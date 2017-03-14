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Нефть снова в центре рыночного внимания. И этому есть много причин. Во-первых, цена: впервые с декабря прошлого года стоимость американской марки WTI пробила вниз отметку 50 долларов за баррель. А поскольку преодоление психологически важного уровня для сырьевого рынка — это всегда праздник, отметили его игроки рекордными объемами заключенных меж собой сделок: за один только день из рук в руки перешли контракты на 800 миллионов баррелей (для справки — Саудовская Аравия не добывает столько и за год).
К слову, именно саудиты явили вторую причину «нефтяного безумия» прошлой недели. По неподтвержденным данным, представленным публике агентством Reuters, на полях Хьюстонской конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих недвусмысленно заявил о временном характере соглашения ОПЕК по ограничению добычи. Верить тому инвесторам или нет, было личным делом каждого, но вкупе с данными об увеличении коммерческих запасов в США (плюс 8 млн барр.) и росте числа буровых установок (на 12 больше) они предпочли, как это принято в их кругах называть, «зафиксировать прибыль».
Опубликовано: 14.03.17 (09:31) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Нефть снова в центре рыночного внимания. И этому есть много причин. Во-первых, цена: впервые с декабря прошлого года стоимость американской марки WTI пробила вниз отметку 50 долларов за баррель. А поскольку преодоление психологически важного уровня для сырьевого рынка — это всегда праздник, отметили его игроки рекордными объемами заключенных меж собой сделок: за один только день из рук в руки перешли контракты на 800 миллионов баррелей (для справки — Саудовская Аравия не добывает столько и за год).
К слову, именно саудиты явили вторую причину «нефтяного безумия» прошлой недели. По неподтвержденным данным, представленным публике агентством Reuters, на полях Хьюстонской конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих недвусмысленно заявил о временном характере соглашения ОПЕК по ограничению добычи. Верить тому инвесторам или нет, было личным делом каждого, но вкупе с данными об увеличении коммерческих запасов в США (плюс 8 млн барр.) и росте числа буровых установок (на 12 больше) они предпочли, как это принято в их кругах называть, «зафиксировать прибыль».
Опубликовано: 14.03.17 (09:31) Республика Башкортостан
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15.03.17 12:38
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AHOHC
AHOHC
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-14 13:26:20
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-12 15:32:43
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-11 22:56:28
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49