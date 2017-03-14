Даже в поздравлении прекрасным коллегам мужчин минздрава, пожелавших на расширенной коллегии в канун 8 Марта «жизни сладкой, как конфета», глава региона Рустэм Хамитов усмотрел некий непрофессионализм. Ведь медики сами должны быть примером и активно пропагандировать здоровый образ жизни. А лишние сладости, как известно, вредят организму.

На кону — жизни



А если серьезно, то проблем в отрасли действительно накопилось немало. Люди недовольны неразберихой с электронной регистратурой, очередями в поликлиниках, отсутствием нужных специалистов, некомпетентностью и равнодушием врачей, прозвучало на коллегии. Это в свою очередь оборачивается тревожной тенденцией: они начинают заниматься самолечением, беря в помощники интернет либо провизора в аптеке. Судя по редакционной почте, много претензий к руководителям клиник и у самих медиков, которые не понимают, почему одни и те же специалисты даже в пределах одного муниципалитета получают разную зарплату.



Поступают, конечно, в адрес медиков и благодарности, есть достижения и хорошие цифры. Но в целом, как подчеркнул руководитель республики, в отрасли не выстроена эффективная модель управления, поэтому нет нужной динамики. Главный показатель работы — смертность, заметно снизившаяся по итогам прошлого года, — в январе-феврале вновь выросла. В сравнении с аналогичным периодом 2016-го мы потеряли больше на 200 — 300 человек за каждый месяц.



— В рейтинге субъектов по показателям смертности в трудоспособном возрасте, а также младенческой и по общей заболеваемости республика находится в пятом-шестом, а то и в седьмом десятке, — отметил Рустэм Хамитов. — В прошлом году у нас сохранился естественный прирост, однако родилось на три тысячи малышей меньше, чем в 2015-м. По темпам падения рождаемости Башкирия оказалась в числе худших. Если в стране этот показатель составил в среднем 2,6 процента, то у нас — шесть. Это недопустимо.

Кстати



В 2015 году был составлен рейтинг больниц, оценивающий их работу по одиннадцати показателям, сообщил вице-премьер Салават Сагитов. Помимо смертности и заболеваемости, в нем учитывались также средняя зарплата, выполнение дорожной карты, количество жалоб пациентов и многое другое. С главными врачами пятнадцати учреждений, оказавшихся худшими в этом списке, трудовые контракты были расторгнуты. Составили подобный рейтинг и в прошлом году. И он дал неожиданные результаты: многие больницы, ходившие в «хорошистах», скатились в слабенькие «троечники». Так, Бураевская ЦРБ переместилась с 28-го на 51-е место, Шаранская — с 11-го на 44-е, Кигинская — с 22-го на 40-е, Салават в целом — с 10-го на 20-е.

Аппарат под слоем пыли



Ежегодно на развитие медицины направляются солидные средства: еще в 2014-м это было 48 миллиардов, в прошлом году — на семь миллиардов больше. Немалая часть этих денег расходуется на закупку дорогостоящего импортного оборудования, заметил глава региона. Которое зачастую простаивает из-за нехватки специалистов или их низкой квалификации, несвоевременного заключения главными врачами договоров на обслуживание. А ремонт такой аппаратуры обходится очень недешево. В то же время не менее качественные отечественные аналоги руководители больниц игнорируют даже в условиях всеобщего импортозамещения.



— Есть российские разработки для лечения гемофилии, туберкулеза, рассеянного склероза, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, — перечислил Рустэм Хамитов. — Но договоры на поставку продукции с этими компаниями до сих пор не заключены.



Нужны амбиции. Здоровые



За последние два года на одно из приоритетных направлений модернизации здравоохранения — информатизацию — было направлено в общей сложности почти полмиллиарда рублей. Еще порядка 250 миллионов, а возможно, и больше, планируется потратить в этом году. Но, как было подчеркнуто на коллегии, должного эффекта эти вложения не принесли. В свое время Башкирия гордилась тем, что одной из первых в стране приступила к созданию системы телемедицины, открывающей небывалые возможности для диагностики и лечения пациентов. Но сегодня из 31 телемедицинского центра на постоянной основе работают только четыре. Когда в прошлом году понадобилось установить связь с соседней областью для консультации больного, на это ушло несколько дней. Хотя идея проекта состоит в том, что сделать это возможно за считаные часы. А о таких продвинутых сервисах, как электронный кабинет пациента, с помощью которого любой человек, не приходя в поликлинику, может узнать результаты обследований, получить консультацию и даже справку от доктора, нам пока остается лишь мечтать.



Современную медицину можно сравнить со стремительно стартующей ракетой: каждую минуту она берет недостижимые ранее высоты, предоставляет новые возможности для лечения самых тяжелых патологий. Еще вчера чудом была обычная пересадка органов, а сегодня медики совместно с учеными занимаются развитием искусственного интеллекта, осваивают генную инженерию, робототехнику для использования их возможностей во благо пациентов. В республике осваивают передовые высокотехнологичные методы лечения, проводят уникальные операции. Но это единичные случаи, характерные скорее для столичных клиник.



А ведь совсем скоро «отрасли понадобятся врачи, соединяющие знания медиков и инженеров». Как заметил глава республики, уже сегодня нужны специалисты в области медицинского программного обеспечения, операторы автоматизированных хирургических систем, генетические консультанты, ДНК-хирурги, клинические геронтологи и многие другие. К подобному уровню развития отрасли должны быть готовы все первые руководители клиник.



— Надо посмотреть, выписывают ли они специализированную литературу, читают ли научные журналы, работают ли над повышением собственной квалификации. Вижу, что для некоторых перечисленные мной специальности, собственно говоря, открытие, — удивился он. — После 2030 года здравоохранение будет совсем другим. А мы сегодня силовыми методами внедряем перспективные проекты. Создание лаборатории геномной медицины на базе Республиканского перинатального центра, которая позволит выявлять на самых ранних сроках генетические нарушения, снизить смертность от хронических заболеваний и откроет возможности профилактической персонализированной медицины, встретило огромное отторжение и сопротивление на всех уровнях. Откуда такая инерция и косность?



Очередной тревожный симптом, о котором говорил руководитель Башкирии, — в республике до сих пор нет ни центра инновационного здравоохранения, ни научно-образовательного медицинского кластера. Хотя таковые успешно работают в целом ряде регионов — от Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области до Алтая и Татарстана, Нижегородской и Владимирской областей.



Очевидно, что отрасли нужны молодые амбициозные кадры, готовые совершенствовать свой потенциал и двигать вперед медицинскую науку. А на деле, заметил Рустэм Хамитов, большинство кафедр Башгосмедуниверситета возглавляют 70 — 80-летние профессора. Их более молодые коллеги на эти должности пробиться не могут.



Жить без болезней



Еще один принципиальный момент, отмеченный в выступлении главы региона, касается приоритетов в медицине. Вчера ее основу составляло эффективное стационарное лечение. Сегодня на первый план выходят укрепление первичного участкового звена, которое «должно стать приоритетной строкой финансирования, и профилактика здорового образа жизни». Ученые вывели формулу, согласно которой здоровье человека только на восемь процентов зависит от медиков и практически на 50 процентов — от образа жизни и отношения к себе. Главными носителями и распространителями ЗОЖ, уверен Рустэм Хамитов, должны стать врачи.



— Надо повсеместно внедрять лечебную физкультуру, со­здавать группы здоровья для всех возрастов, — предложил он. — Редко когда увидишь на улицах городов и поселков людей, занимающихся бегом, до сих пор многие стесняются скандинавской ходьбы, прячутся по углам. Антикультура какая-то.