвовали в форумах, выставках — заняли второе место в Башкортостане с научной работой.



Ботва из-под соломы



Главная фишка мурапталовской технологии — выращивать картофель не в земле, а на земле. Покрывая саженцы толстым слоем соломы. Алина увлеченно рассказывает нам о ее преимуществах. «Мы и по голландской технологии растили картофель, — говорит она, — но лучшие результаты, когда он развивается под слоем соломы. Так лучше сохраняется влага».



Мурапталовской эту технологию назвали мы, приезжие журналисты. Сами мурапталовцы говорят, что о ней известно уже давно. В соседней Оренбургской области многие на своих шести сотках выращивают картошку именно так. «А когда мы стали этим заниматься здесь, то и другие подхватили, — рассказывает Зилия Ахметгареева. — Не только в селе, но и по всему району. Знаю, что и в райцентре это практикуют».



— Картофель в землю не закапывается, а раскладывается по поверхности делянки, которую можно не перекапывать, — делится секретом Алина. — И укрывается достаточно толстым слоем соломы, порядка 30 — 40 сантиметров. И все! Далее ни полива, ни окучивания, по осени собираем хороший урожай. Главное, вовремя собрать, пока миграция мышей не началась. Они могут погрызть выращенный урожай, и это главная проблема. Но ее решением мы тоже занимаемся.



Хороший урожай — это почти два центнера клубней с полусотки. В хозяйствах получают с гектара по 30 — 50 тонн картофеля. Если перевести мурапталовские центнеры по «колхозным» расчетам, то получается, они собирают 80 — 90 тонн с гектара. Это если бы этот гектар у них был.



В распоряжении у мурапталовских школьников всего сотка огорода под плантацию картофеля. В прошлый сезон они растили два сорта картофеля — по полсотки на каждый. Потом перебирали семена, чтобы уже в этом году получить урожай хотя бы не меньше. И это при том, что у людей в огородах картофель в основном уродился слабым. «Селекция — важная часть земледелия, — объясняет нам Зилия Ахметгареева. — Грубо говоря, сажая картофельные очистки, наивно надеяться на лучший результат. Мы за эти годы испробовали девять сортов. Начинали с импортных, но перешли на импортозамещение (смеется). Теперь отдаем предпочтение отечественным сортам».



На другой части огорода ребята растят еще морковь, свеклу... Все идет в школьную столовую. Есть еще участок, на котором занялись выращиванием пирамидальных тополей. Три года занимаются деревьями, и нынче саженцы готовы, чтобы их пересадить. «Наметили дорогу к кладбищу, — говорит учитель биологии. — Здесь должна получиться красивая аллея».



Район помогает мурапталовским юннатам. Купил им мотоблок для работ на пришкольном огороде, а руководителю — ноутбук, чтобы результаты работ хранить в электронном виде.



И все же Зилия Ахметгареева понимает, что аграрной наукой займутся не все ее ученики. Вот и Алина Нафикова, увлеченно рассказывающая о преимуществах технологичного подхода к своему огороду, идти в аграрную науку не собирается. «Уже давно решила поступать на юридический», — говорит она. Мы приводим ей статистику о количестве юристов и экономистов на душу российского населения, но это ее не смущает. «Я буду хорошим специалистом, востребованным», — отвечает Алина, глядя прямо в глаза. И веришь ей. Потому что человек, про которого говорят — «круглый отличник», успешно занимающийся делом, будет успешным и во многом другом. Главное здесь «технологичный подход», а его мурапталовским школьникам сеют в душу и в теории, и на практике.



— Если полученные у нас знания помогут им в дальнейшей жизни, то это уже успех, — считает учитель. — Неважно, где они найдут себя в жизни. Огородничеством занимаются многие независимо от того, где живут. Получить качественный, экологичный продукт своими руками — не только приятно, это, как раньше говорили, решение продовольственной программы.



На школьных олимпиадах могут родиться будущие учёные



Глава районной администрации Ахат Кутлуахметов о юных мурапталовских картофелеводах в шутку говорит: «В тех краях картошка плохо родится, поэтому они решили родителям доказать, что можно и в таких засушливых условиях хороший урожай получать. Думаю, они молодцы. А еще у нас дети арбузы научились выращивать — большие и сладкие. Молодежь хорошая, с ней и надежды наши связаны».



В прошлом году в Куюргазинском районе провели этапы Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам. В общей сложности в них приняли участие почти 2,5 тысячи учеников. По их итогам определили 83 победителей и 111 призеров муниципального этапа. А 13 куюргазинских школьников участвовали в региональных этапах Всероссийской олимпиады.



— Исследовательская деятельность — одна из важнейших частей развития детской одаренности, — объясняет нам представитель райотдела образования Елена Кирюшина. — Поэтому в школах района мы организовали работу научных обществ, проводим научно-практические конференции. В прошлом учебном году в районном «Дне науки» приняли участие 115 учеников из семнадцати школ и Дома пионеров. По тринадцати секциям работали. Работы семи участников направили в Малую академию наук школьников Башкортостана. Победителями исследовательских работ в номинации «Биология» стали ученицы села Кривля-Илюшкино Валерия и Елизавета Ворошиловы. Дипломами призеров в номинации «Физика» награждены Валерия и Юлия Левашовы из школы

№ 2 райцентра, а Настя Тарасова из села Бахмут — призер в номинации «География».



А еще молодые куюргазинские «ученые» участвуют в разных конкурсах и олимпиадах по математике, физике, информационным технологиям, в гуманитарных науках. И нередко становятся победителями и призерами.



— В школьных олимпиадах и рождаются будущие ученые, — считают в местном отделе образования.



Наверное, в этом есть солидная доля правды. По крайней мере, участие в таких конкурсах закаляет, учит идти в намеченном деле до конца, иметь свою точку зрения. И пусть не все из юных исследователей станут корифеями в том, чем занимались под присмотром учителей, но полученный опыт они применят и в других сферах.

Куюргазинский район



Расположен на юге Башкортостана, граничит с Оренбургской областью. Население — 23,6 тысячи человек. Климат умеренно континентальный, теплый, засушливый.



Островки дубовых, липовых, березовых и других лиственных лесов занимают

семь процентов территории района. Полезные ископаемые представлены газонефтяными и буроугольными месторождениями. Большую ценность представляют спутники угля — горелые породы и кварцевые пески. Есть месторождения гипса, песка, глин, суглинков, песчано-гравийной смеси, агрономических руд. Район промышленно-сельскохозяйственный — под сельхозугодьями занято 80,5 процента территории. Развито зерновое хозяйство, фабричное свеклосеяние, возделывание подсолнечника, разведение молочно-мясного скота, овцеводство.



По территории района проходят железная дорога Уфа — Оренбург и Новомурапталово — Тюльган, автодороги Уфа — Оренбург, Ира — Магнитогорск.