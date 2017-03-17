Механизм субсидирования сельхозпроизводителей требует совершенствования, заявил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. Отныне деньги не будут выделять по принципу «каждой сестре по серьге», отметил он. Субсидии направят только эффективным хозяйствам. Тем, которые в прошлом году получили деньги, грамотно их использовали и своевременно отчитались, констатировал глава аграрного ведомства.

Не менее важно для потенциальных получателей господдержки отсутствие долгов по налогам и иным платежам. Таким образом, к первому февраля на субсидии могла рассчитывать только пятая часть всех хозяйств региона. Ближе к посевной кампании соотношение, конечно, изменится, отметили в аграрном ведомстве, но не кардинально. В минсельхозе считают, что на господдержку сева сможет рассчитывать половина всех хозяйств Башкортостана. Впрочем этого и стоило ожидать: еще в феврале было объявлено, что субсидии на весенние полевые работы нынче составят 900 млн рублей — в полтора раза меньше прошлогодней суммы.



А если часть хозяйств вовсе не сможет отсеяться без бюджетных денег?



— Ничего страшного, — считает министр. — Рядом всегда найдутся сильные сельхозпредприятия, готовые расшириться за счет таких нерадивых хозяев. Уж они-то не станут просто «царапать» землю, а воспользуются ею эффективно. Потому и субсидий получат больше, чем обычно.



Всего на господдержку аграриев республики в этом году предусмотрено 4,5 млрд рублей. И это также меньше уровня прошлого года на 1,8 миллиарда. Из них на посевную кампанию в основном пойдут субсидии по несвязанной (погектарной) поддержке в сумме 500 млн рублей и на молоко — 300 млн рублей. Причем погектарные субсидии будут предоставляться только на зерновые, зернобобовые, кормовые культуры, на овощи открытого грунта и на посевы оригинальных семян — картофель и подсолнечник.



Субсидирование минеральных удобрений составит 320 млн рублей. Но здесь тоже есть условия — если хозяйство не достигнет показателя эффективности, оговоренной в соглашении с правительством региона, средства нужно будет вернуть в бюджет в полном объеме.



Чтобы благополучно отсеяться, многим аграриям придется занимать деньги у банков. Здесь, в отличие от господдержки, все стало проще. Наконец-то в стране появилась удобная схема льготного кредитования сельхозпроизводителей. Субсидию заложили в сам кредит. Поэтому ставка не превысит пять процентов. «Надеемся, что будет и четыре, и три, и два процента», — заявил Ильшат Фазрахманов. На льготное кредитование предусмотрен лимит в сумме 341,4 млн рублей, пояснил он.



К севу наши аграрии планируют приступить в конце апреля, раньше вряд ли позволит погода. Семенами республика обеспечена, завоз удобрений идет с опережением прошлогоднего графика.



Работы нынче будет больше обычного — предстоит посеять 2,163 млн гектаров, отмечают специалисты. Яровой сев увеличился на 113 тысяч гектаров за счет уменьшения озимого клина: засуха в конце прошлого лета не позволила засеять нужные площади озимых ржи, пшеницы и тритикале.



Структуру посевов хозяйства будут выстраивать в зависимости от требований рынка, отмечают специалисты. В восемь раз возрастут посевы сои — до 800 гектаров, на 10 — 20 процентов увеличатся площади гречихи, гороха, проса. Некоторые хозяйства приступят к возделыванию таких ранее редких для нас культур, как нут и полба. Посевы высокорентабельного подсолнечника останутся на прежнем уровне. А площади сахарной свеклы вырастут, несмотря на перепроизводство свеклы и падение цен на сахар в стране. По мнению экспертов, даже при нынешней крайне низкой цене на сахар — 33 рубля за кило — рентабельность производства сахарной свеклы достигает 150 — 170 процентов. Какая еще культура так же выгодна аграриям, особенно во времена, когда эффективность работы вознаграждается дополнительными субсидиями? Никакая.