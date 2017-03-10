У шестилетней Ярославы из Нефтекамска врожденный порок сердца, который обнаружили лишь в прошлом году. Даже пятиминутная игра в догонялки заканчивается для девочки приступом одышки, и совершенно обессиленная она садится отдохнуть. Сердце Ярославы работает с перегрузками. Девочке необходима срочная операция.



У Ярославы несколько игрушечных медицинских наборов: здесь есть и пластиковый стетоскоп, и шприцы, и скальпель. Девочка знает название каждого прибора и может объяснить, зачем он нужен. Но играть в доктора она не любит.



— Красочные предметы, замысловатые чемоданчики и сумочки не изменили отношение Ярославы к больнице, — рассказывает ее мама Олеся. — Дочке хорошо знакома больничная палата. В шесть месяцев у Ярославы обнаружили врожденную патологию мочевой системы, с тех пор мы постоянные посетители больниц.



Два года назад Ярославе сделали операцию: с помощью специального импланта врачи исправили врожденную патологию. Но и после операции девочка по-прежнему часто заболевала, простужалась. Тогда дело дошло до удаления аденоидов и небных миндалин. Однако ОРВИ продолжали преследовать Ярославу, а в прошлом году стали возникать приступы одышки, девочка начала жаловаться на усталость.



Сначала врачи списывали это на ослабленный иммунитет. Но когда Ярославу готовили к очередной плановой госпитализации в отделение урологии, педиатр услышал шумы в сердце. Девочка прошла обследование, по результатам которого прозвучал диагноз «врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки».



— После установки импланта мы надеялись, что все уже позади. Но оказалось, что дочке предстояла еще операция на гландах, а теперь вот и на сердце, — признается Олеся. — Хирургическое вмешательство на открытом сердце Ярославе противопоказано. Врач объяснил, что пока размер дефекта позволяет провести щадящую эндоваскулярную операцию. «Брешь» в сердце дочки закроют с помощью импланта — окклюдера. Но сделать это нужно в кратчайшие сроки!



Саму операцию проведут по квоте в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ), в Уфе. Но окклюдер из бюджета не оплачивается. Его стоимость для родителей девочки неподъемна. В семье двое маленьких детей, у Ярославы есть двухлетняя сестренка Ксюша, мама не работает, занимается дочками.



— Чтобы накопить необходимую сумму с зарплаты мужа, нам потребуется несколько лет, — сокрушается Олеся. — Состояние Ярославы не позволяет столько ждать. Операция нужна сейчас. Мы очень надеемся, что добрые люди откликнутся и помогут.



Ольга КЛИМОВА.



Для спасения Ярославы Богомоловой не хватает 285 600 руб.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

— Сейчас Ярославе можно провести щадящую эндоваскулярную операцию с применением окклюдера. Это поможет восстановить работу сердечно-сосудистой системы, избежать развития осложнений.



Цена окклюдера — 285 600 руб.



Дорогие друзья! Если вы решите помочь Ярославе Богомоловой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа.



А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение.



Экспертная группа Русфонда.

Данис Ханов, 6 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер.

339 200 руб.

Порок сердца (открытый артериальный проток) у сына обнаружили в первые дни жизни. Для меня это стало полной неожиданностью — беременность протекала хорошо, отклонений УЗИ не показывало. После выписки Данис наблюдался у кардиолога, мы регулярно проходили обследования, сын принимал лекарства. Врач меня успокаивал, объяснял, что дефект может закрыться сам собой, так бывает. Первое время сын действительно хорошо себя чувствовал, болезнь никак не давала о себе знать. Но в последний год состояние Даниса ухудшилось: его преследуют частые простуды с затяжным кашлем, стало сложно подниматься даже на второй этаж — у сына начинается одышка, синеет верхняя губа. Симптомы стремительно нарастают. Данис все чаще сам отказывается от подвижных игр, собирает конструктор или читает. Размер дефекта не уменьшился, врач настаивает на срочной операции. Сделать ее можно щадящим эндоваскулярным способом, проток закроют специальным имплантом — окклюдером. Саму операцию проведут за счет бюджета, но необходимо оплатить окклюдер. А стоит он очень дорого. Нам не собрать такую сумму, я работаю поваром, муж — электриком. Пожалуйста, помогите!



