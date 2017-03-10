Премьерой оперы «Кармен» театр оперы и балета доказал свое право на поддержку самых креативных проектов.

Культурные учреждения республики получат в этом году шестнадцать грантов

Премьерой оперы «Кармен» театр оперы и балета доказал свое право на поддержку самых креативных проектов.

По 13, 5 миллиона рублей выделяется театру оперы и балета и телекомпании «Ватан» на проект «Русский дуэт — опера и балет» и съемку фильма «Урал-батыр», сообщила пресс-служба министерства культуры РБ.

По девять миллионов получат Национальный симфонический оркестр, Башкирский драмтеатр, Башкирская филармония, Республиканский центр народного творчества и культурно-образовательный центр«АРТ-УФА» — на организацию праздника классической музыки, проект «Уфа театральная», международный фестиваль национальных культур «Бердемлек», а также на проведение фольклорных праздников в районах и городах и художественный форум «АРТ-УФА-2017».



По 4,5 миллиона выделено киностудии «Башкортостан» и институту искусств — на проведение IV международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» и международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова.



Издательство «Китап», институт искусств, хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева за 1,8 миллиона рублей осуществят проект «Мудрец, взрастивший в сердце росток любви живой. Омар Хайям и Рами Гарипов — связь времен», создадут антологию «100 башкирских народных песен» с аудиоприложением, а также детский балет-сказку «Снежная королева».



По 900 тысяч выделяется музею имени М. Нестерова, Башкирской филармонии, Союзу композиторов РБ и центру по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия. Деньги предназначены на выставку-конкурс «Традиции и духовность», «Зимний романс» — презентацию творчества Рима Хасанова, Всероссийский фестиваль молодых композиторов и международный симпозиум по музейном делу.