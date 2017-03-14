Наши фермеры по объему валовой продукции занимают одиннадцатое место в рейтинге Российской Федерации и четвертое — в Приволжском федеральном округе (из 14 регионов ПФО), сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на собрании Союза сельхозтоваропроизводителей республики.

Причем в последние годы фермеры берут больше умением, отмечают эксперты. Количество реально работающих хозяйств держится на одном уровне, а объемы растут. Увеличиваются посевные площади — за пять лет отмечен рост на 40%, отметил Ильшат Фазрахманов. В прошлом году фермеры произвели третью часть зерна, четверть подсолнечника, пятую часть сахарной свеклы, 14% тепличных овощей, 5,4% мяса и 9% молока.



Курс на индустриализацию, взятый в агропромышленном комплексе, может привести к тому, что фермерские хозяйства останутся единственной опорой для небольших сел и деревень. Не секрет, крупным аграрным инвесторам проблемы многочисленных деревень будут не нужны, констатировал министр. Да и рабочих мест при этом на селе останется по минимуму.



— А фермеры — они наши люди, — сказал по этому поводу председатель Союза сельхозпроизводителей республики Зифкат Саетгалиев. — Они и заработать дадут. Их и проблема дорог заботит, и школам они помогают, и клубам. Поэтому самим фермерам государство обязано оказывать поддержку.



С этим, кстати, проблем нет. Только в этом году башкирские фермеры смогут получить почти 200 млн рублей грантов. Как сообщили в минсельхозе региона, из этой суммы на поддержку начинающих фермеров пойдут 50 млн рублей, на поддержку семейных животноводческих ферм — 120 млн, на развитие сельхозпотребкооперации — 28,5 миллиона.

Кстати



Зифкат Саетгалиев, возглавлявший Союз сельскохозяйственных товаропроизводителей РБ, оставил свой пост. Новым председателем союза избран глава КФХ «Агли» Чишминского района Ильдар Аглиуллин.



Справка



С этого года гранты для начинающих фермеров повышены с полутора до трех миллионов рублей. Для семейных животноводческих ферм — с 21 до 30 миллионов.