Светлана ХАНОВА.

Уфа, Башкортостан.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург Республиканского кардиологического центра (Уфа):

— Данису необходимо срочно провести операцию эндоваскулярным способом, без вскрытия грудной клетки, с помощью окклюдера закрыть дефект. Это поможет избежать развития опасных осложнений. После щадящей операции мальчик быстро восстановится.

Как помочь Ярославе и Данису



1. Через банк



Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: Пожертвование на лечение Ярославы Богомоловой. НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах, сообщите нам по тел. 8937-831-61-95.



2. Через банковскую карту



Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.



3. Другие способы



На башкирской странице сайта rusfond.ru/bashkortostan вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк-онлайн, оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему «Яндекс. Деньги», Contact, получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Окклюдер для операции Даше Соболевой оплачен

17 февраля в газете «Республика Башкортостан», на сайте resbash.ru мы рассказали историю шестилетней Даши Соболевой («Не хватает сил», Ольга Климова). У девочки врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Болезнь быстро прогрессирует: даже небольшие физические нагрузки даются девочке с трудом, она быстро устает. Кровь плохо насыщается кислородом, сердце Даши работает с перегрузками. Девочке требуется срочная эндоваскулярная операция. Провести ее по квоте готовы в Республиканском кардиологическом центре (Уфа). Закроют дефект имплантом — окклюдером, который надо оплатить. А у Дашиных родителей нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (339 200 руб.) собрана. Елизавета, мама Даши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.



И вот еще новости



Восемь компаний, 1201 читатель rusfond.ru, rbc.ru и vesti.ru, 135 телезрителей ГТРК «Башкортостан» и Башкирского спутникового телевидения оказали исчерпывающую помощь (3 540 180 руб.) шести тяжелобольным детям — очередникам башкирского бюро Русфонда.



Оплачены: окклюдеры для операции врожденного порока сердца Тимуру Садртдинову (6 лет, 285600 руб. Благоварский район, Башкортостан), Гайсару Шакирову (4 года, 571 200 руб., Уфа, Башкортостан), окклюдеры стоимостью 339 200 руб. Тимуру Искандарову (5 лет, Уфа, Башкортостан), Тиме Некрашевичу (4 года, г. Октябрьский, Башкортостан), Камилле Киньягуловой (10 лет, г. Туймазы, Башкортостан).



Помогли: ИП Бобров Виктор Михайлович, ИП Борисов Владимир Евгеньевич, ИП Саитова Лена Ирековна, ПТК «Мегафлекс», ООО «НПФ «Пакер», ООО «ПроЗрение», Айгуль, два Александра, Алексей, Алиса Игоревна К., Алла, Альфия Н., Артем Носков, Вадим, Вадим Каримов, Владимир, Владимир Александрович, Владимир Викторович П., Глеб и друзья, Григорий, Динар Рафаэлович Х., Дмитрий, друг Глеба, Евгений Г., Екатерина, Елена, Ильгиз Юсупов, Ильмира Ансафовна Г., Рифатович М., Ильдар, Индира, Ирек, Кирилл Полетаев, Ляйсан Миннерасимовна М., Марат Мирсаитович Нагуманов, две Марины, Настя, Оксана, Раушан Илгизович С., Регина Радиковна С., Руслан Евсюков, Рустамович, Рустем, Салават Латыпов, Татьяна, Татьяна Быстрова, Уфа, Фаниль (все — Башкортостан), полный список на rusfond.ru Спасибо!



Динара НАЖИПОВА,

Олеся БАРАНОВА.

О Русфонде



Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 174 региональных партнерских СМИ.



С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.



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Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,

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в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,

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