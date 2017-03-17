- В Башкирии немало плотин, находящихся в республиканской и муниципальной собственности. После нынешнего половодья, которое, по прогнозам, ожидается непростым, часть из них потребует ремонта. Найдутся ли на это деньги?



Николай ВАХРУШЕВ.

Нефтекамск.



— По соглашению с Росводресурсами республика до 2020 года получит из федерального бюджета свыше одного миллиарда рублей на развитие водохозяйственного комплекса. Нынче из этой суммы в республиканский бюджет поступит почти 200 млн рублей. Субсидии будут направлены на строительство, реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений на реке Белой, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской и муниципальной собственности.