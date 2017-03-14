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НОВОСТИ
15.03.17 12:38
Рустэм Хамитов: башкирские предприятия адаптировались к новым условиям, но инвесторы «осторожничают»
15.03.17 11:40
В Белорецком районе перед судом предстанет обвиняемый, который пытался сжечь своего товарища
14.03.17 15:43
Жительница Салавата предстанет перед судом за незаконную организацию подпольного казино
13.03.17 15:09
Галим Якупов назначен заместителем руководителя республиканского агентства печати и СМИ
13.03.17 13:03
Чиновники из республиканского Управления дорожного хозяйства допустили серьёзную халатность
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Даже в поздравлении прекрасным коллегам мужчин минздрава, пожелавших на расширенной коллегии в канун 8 Марта «жизни сладкой, как конфета», глава региона Рустэм Хамитов усмотрел некий непрофессионализм. Ведь медики сами должны быть примером и активно пропагандировать здоровый образ жизни. А лишние сладости, как известно, вредят организму.
На кону — жизни
Кстати
Аппарат под слоем пыли
Опубликовано: 14.03.17 (09:31) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Даже в поздравлении прекрасным коллегам мужчин минздрава, пожелавших на расширенной коллегии в канун 8 Марта «жизни сладкой, как конфета», глава региона Рустэм Хамитов усмотрел некий непрофессионализм. Ведь медики сами должны быть примером и активно пропагандировать здоровый образ жизни. А лишние сладости, как известно, вредят организму.
На кону — жизни
Кстати
Аппарат под слоем пыли
Опубликовано: 14.03.17 (09:31) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-14 13:26:20
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-12 15:32:43
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-11 22:56:28
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
В Уфе север и юг соединят трамваи
Пассажир 2017-01-31 19:00:29
В Башкирии учеников на автобусе развозил водитель, лишённый прав
Ку 2017-01-26 23:42:08
НОВОСТИ
15.03.17 12:38
Рустэм Хамитов: башкирские предприятия адаптировались к новым условиям, но инвесторы «осторожничают»
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AHOHC
AHOHC
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-14 13:26:20
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-12 15:32:43
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
Елена 2017-03-11 22:56:28
Театр Каримы Кайдаловой (Культура) 10.03.17 (09:51)
прохожий 2017-03-10 14:29:14
Миллион ВИЧ-терзаний (Cоциум) 09.03.17 (10:20)
Farid Valitov 2017-03-09 12:13:13
В Башкирии вынесен приговор виновнице ДТП, в котором погибла беременная девушка
Галина 2017-03-03 14:58:12
Поднадзорная природа (Cоциум) 03.03.17 (09:43)
прохожий 2017-03-03 14:44:55
В Башкирии может появиться второе «Метро»
Сабир 2017-03-01 13:24:42
Башкирия и Сбербанк будут вместе строить дороги, соцобъекты и развивать исламский банкинг
Руслан 2017-02-28 19:58:20
«Эталонный» директор (Cоциум) 28.02.17 (09:48)
наблюдатель 2017-02-28 15:05:47
Жизнь измеряется делами (Cоциум) 10.10.13 (10:37)
ВЛАД 2017-02-28 11:06:45
Доктор Гуглин прием ведет из ... Америки (Cоциум) 04.05.12 (16:09)
елена 2017-02-27 18:49:49