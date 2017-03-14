или Чего ждать в ближайшее время от рубля

Нефть снова в центре рыночного внимания. И этому есть много причин. Во-первых, цена: впервые с декабря прошлого года стоимость американской марки WTI пробила вниз отметку 50 долларов за баррель. А поскольку преодоление психологически важного уровня для сырьевого рынка — это всегда праздник, отметили его игроки рекордными объемами заключенных меж собой сделок: за один только день из рук в руки перешли контракты на 800 миллионов баррелей (для справки — Саудовская Аравия не добывает столько и за год).

К слову, именно саудиты явили вторую причину «нефтяного безумия» прошлой недели. По неподтвержденным данным, представленным публике агентством Reuters, на полях Хьюстонской конференции министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих недвусмысленно заявил о временном характере соглашения ОПЕК по ограничению добычи. Верить тому инвесторам или нет, было личным делом каждого, но вкупе с данными об увеличении коммерческих запасов в США (плюс 8 млн барр.) и росте числа буровых установок (на 12 больше) они предпочли, как это принято в их кругах называть, «зафиксировать прибыль».



В итоге неделя торговая закрывалась при цене 51,28 долларов за бочку марки brent.

Так ли все плохо?



Что происходит, мы с вами узнаем в точности уже после 25 мая, дня очередного заседания нефтяного картеля ОПЕК, на котором и будет решаться вопрос о продлении срока действующего договора по ограничению производства.



Пока же некоторый оптимизм могут внушать исторические максимумы объемов опционных ставок на стоимость нефти в сентябре 2017-го — большинство игроков ставит деньги на ее осенний рост до $70, но сколь часто пресловутое «большинство» оказывается неправым, думаю, вам пояснять излишне.



С другой стороны, если верить статистике, продолжается восстановление мировой экономики, и значит (если все еще продолжать в статистику верить), сырье радикально в цене падать не может. Спекулятивные атаки — это вот сколько угодно: понизить на месяц-другой стоимость актива, чтобы купить его дешево и продать после дорого — суть рынка, ругаться здесь бессмысленно.



Как бы там ни было, стабильность российской валюты в условиях нефтяного обвала недели заслуживает похвалы. Разумеется, идти против рынка не получилось, однако же, вспоминая еще не столь давние времена, когда и падали, и росли мы опережающими темпами по сравнению с мировыми площадками, а на каждый чих сырьевых котировок рубль отзывался обширным инфарктом, теперь проникаешься невольным уважением к Центробанку, действиями и риторикой сглаживающему рыночные «неэффективности». По крайней мере, пока.



Расслабляться, однако, не советую. Практически гарантированное на текущей неделе мартовское повышение ставок Федеральным резервом США вполне может и даже, вероятнее всего, станет причиной ослабления отечественной валюты относительно доллара.



На фоне временной дестабилизации рынка нефти нам только и остается верить в незначительный, ну или хотя бы непродолжительный характер падения котировок рубля.